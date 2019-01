Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul britanic va dezbate si isi va exprima votul asupra planului B privind Brexit-ul al premierului Theresa May la 29 ianuarie, a anuntat joi presedinta Camerei Comunelor, Andrea Leadsom, potrivit Reuters. Acordul initial propus de May, dupa ce a fost convenit cu Uniunea Europeana,…

- Japonia si tarile Uniunii Europene lucreaza "din greu" pentru a evita un Brexit fara acord, a declarat miercuri premierul olandez, Mark Rutte, in prezenta omologului sau nipon, Shinzo Abe, aflat intr-o vizita in Olanda, relateaza AFP. Mark Rutte a adaugat ca el actioneaza in stransa legatura cu Germania…

- Nenumarate sunt obstacolele pe care Theresa May trebuie sa le depașeasca pentru a scoate tara sa din Uniunea Europeana in cele mai bune conditii. In cadrul vizitei sale la Berlin, pentru discutii despre Brexit cu Angela Merkel, premierul britanic a intampinat probleme la iesirea din automobil.

- Ministrul britanic al muncii si pensiilor, Amber Rudd, a declarat sambata ca acordul premierului Theresa May privind Brexit-ul a fost cea mai buna optiune posibila si singurul plan disponibil pentru iesirea din Uniunea Europeana, desi a recunoscut ca...

- Un nou membru al guvernului britanic si-a prezentat demisia, opunandu-se acordului asupra Brexit incheiat de premierul Theresa May cu Uniunea Europeana (UE), inca un semn de fragilitate al premierului Marii Britanii care trebuie sa treaca peste zece zile textul acordului prin parlamentul britanic, informeaza…

- Ministrul de finante britanic Philip Hammond a declarat miercuri ca planul premierului Theresa May este cel mai bun pentru economie, declaratie ce survine inaintea unui raport guvernamental privind impactul pe care l-ar avea asupra economiei diferite scenarii privind Brexit-ul, relateaza Reuters.…