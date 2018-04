Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii au in vedere masuri suplimentare impotriva activitatilor Rusiei, masuri ce vor include o serie de actiuni pentru a asigura protectia alegerilor din noiembrie pentru Congresul SUA impotriva unui amestec al Moscovei, a indicat miercuri directorul Serviciilor Nationale de…

- Situația de la lacul Suhaia, ca urmare a creșterii nivelului lacului prin preluarea debitului marit de apa din bazinele raurilor Urlui și Calmațui, i-a determinat pe membrii CJSU Teleorman sa se intruneasca in cursul zilei de luni, 2 aprilie 2018, in doua ședințe extraordinare pentru a lua masuri ce…

- Prim-ministrul Pavel Filip a avut astazi o intrevedere cu europarlamentarii din Comisia pentru Afaceri Externe și Comisia pentru Bugete, care se afla in vizita de lucru in Republica Moldova, in perioada 3-6 aprilie curent. Scopul vizitei este de a evalua nivelul de implementare a Acordului de Asociere…

- O delegație de 14 membri ai Comisiilor pentru Afaceri Externe și Buget și ai Comitetului Parlamentar de Asociere UE - Republica Moldova (PAC) vine în Republica Moldova în perioada 3-6 aprilie, 2018. Scopul vizitei este evaluarea nivelului de implementare a Acordului de…

- Coraportorii Comisiei de monitorizare a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei, Egidijus Vareikis și Maryvonne Blondin, se vor afla in Republica Moldova in perioada 2-5 aprilie curent. Oficialii europeni vor evalua gradul de onorare a obligațiilor și angajamentelor asumate de Republica Moldova…

- Parlamentul a indeplinit condițiile pentru asistența macrofinanciara stipulate in Memorandumul de ințelegere intre UE și Republica Moldova.Anunțul a fost facut la ședința Consiliului Parlamentar pentru Integrare Europeana, prezidata de președintele Parlamentului Andrian Candu.

- Comisia Europeana va prezenta miercuri un plan de actiune pentru crearea unui 'Schengen militar' cu scopul de a facilita transportul de trupe si de echipamente in cadrul Uniunii Europene, in prezent ingreunat de o multitudine de formalitati administrative si de lipsa infrastructurii. Planul de actiune…

- Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Molodva-Uniunea Europeana în perioada 2017-2019, va fi actualizat ca urmare a implementarii reformei administratiei publice centrale și a aprobarii, la 4 august 2018, a noii Agende de Asociere cu UE.…

- Facebook a anuntat miercuri ca va adopta masuri suplimentare pentru o mai buna protectie a datelor personale ale utilizatorilor sai dupa ce scandalul Cambridge Analytica a afectat securitatea retelei de socializare online, relateaza AFP si Reuters. ''In plus fata de anunturile…

- Cancelarul german Angela Merkel a admis ca impotriva Rusiei vor fi luate masuri suplimentare ca raspuns la otravirea in Marea Britanie a fostului ofiter GRU Serghei Skripal, trasmite Reuters. „Suntem hotarați, daca este necesar, sa raspundem cu masuri suplimentare [impotriva Rusiei]”, a spus Merkel,…

- La inceputul lunii martie, Comisia Europeana (CE) a dat publicitații cateva propuneri de modificare a Codului de vize care, pe de o parte, vor inlesni condițiile de obținere a vizelor pentru cetațenii care respecta legislația comunitara, iar pe de alta parte, vor inaspri condițiile pentru obținerea…

- Comisia de la Veneția (Comisia Europeana pentru Democrație prin Drept) a emis o noua declarație, de comun cu Biroul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR), a emis o noua declarație privind schimbarea sistemului electoral din Republica Moldova.

- Poliția de Frontiera a anunțat ca a luata masuri pentru fluidizarea traficului la frontiera de vest a țarii. Din cauza restricțiilor impuse de Ungaria la final de saptamana, peste 2000 de autocamioane au tranzitat vamile iar timpii de așteptare au ajuns chiar și la patru ore. Poliția de Frontiera a…

- Teheranul nu va accepta nicio masura de natura sa limiteze prevederile acordului nuclear iranian, a avertizat sambata un important oficial iranian, in momentul in care statele europene si SUA...

- Comisia Europeana a prezentat, miercuri, un plan de masuri pentru reducerea creditelor neperformante in sectorul bancar, o mostenire din perioada crizei financiare globale care afecteaza inca anumite banci europene, in special cele italiene.

- Comisia Europeana urmeaza sa aprobe alte trei miliarde de euro pentru finantarea cheltuielilor pentru refugiatii sirieni aflati pe teritoriul Turciei, potrivit unui oficial european, demers ce survine inainte de o intalnire cu presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, preconizata sa aiba loc la sfarsitul…

- Comisia Europeana pregateste legislatia prin care va cere tarilor extracomunitare sa accepte refugiati carora li se refuza azilul, scrie marti cotidianul german Die Welt, citat de Reuters. Potrivit unor masuri care urmeaza sa fie anuntate miercuri, tarile care refuza sa primeasca sau sa reprimeasca…

- Uniunea Europeana solicita Statelor Unite sa fie exceptata de la aplicarea taxelor vamale suplimentare la importurile de otel si aluminiu, in caz contrar urmand sa se adreseze Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) si sa aplice masuri de retorsiune in cel mult 90 de zile. Presedintele…

- Comisia Europeana a prezentat saptamana trecuta Propunerea de Acord privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, care va avea loc la data de 30 martie 2019. Documentul prezinta, totodata, si prevederi pentru o perioada de tranzitie, 30 martie 2019 - 31 decembrie 2020, ceruta de Guvernul…

- Comisia Europeana va nominaliza miercuri sapte tari pentru masuri fiscale care afecteaza echitatea pietei unice, a anuntat marti comisarul european Pierre Moscovici, citat de AFP. "Pentru prima oara, Comisia insista asupra problemei planificarii fiscale agresive in cele sapte tari: Belgia, Cipru,…

- In urma Comunicarii publicate de catre Comisia Europeana “Un nou cadru financiar multianual, modern și capabil sa asigure indeplinirea obiectivelor prioritare ale Uniunii dupa anul 2020” prin care se propun noi condiționalitiați pentru accesarea fondurilor europene din urmatorul exercițiu financiar,…

- Polițiștii din Republica Moldova vor fi supuși unor teste fizice suplimentare, pentru a fi verificați daca au pregatirea fizica necesara. Cei care depașesc greutatea corporala ceruta de normele polițienești vor fi nevoiți sa practice sportul, ca sa ajunga in forma, comunica MAI.

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut luni o intrevedere cu viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana al Republicii Moldova, Iurie Leanca, aflat in vizita la Bucuresti, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES. …

- Republica Moldova a inregistrat progrese in implementarea prevederilor Acordului de asociere Republica Moldova – Uniunea Europeana ce vizeaza crearea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzator (DCFTA). Acest fapt a fost menționat de catre Ministerul Economiei și Infrastructurii in cadrul Reuniunii…

- Funcționarii de rang înalt de la Bruxelles înca o data accentueaza ca doresc sa vada rezultate, ca suportul pe care îl primește Republica Moldova trebuie resimțit de catre cetațeni. Astfel interpreteaza diplomatul și fostul vicepreședinte al Parlamentului, Mihai Camerzan, declarațiile…

- In perioada 6-8 februarie curent, a avut loc cea de-a III-a runda de negocieri a proiectului de Acord intre Republica Moldova și Statul Israel, in domeniul securitații sociale și a Aranjamentului Administrativ privind aplicarea acestuia, la Ierusalim.

- Autoritațile sanitare din Vrancea au impus masuri stricte in spitalele din județ atat pentru vizitatori, cat și pentru personalul medical, din cauza inmulțirii cazurilor de gripa. Analizele de laborator au confirmat deja unul dintre cele 12 cazuri de gripa diagnosticate clinic și inregistrate in ultima…

- Cooperarea moldo-chineza în domeniul militar a fost discutata astazi de ministrul Apararii Eugen Sturza si Ambasadorul Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, Zhang Yinghong, în cadrul unei întrevederi care a avut loc la Ministerul Apararii. Oficialii…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat miercuri ca problema coruptiei in Romania nu va putea fi rezolvata doar arestand inculpati, trimitand functionari in judecata sau obtinand condamnari, adaugand ca efortul investigativ al procurorilor trebuie dublat de masuri de prevenire.In general,…

- Igor Dodon nu renunta la retorica sa îndreptata împotriva Acordului de Asociere UE - Republica Moldova. Seful statului sustine ca pe acest subiect trebuie organizat un referendum, unde cetatenii ar avea ocazia sa se expuna daca vor denuntarea Acordului sau nu scrie adevarul.ro. …

- Comisia Europeana a somat, ieri, Romania si alte opt tari europene sa ia masuri pentru diminuarea poluarii aerului pana la sfarsitul saptamanii viitoare, in caz contrar urmand sa fie lansate procedurile de sanctionare, potrivit Mediafax. Ieri a avut loc la ...

- Comisia Europeana a somat, marti, 30 ianuarie, Romania si alte opt tari europene sa ia masuri pentru diminuarea poluarii aerului pana la sfarsitul saptamanii viitoare, in caz contrar urmand sa fie lansate procedurile de sanctionare, informeaza mediafax. La Bruxelles a avut loc, marți, o reuniune la…

- Astazi, 30 ianuarie, intre Republica Moldova și Republica Croația a fost semnat protocolul adițional de modificare a Acordului moldo-croat privind promovarea și protejarea reciproca a investițiilor, noteaza NOI.md. Protocolul a fost semnat de catre ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici,…

- Centrul Local de Combatere a Bolilor s-a intrunit, vineri, 26 ianuarie 2017, la Prefectura Galati pentru a pune la punct Planul de masuri si control al pestei porcine africane, la nivelul judetului Galati. Pentru ca in apropierea granitei romanesti cu Republica Moldova si Ucraina se inregistreaza tot…

- În perioada ianuarie-noiembrie 2017, deficitul balanței comerciale a Republicii Moldova a constituit 2167,9 milioane de dolari, fiind cu 21,9 la suta mai mare decât în aceeași perioada din 2016. Deși Ministerul Economiei și Infrastructurii a anunțat ca exporturile au crescut cu…

- Comisia Europeana a decis, joi, sa trimita Malta si Romania in fata Curtii de Justitie a UE pentru neindeplinirea obligatiei de a notifica cadrele nationale de politica in temeiul Directivei 2014/94/UE referitoare la instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, informeaza un comunicat…

- Cabinetul de ministri a decis inițierea negocierilor asupra Programului-pilot între Guvernele Republicii Moldova și Statului Israel cu privire la angajarea cetațenilor Republicii Moldova în calitate de îngrijitori ai persoanelor vârstnice cu dizabilitați din Israel, transmite…

- Ultimele evoluții inregistrate de Republica Moldova in implementarea Acordului de Asociere la capitolul siguranța alimentara și sanatate publica au fost discutate la Bruxelles, in cadrul unei intrevederi dintre viceprim-ministrul Iurie Leanca și Comisarul European pentru

- Perspectivele de intensificare a relațiilor comerciale dintre Republica Moldova și Uniunea Europeana in baza implementarii Acordului de Liber Schimb Cuprinzator și Aprofundat (DCFTA) au fost discutate la Bruxelles, in cadrul intrevederii viceprim-ministrului Iurie Leanca cu Cecilia

- Comisia Europeana se indeparteaza de planul de a reglementa la nivelul UE masuri care sa oblige administratorii platformelor sociale sa elimine postarile care promoveaza un ”discurs al urii”. Potrivit Euractiv , comisarul european pentru probleme de Justiție, Vera Jourova (foto), a anunțat ca nu va…

- Partidul Liberal propune ieșirea Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente. Liberalii au pregatit un proiect de lege în acest sens și se adreseaza Partidului Democrat sa-l susțina pentru a le arata cetațenilor ca guvernarea de la Chișinau își dorește într-adevar…

- Președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, susține o conferința de presa. Dansul a spus ca subiectul principal va fi regimul liberalizat de vize, amintind despre mai multe evenimente politice. „Anul 2015-2016, Republica Moldova s-a aflat in cea mai mare criza, astfel, europenii au facut Republicii…

- "Civitas Portisldquo; este un proiect finantat de Comisia Europeana prin programul "Horizon 2020ldquo;, linia de finantare dedicata mobilitatii pentru dezvoltare. Obiectivul general al proiectului este sa identifice, sa demonstreze si sa evalueze anumite seturi de masuri integrate si inovatoare care…

- Viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana, Iurie Leanca, a avut astazi o întrevedere cu seful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Michalko. Oficialii au discutat despre agenda europeana a Republicii Moldova, implementarea Acordului de Asociere…

- Banca Mondiala va oferi Republicii Moldova 22,43 milioane de dolari SUA pentru realizarea proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale”, noteaza NOI.md, citind un comuncat al Guvernului. Cabinetul de miniștri a aprobat astazi proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre…

- Separarea funcțiilor de ministru al Afacerilor Externe de cea al Integrare Europeana a fost un lucru necesar, afirma liderul PPEM, Iurie Leanca, citat de Noi.md. Desemnat recent in funcția de vicepremier pentru Integrare Europeana, Iurie Leanca afirma ca Republica Moldova a urmat exemplul Georgiei și…

- Congresul Autoritatilor Locale din Republica Moldova (CALM) solicita într-o scrisoare adresata presedintelui Parlamentului Andrian Candu, premierului Pavel Filip și tuturor liderilor partidelor si fractiunilor parlamentare sa sa vina cu masuri urgente pentru redresarea situației „deplorabile…