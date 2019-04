Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana refuza sa recunoasca suveranitatea Israelului asupra Înalțimilor Golan și considera periculoasa intenția de a modificare a granițelor manu militari, a afirmat marți șefa diplomației europene Federica Mogherini, în Parlamentul European, scrie AFP."UE nu recunoaște…

- Presedintele Franței Emmanuel Macron a reiterat vineri respingerea de catre Franta a deciziei americane de a recunoaste suveranitatea Israelului asupra Inaltimilor Golan, transmite AFP, relateaza Agerpres.Citește și: Explozie puternica la o uzina din China: cinci oameni au murit "Presedintele…

- Germania, Franta, Marea Britanie, Belgia si Polonia, membre europene ale Consiliului de Securitate al ONU, au respins marti, intr-o declaratie, decizia americana de a recunoaste suveranitatea Israelului asupra Inaltimilor Golan, transmite AFP. In aplicarea rezolutiilor ONU, ''noi…

- Seful Guvernului israelian urmeaza insa sa se intoarca in tara imediat dupa aceasta, nevoit sa-si scurteze vizita la "prietenul" sau american, prevazuta intial sa dureze doua zile, in urma unui tir de racheta din Fasia Gaza, in noaptea de duminica spre luni, soldat cu sapte raniti, in apropiere de Tel…

- Ministrul israelian de Externe Israel Katz a anuntat duminica, pe Twitter, ca presedintele american Donald Trump va recunoaste luni suveranitatea israeliana in Platoul Golan ocupat si anexat de statul evreu, relateaza AFP.

- Uniunea Europeana nu recunoaste suveranitatea Israelului in Platoul Golan, a subliniat vineri o purtatoare de cuvant UE la Bruxelles, in urma declaratiilor lui Donald Trump pe aceasta tema, relateaza Reuters.