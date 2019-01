Stiri pe aceeasi tema

- Jean Claude-Juncker și-a exprimat parerea de rau și ingrijorarea cu privire la votul din Camera Comunelor care este favorabil ieșirii din UE fara niciun acord. „Am luat nota cu regret de rezultatul votului din aceasta seara din Camera Comunelor. Pentru UE, procesul de ratificare a Acordului…

- Parlamentul britanic a respins marti, cu doar 73 de zile inaintea Brexitului, singurul plan in vederea unei iesiri ordonate din Uniunea Europeana (UE). Parlamentul a respins acordul Brexitului cu un vot coplesitor, aruncand Regatul Unit intr-o criza, cu doar zece saptamani inainte ca tara…

- Un astfel de deznodamant ar „afecta enorm” relatiile politicienilor cu votantii si reputatia globala a Marii Britanii, a avertizat Hunt. „Daca noi, clasa politica, nu vom livra Brexitul, acest lucru ar fi o incalcare fundamentala a increderii intre oameni si politicieni si cred ca ar fi ceva ce am…

- Doi fosti directori ai serviciilor britanice de securitate, sustinatori ai Brexitului, apreciaza ca acordul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana - a carui ratificare premierul Theresa May urmeaza sa incerce sa o obtina saptamana viitoare in Camera Comunelor - constituie o amenintare la adresa…

- Votul in parlamentul de la Londra asupra acordului privind Brexitul va avea loc marti, 15 ianuarie, a anuntat luni postul BBC, citand surse guvernamentale britanice. Pentru a evita o infrangere in legislativ, premierul britanic Theresa May a fost nevoit, la 10 decembrie, sa reprogrameze pentru saptamana…

- Circa 1000 de politisti din Scotia si Anglia vor incepe luna aceasta instructia in vederea desfasurarii in Irlanda de Nord, in cazul unor manifestari violente care ar putea avea loc in lipsa unui acord pentru Brexit, informeaza The Guardian. Potrivit publicatiei, sefii politiei nord-irlandeze…

- Fostul ministru britanic al Apararii Michael Fallon a declarat marti ca ar putea sa fie in interesul Regatului Unit sa-si intarzie data iesirii din Uniunea Europeana (UE), pentru ca negociatorii sa poata sa ajunga la un acord mai bun al Brexitului, relateaza Reuters, informeaza News.ro.”Acesta…

- Acordul cu Uniunea Europeana privind retragerea Regatului Unit din blocul comunitar va fi publicat marti dupa ce in ziua anterioara cabinetul britanic va analiza intelegerea, potrivit unui proiect de calendar care este discutat la Londra, a afirmat editorul politic adjunct al publicatiei The Times,…