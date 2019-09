Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a fost incheiata expertiza oaselor din liziera si din casa lui Gheorghe Dinca, iar INML a publicat raportul final, Tonel Pop arunca bomba! Pentru ca au fost gasite langa aceste ramasite alte bijuterii decat ale Luizei si cum legistii au confirmat ca nu este vorba de Alexandra Macesanu, avocatul…

- Procurorul general al Cehiei a oprit ancheta care-i viza pe premierul Andrej Babis și familia sa, dar și pe alții, a anunțat, vineri, procuratura, scrie Reuters. Investigațiile cu privire la acuzațiile ca Babis a deturnat doua milioane de euro dintr-o subvenție europeana a reprezentat cea mai mare provocare…

- Fostul europarlamentar polonez Janusz Wojciechowski, propus de guvernul de la Varsovia sa fie comisar in viitoarea Comisie Europeana, este investigat de Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) pentru cheltuieli pentru deplasari efectuate in perioada cand acesta a fost eurodeputat, a confirmat vineri…

- La Parlament are loc audierea publica a mai multor foști oficiali din Guvern privind modul de organizare și desfașurare a privatizarii și concesionarii proprietații publice in perioada 2013-2019 a I.S. „Air Moldova”. (update:12:40) Este audiat fostul secretar de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii,…

- "In urma informarii in permanenta a premierului, la dispozitia acesteia, am pornit de urgenta la Spitalul Sapoca din Buzau, pentru a coordona personal ancheta interna privind intamplariledin noaptea trecuta si pentru a asigura tot suportul necesar organelor de urmarire penala. Este un caz tragic care…