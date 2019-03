Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii din cabinetul britanic au discutat in spatele usilor inchise despre planurile de a amana cu opt saptamani iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, a relatat marti cotidianul The Telegraph, transmite dpa preluata de Agerpres. Potrivit publicatiei citate, ministrii britanici ar…

- Negociatorii britanici si europeni in dosarul Brexitului ''intra in impas'' in incercarea de a evita un scenariu in care Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord paraseste Uniunea Europeana fara un acord, a afirmat miercuri ministrul de externe irlandez Simon Coveney, citat de Reuters,…

- Liderul opozitiei laburiste britanice Jeremy Corbyn s-a declarat marti convins ca guvernul condus de Theresa May va trebui sa amane iesirea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, transmite Reuters. ''Orice s-ar intampla la voturile care urmeaza, acum a devenit…

- Jean Claude-Juncker și-a exprimat parerea de rau și ingrijorarea cu privire la votul din Camera Comunelor care este favorabil ieșirii din UE fara niciun acord. „Am luat nota cu regret de rezultatul votului din aceasta seara din Camera Comunelor. Pentru UE, procesul de ratificare a Acordului…

- Doi fosti directori ai serviciilor britanice de securitate, sustinatori ai Brexitului, apreciaza ca acordul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana - a carui ratificare premierul Theresa May urmeaza sa incerce sa o obtina saptamana viitoare in Camera Comunelor - constituie o amenintare la adresa…