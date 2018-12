UE pregateste o serie de masuri impotriva multinationalelor care incearca sa evite obligatiile fiscale

Stiri pe aceeasi tema

- Clubul italian AC Milan a anuntat ca intentioneaza sa faca apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) impotriva sanctiunilor dictate de Uniunea europeana de fotbal (UEFA) pentru infractiuni la regulamentul privind fair-play-ul financiar. Intr-un comunicat postat pe site-ul sau oficial, AC Milan isi…

- Cateva zeci de persoane s-au adunat, vineri seara, in Piața Victoriei pentru a-și manifesta nemulțumirea fața de Ordonanța de Urgența a Guvernului care cuprinde o serie de masuri fiscale contestate. Oamenii care au venit cu steaguri și portavoce au strigat ”Rușine”, ”Libertate” și ”hoților” la adresa…

- Luni, 17 decembrie 2018, este ultima zi in care contribuabilii, persoane fizice, mai pot beneficia de bonificatii daca isi achita taxele pe acest an. Astfel, persoanele fizice care au depus Declarația Unica pana la 31 iulie 2018 și iși achita integral obligațiile fiscale estimate pentru anul…

- Contribuabilii persoane fizice care achita pana la data de 15 decembrie 2018, inclusiv, obligatiile fiscale stabilite prin declaratia unica sau decizie de impunere anuala, dupa caz, vor primi bonificatii, informeaza ANAF. Contribuabilii care au depus Declaratia unica si care si-au acordat…

- Autoritatile turce au arestat vineri mai multe zeci de militari suspectati ca ar avea legatura cu predicatorul Fethullah Gulen, acuzat de Ankara ca ar fi orchestrat tentativa de lovitura de stat din 2016, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Trei marinari ucraineni - dintre cei peste 20 luati prizonieri duminica de catre Paza de Coasta rusa in largul Crimeei - au fost plasati in detentie preventiva, pe o perioada de doua luni, sub acuzatia ca au trecut ilegal frontiera rusa, potrivit hotararii unui tribiunal din peninsula anexata de Rusia,…

- Persoanele fizice care au depus Declarația Unica pana la 31 iulie 2018 și iși achita integral obligațiile fiscale estimate pentru anul 2018, pana la 15 decembrie, inclusiv, vor primi o bonificație de 5% din totalul sumei datorate, transmite Ministerul Finantelor.

- Numarul britanicilor care cer cetatenia irlandeza a crescut aproape de doua ori comparativ cu anul de dinainte de referendumul din iunie 2016 privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza luni...