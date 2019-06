Stiri pe aceeasi tema

- Noua Lege a pensiilor, adoptata de Parlament in decembrie 2018, ar putea genera riscuri de sustenabilitate a finantelor publice, arata Comisia Europeana in Recomandarile de tara pentru Romania. Punctul de pensie, principalul indicator folosit pentru indexarea pensiilor, este prevăzut să crească…

- Presedintele Donald Trump, care se lupta sa stopeze cresterea numarului de imigranti ilegali la frontiera sudica a SUA, a promis joi sa impuna tarife vamale tuturor marfurile provenind din Mexic, pe care sa le creasca progresiv pana la incetarea fluxului de imigranti, informeaza Reuters. …

- Termenul limita pana la care presedintele Trump urma sa decida daca va impune sau nu taxele vamale suplimentare de pana la 25% pentru automobilele importate era 18 mai, insa surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul au declarat ca o serie de consilieri de la Casa Alba au discutat o amanare pentru…

- La numai o zi de cand Comisia Europeana a revizut in scadere cresterea economiei Romaniei din acest an, o alta institutie isi reduce estimarea: BERD previzioneaza ca tara noastra va inregistra o crestere economica de 3,2%, fata de un avans de 3,6% estimat in noiembrie. Estimarile sunt cu cel putin 2%…

- Comisia Europeana a revizuit, marti, in scadere la 3,3% estimarile privind cresterea economiei romanesti in acest an, in conditiile in care, in luna ianuarie, Executivul comunitar indica un avans al produsului intern brut de 3,8%. Comisia Europeana a publicat marti previziunile economice de…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, susține ca autoritațile sanitar-veterinare și cele locale vor lua masuri astfel incat sa nu fie afectata comercializarea carnii de miel, deoarece fiecare om dorește sa sacrifice un miel și sa manance o bucata de carne de miel sau o ciorba.Intrebat, joi,…

- Nu toata lumea beneficiaza de cresterea economica sustinuta din Romania, iar saracia in randul copiilor si in mediul rural a crescut semnificativ, a declarat, vineri, comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, in cadrul conferintei de prezentare a Raportului de tara pentru Romania,…

- SUA au acuzat marti Rusia si China de cresterea riscului unui conflict in spatiu, in special prin dezvoltarea armelor antisatelit, in mijlocul unei dezbateri asupra unui tratat de mentinere a pacii in spatiu, informeaza AFP.