- Președintele american Donald Trump susține ca UE ar fi tratat ”foarte nedrept” SUA in materie de comerț. „Uniunea Europeana a tratat SUA intr-un mod foarte nedrept in materie de comert”, a declarat Trump intr-un interviu pentru postul britanic de televiziune ITV. Presedintele american a subliniat dificultatea…

- "Statele Unite nu vor mai tolera practici incorecte in comertul international", a spus presedintele Statelor Unite, Donald Trump, in timpul interventiei sale la Forumul Economic International de la Davos, in Elvetia, potrivit Il Messaggero.

- Presedintele american, Donald Trump, a evocat, in discursul rostit la Forumul Economic Davos, performantele economice ale Statelor Unite, reiterand ca va pune interesele americane pe primul loc si subliniind ca sustine comertul international, dar in termeni "corecti". Totodata, Trump a lansat…

- Uniunea Europeana trebuie sa se integreze mai mult si sa-si dezvolte o politica externa comuna mai unita si mai puternica, a afirmat cancelarul german Angela Merkel intr-un discurs sustinut miercuri la forumul de la Davos, in care a criticat \'egoismele nationale\' si \'populismul\', cu aluzii critice…

- O reuniune la nivel ministerial a fost convocata la Bruxelles pe 30 ianuarie cu reprezentantii a noua tari care nu respecta normele privind calitatea aerului. "Intr-un ultim efort pentru gasirea solutiilor la problema grava a poluarii aerului in Uniunea Europeana, comisarul UE pentru Mediu,…

- Uniunea Europeana declara razboi ambalajelor din plastic, ca parte a unui plan mai amplu de curatare a mediului european, incercand sa se asigure ca orice astfel de ambalaj va fi reutilizabil sau reciclabil pana in 2030. Mobilizat de decizia Chinei, care a interzis importul de deseuri reciclabile,…

- Comisia Europeana a atentionat marti ca este 'firesc' sa desfasoare pregatiri pentru un eventual scenariu in care Uniunea Europeana si Marea Britanie nu vor reusi sa ajunga la un acord privind Brexit-ul, mai ales ca si guvernul de la Londra are in vedere o asemenea posibilitate si se pregateste pentru…

- Regimul nord-coreean a continuat, luni, retorica dura la adresa Statelor Unite, in ciuda remarcilor de conciliere facute de catre presedintele american Donald Trump, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Sambata, Donald Trump a declarat ca ar accepta o convorbire cu liderul nord-coreean Kim…

- Cartea lui Michael Wolff ”Foc și para: Inauntrul Casei Albe a lui Trump” explica de ce președintele Statelor Unite prefera sa manance la McDonald’s. Potrivit autorului, Trump se teme ca ar putea fi otravit așa ca a decis ca semipreparatele oferite de fast-food-uri sunt mai sigure decat meniurile restaurantelor.…

- Mai sunt doar câteva zile pâna la startul Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, o editie care ridica multe semne de întrebare în aceasta perioada, prin prisma relatiilor tensionate la nivel mondial, în special între cele noua natiuni coreene, dar si între…

- Sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, incepe miercuri o vizita de doua zile in Cuba pentru a ''reconfirma'' acordul incheiat intre Havana si Uniunea Europeana, in contracurent cu politica presedintelui american Donald Trump, relateaza AFP. Inaltul Reprezentant…

- Kim Jong-Un spune ca SUA nu vor fi niciodata capabile sa inceapa un razboi impotriva Coreei de Nord. ”Intreg teritoriul Statelor Unite se afla acum sub raza de actiune a armelor noastre nucleare, iar butonul nuclear se afla in permanenta pe biroul meu. Aceasta este realitatea, nu o amenintare”, a…

- De asemenea, o serie de alegeri prezidențiale sau legislative in puncte „fierbinți” ale mapamondului – Egipt, Irak, Mexic, Brazilia, Cambodgia- prevestesc un an foarte interesant, scrie jurnalul.ro. Test pentru „dictatorul” Orban In alegerile legislative din primavara, ungurii vor…

- In octombrie, alte patru nave, sub pavilionul Comorelor, Federatiei Sfantul Kitts si Nevis, Cambodgiei si, respectiv, al Coreii de Nord, au primit interdictia de a intra in porturi, o premiera in istoria Natiunilor Unite.O lista cu zece vase a fost propusa de Statele Unite pentru interdictie,…

- Aproape o treime dintre nemti sunt de acord cu planurile liderului social-democrat Martin Schulz de a crea „Statele Unite ale Europei”, insa sprijinul pentru aceasta idee variaza pe continent, arata un sondaj de opinie realizat de YouGov. Aproape o treime dintre nemti sunt de acord cu…

- Este a noua serie de sanctiuni impuse de ONU, deosebit de severe, dintre care ultimele trei au fost adoptate la initiativa americanilor dupa un test nuclear si mai multe tiruri cu rachete efectuate de Phenian.Din septembrie 2016, Coreea de Nord a efectuat un test nuclear - cel de-al saselea…

- Palestinienii nu vor accepta ”niciun plan” de pace propus de Statele Unite in Orientul Mijlociu, dupa acestea ce au recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat vineri, la Paris, presedintele palestinian Mahmoud Abbas, intr-o intalnire cu Emmanuel Macron care considera ca Washingtonul…

- Cavusoglu a calificat comentariile lui Trump pe marginea votului drept incercari de intimidare si a subliniat ca SUA se inseala daca cred "ca demnitatea si cuvantul statelor membre sunt de vanzare"."Poti fi puternic, dar asta nu inseamna ca ai dreptate", a adaugat Cavusoglu.Adunarea…

- Rusia lucreaza la masuri defensive pentru a contracara posibile noi sanctiuni din partea Statelor Unite si a altor tari, a anuntat miercuri Kremlinul, informeaza Reuters. "Lucram si luam masuri vizand apararea intereselor noastre impotriva unor posibile noi actiuni restrictive si…

- Liderii a 25 de state din Uniunea Europeana au celebrat joi, la Bruxelles, o "zi istorica" pentru relansarea apararii europene, decisa dupa anexarea Crimeei de catre Rusia, Brexit si alegerea lui Donald Trump, scrie AFP, citata de Agerpres.

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a declarat ca se asteapta la declansarea "saptamana viitoare" contra tarii sale a celei mai dure proceduri de sanctiuni posibile in cadrul Uniunii Europene, din cauza controversatelor reforme judiciare, transmite AFP, preluata de Agerpres. Comisia Europeană…

- Un acord de principiu legat de o tranzitie asigurand pentru un timp limitat un statu-quo in relatiile cu Uniunea Europeana "este de acum urgent", estimeaza acest raport elaborat de influenta comisie ce reuneste deputati de toate orientarile. Ei insista asupra necesitatii unei tranzitii care…

- Comisia Europeana recomanda trecerea imediata la faza a doua a negocierilor cu privire la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmit agențiile internaționale de presa, citand un comunicat oficial de la Bruxelles. * UPDATE Brexit: May în drum spre Bruxelles pentru a se întâlni…

- Șefa guvernului de la Berlin a estimat ca, inainte de a-și proiecta modele concrete, Uniunea Europeana trebuie sa fie 'eficienta', informeaza agenția EFE, potrivit Agerpres. Ea a fost intrebata de un jurnalist pe acest subiect la conferința de presa comuna cu premierul libian Fayez al Serraj,…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a afirmat marți, la Bruxelles, ca Statele Unite raman angajate fața de Europa, oferind o declarație publica de sprijin pentru aliații europeni ingrijorați de politica externa a Washingtonului in mandatul președintelui Donald Trump, transmite Reuters. …

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, s-a pronunțat marți pentru o politica mai curajoasa și mai puțin dependenta a țarii sale de Statele Unite, atragand atenția ca relațiile cu SUA 'nu vor mai fi niciodata același dupa Trump', dar și asupra riscului ca Uniunea Europeana și ONU sa-și piarda…

- Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei va intreprinde in aceasta saptamana o vizita in Turcia, in cursul careia se va intalni cu președintele Recep Tayyip Erdogan, cu care va discuta despre posibilitatea ca Statele Unite ale Americii (SUA) sa anunțe recunoașterea Ierusalimului drept capitala a Israelului,…

- Intr-un interviu acordat Euractiv Greece, Corina Crețu a subliniat ca UE incearca sa maximizeze impactul instrumentelor financiare, adaugand ca exista țari care obțin 5 euro pentru fiecare euro investit. In acest sens, Crețu a precizat ca Austria și Germania inca rotesc fonduri obținute in cadrul…

- Un denunț venit din România. Și veți vedea singuri, stimați cititori, ca este vorba de un denunț în toata regula. Este un eveniment fara precedent în istorie. Denunțați sunt în primul rând doi ambasadori ai Statelor Unite, care și-au îndeplinit misiunea la București.…

- "Tarile noastre au stabilit un dialog diversificat. Recent, la Soci, am avut un summit la care au participat Rusia, Iran si Azerbaidjan. Presedintele (iranian Hassan) Rouhani a participat, de asemenea, la summit. Ne-am intalnit, de asemenea, in cadrul unui eveniment international multilateral -…

- Premierul britanic Theresa May a criticat decizia presedintelui american Donald Trump de a distribui pe Twitter videoclipuri anti-musulmane postate de catre un politician britanic de extrema dreapta. In replica, Trump i-a raspuns lui May ca ar trebui sa fie mai atenta la terorismul din tara.…

- ”Orice tara decide in ceea ce priveste legislatia care este potrivita conform Constitutiei si procedurilor parlamentare. Dupa parerea mea Romania a facut un progres enorm dupa aderarea la Uniunea Europeana in ceea ce priveste stabilirea statului de drept si in lupta impotriva coruptiei. Si este…

- John Kerry, care a ocupat functia de secretar de Stat in timpul celui de-al doilea mandat al presedintelui Barack Obama, a declarat ca acordul nuclear cu Iranul a fost cel mai bun acord pe care SUA il puteau obtine.Fostul oficial american a mai afirmat ca o serie de presedinti straini si…

- Negociatorii britanici și europeni ar fi ajuns la un acord privind factura Brexitului. Suma va fi cuprinsa intre 45 și 55 de miliarde de euro – mai mare decat cea pe care o doreau britanicii și mai apropiata de cea dorita de europeni, relateaza publicația britanica The Daily Telegraph. Negociatorii…

- Statele Unite si Japonia au cerut o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU pentru ziua de miercuri, in care sa fie discutate masuri dupa cel mai recent test cu racheta balistica intercontinentala de catre Coreea de Nord, relateaza agentiile Reuters si Yonhap. Reamintim ca presedintele…

- Comisia Europeana a propus ca Uniunea Europeana sa se doteze cu resurse operaționale proprii pentru a putea interveni direct in cazul producerii de catastrofe naturale intr-un stat membru, transmite AFP, scrie agerpres.ro.

- ”Europa nu va face pauza” din cauza crizei politice din Germania, a declarat marti un purtator de cuvant al Comisiei Europene (CE) Margaritis Schinas intr-o conferinta de presa, la Bruxelles, relateaza AFP. ”Vom continua sa avansam, prezentandu-ne, asa cum s-a prevazut, pe 6 decembrie, propunerile”…

- Departamentul de Stat american a semnalat ca ar putea sa nu confirme autorizatia Misiunii din Washington a Organizatiei pentru Eliberarea Palestinei (OEP), din cauza "anumitor declaratii facute recent de lideri palestinieni despre Curtea Penala Internationala (CPI)". La presiunile Israelului, Congresul…

- Președintele american, Donald Trump, va decide la inceputul saptamanii viitoare in legatura cu o eventuala reintroducere a Coreii de Nord pe lista "statelor care susțin terorismul", situație rezervata simbolic celor mai rai dușmani ai Statelor Unite, relateaza AFP. Decizia ar fi…

- Ambasada sustine in comunicat ca Gulen s-a aflat in spatele loviturii de stat din 15 iulie 2016, in care au fost ucisi "250 de oameni nevinovati", iar faptul ca acesta si-a gasit refugiul in Statele Unite "uimeste si frustreaza profund" poporul turc. "Guvernul Republicii Turcia si poporul…

- Comisia Europeana a decis sa ia masuri dure dupa scandalul infestarii cu fipronil care a afectat productia de oua. Una dintre prevederi va viza numirea unui ofiter pentru siguranta alimentelor in fiecare stat membru astfel incat astfel de...

- NATO a decis sa-si consolideze misiunea de consiliere si asistenta a fortelor armate afgane, care creste de la 13.000 la 16.000 de militari, a anuntat secretarul general Jens Stoltenberg marti, la Bruxelles, relateaza AFP. ”Noul numar de militari va fi de 16.000 si se va concentra in particular asupra…

- "Trebuie sa spun ca, in ultimele decenii, Japonia a fost caștigatoarea" din planul schimburilor comerciale, a aratat Trump. Cu titlu de exemplu, el a spus ca Japonia vinde milioane de mașini in Statele Unite, in timp ce puține mașini americane sunt importate in aceeași țara. "Statele…

- Schimburile comerciale dintre Statele Unite și Japonia "nu sunt echitabile" și vor trebui renegociate, a declarat luni președintele american, Donald Trump, intr-un discurs la Tokyo in fața reprezentanților mediilor de afaceri din cele doua țari, transmite AFP. "Trebuie sa…

- Potrivit sursei citate, activitatea din apropierea bazelor de unde Phenianul a mai efectuat teste a crescut in mod semnificativ. In plus, situl nuclear de la Punggye-ri ar fi fost afectat in mod semnificativ de recentul test nuclear efectuat de regimul de la Phenian. La 1 septembrie, Phenianul…

- Donald Trump a anuntat ca a dispus o consolidare a programului de verificare a strainilir care vor sa intre pe teritoriul Statelor Unite în urma atentatului de la New York, relateaza AFP. ”Tocmai am ordonat (Departamentului) Securitatii Interne sa ne consolideze programul de verificare,…