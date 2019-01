Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a salutat joi curajul poporului venezuelean de a lupta pentru libertate, dar a negat sustinerea pentru liderul opozitiei, Juan Guaido, care s-a autoproclamat presedinte interimar, relateaza Reuters.

- Uniunea Europeana a cerut joi autoritatior din Venezuela sa respecte „drepturile civile, libertatea si siguranta” cetatenilor si a lui Juan Guaido, liderul opozitiei, care s-a autoproclamat miercuri presedinte interimar, relateaza Reuters.

- Uniunea Europeana a cerut joi autoritațior din Venezuela sa respecte „drepturile civile, libertatea și siguranța” cetațenilor și a lui Juan Guaido, liderul opoziției, care s-a autoproclamat miercuri președinte interimar, relateaza Reuters.„In data de 23 ianuarie, cetațenii din Venezuela au…

- Juan Guaido, presedintele Parlamentului venezuelean, controlat de opozitie, s-a autoproclamat miercuri "presedintele in exercitiu" al tarii in fata a mii de sustinatori reuniti la Caracas, iar imediat liderul de la Casa Alba, Donald Trump, a anuntat ca il recunoaste oficial ca presedinte interimar…

- Vicepresedintele american Mike Pence a transmis marti un mesaj video de sprijin pentru venezueleni, pentru a-i incuraja pe cei care protesteaza impotriva presedintelui Nicolas Maduro si pentru a evidentia sustinerea americana pentru liderul de opozitie Juan Guaido, potrivit Reuters, relateaza Agerpres.Intr-un…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro (extrema dreapta) a declarat joi ca va intreprinde tot posibilul 'pentru a reinstitui ordinea si democratia' in Venezuela, in timp ce ministrul sau de externe Ernesto Araujo s-a intalnit cu lideri ai opozitiei venezuelene, relateaza Reuters. Guvernul lui…

- Serviciile de Securitate din Venezuela l-au eliberat pe Juan Guaido, președintele Parlamentului venezuelean, la scurt timp dupa ce acesta fusese arestat in drum spre o ședința publica pe tema legislaturii, a informat duminica un oficial, relateaza site-ul agenției Reuters, citat de Mediafax.

- Juan Guaido, presedintele Parlamentului venezuelean, singura institutie aflata sub controlul opozitiei, a fost arestat duminica de Serviciul de Informatii al Venezuelei, in momentul in care se deplasa spre o reuniune publica organizata in afara capitalei. SUA au anuntat ca nu vor recunoaste legitimitatea…