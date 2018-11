Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana doreste ca Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord sa respecte dupa Brexit regulile blocului comunitar privitoare la ajutorul de stat, mediul si drepturile muncitorilor pentru a preveni situatia in care Londra ar avea un acces incorect la piata unica a UE. UE vede…

- Marea Britanie va ramane intr-o uniune vamala temporara cu Uniunea Europeana dupa Brexit, pentru a evita o frontiera care sa taie in doua insula Irlanda, intre Nord, membra a Regatului Unit, și Sud, potrivit unui nou acord intervenit intre Londra și Bruxelles, afirma duminica Le Soir citat de Rador.

- "UE si Marea Britanie exclud amandoua existenta unei frontiere fizice cu insula Irlanda, in asa fel incat ceea ce se va intampla in Irlanda de Nord se va intampla si pe piata unica europeana. Vor exista proceduri administrative care nu exista inca pentru marfurile provenind din restul Marii Britanii…

- Londra și Bruxelles-ul au convenit sa mențina granița deschisa intre provincia britanica Irlanda de Nord și Republica Irlanda, care va ramane in UE dupa Brexit, dar cele doua parți nu sunt de acord in privinta procedurii. Londra respinge propunerea Bruxelles-ului care prevede menținerea regulamentul…

- Negociatorul-sef britanic pentru Brexit, Dominic Raab, urmeaza sa avertizeze luni ca dorinta Londrei de a gasi un compromis cu Uniunea Europeana "nu este nelimitata" si ca va prefera sa nu incheie un acord, decat unul prost, relateaza AFP, conform agerpres.ro. "Dorinta noastra de a gasi un…

- Negocierile dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana pe tema Brexit sunt "in impas", afirma premierul britanic Theresa May, dupa ce liderii europeni au respins planul Londrei privind viitoarele relatii bilaterale.

- Uniunea Europeana trebuie sa dea dovada de o oarecare flexibilitate in negocierile cu privire la Brexit in masura in care si Marea Britanie a facut acest lucru, pentru a se putea ajunge la un acord convenabil pentru amandoua partile, sustine premierul britanic Theresa May intr-un articol publicat…

- In discursul sau rostit in cadrul conferintei anuale Ambrosetti, desfasurata in nordul Italiei, Lidington a spus ca tara sa doreste un acord care sa multumeasca toate statele Uniunii Europene, dar a precizat ca Marea Britanie a pregatit un plan pentru eventualitatea absentei unui acord privind viitoarele…