UE prelungeşte cu un an sancţiunile impuse Rusiei ca reacţie la anexarea Crimeei Decizia a fost luata in cadrul Consiliului European ce are loc joi si vineri la Bruxelles. Potrivit unui comunicat de presa al Consiliului, masurile se aplica persoanelor si societatilor din UE. Acestea sunt limitate la teritoriul Crimeei si al Sevastopolului. Sanctiunile includ interdictii cu privire la importurile in UE de produse originare din Crimeea sau din Sevastopol, investitiile in Crimeea sau Sevastopol (ceea ce inseamna ca cetatenii europeni sau societatile din UE nu pot sa cumpere bunuri imobile sau entitati in Crimeea, sa finanteze societati din Crimeea sau sa furnizeze servicii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a prelungit joi cu o noua perioada de un an seria de sancțiuni adoptate pentru a riposta fața de anexarea ilegala a Crimeii și Sevastopolului de catre Rusia, în cadrul summitului de la Bruxelles, scrie AFP.Aceste masuri restrictive interzic în special investițiile…

- Uniunea Europeana a decis joi prelungirea cu un an a sanctiunilor adoptate ca reactie la ''anexarea ilegala a Crimeei si a Sevastopolului de catre Rusia'', transmite AFP. Decizia a fost luata in cadrul Consiliului European ce are loc joi si vineri la Bruxelles. Potrivit unui comunicat…

- „Ucraina in UE inseamna moartea proiectului imperial rusesc și, in plus, este o lovitura puternica data autoritarismului rusesc, calea spre schimbari democratice in Rusia și in spațiul post-sovietic”, a declarat presedintele ucrainean Vladimir Zelenski, la o intalnire cu președintele Consiliului European,…

- Statele Unite ale Americii si-au reafirmat marti disponibilitatea de a livra arme Ucrainei, afirmand ca Rusiei ii revine responsabilitatea de a pune capat razboiului care divizeaza estul Ucrainei de cinci ani, potrivit dpa. "Rusia trebuie sa opreasca razboiul in Ucraina", a declarat reprezentantul special…

- Noul presedinte ales al Ucrainei, Volodimir Zelenski, care a fost învestit luni oficial în functie, a lansat un apel catre SUA sa-si înaspreasca sanctiunile împotriva Rusiei, într-o

- "SUA tocmai au introdus un nou pachet de sanctiuni ce vizeaza industria metalurgica iraniana. Condamnam ferm acest demers", a anuntat Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei. Data fiind "importanta" evenimentelor actuale, Rusia cheama Iranul si alte tari implicate sa se intalneasca pentru "a determina…

- Seful companiei ucrainene Naftogaz, Andri Kobolev, avertizeaza ca Rusia intenționeaza sa provoace o criza artificiala a gazelor în Ucraina, în cursul lunii ianuarie a anului viitor - potrivit redactiei ucrainene a postului de radio Vocea Americii. „Scopul rusilor este…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, urma sa se intalneasca marți cu președintele Donald Trump, inaintea aniversarii celei de-a 70-a aniversari a Alianței – o ținta frecventa a liderului american, Donald Trump. Vizita la Casa Alba vine inaintea celor doua zile de discuții de la Washington,…