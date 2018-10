UE nu vrea sa ramana in urma si finanteaza masiv productia de baterii pentru masinile electrice

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana intentioneaza sa permita acordarea de ajutoare de stat pentru cercetari in domeniul bateriilor destinate vehiculelor electrice si va oferi cofinantare in valoare de miliarde de euro companiilor care vor sa construiasca unitati gigant de producere a bateriilor, se arata intr-un articol…

- Guvernele fostelor state comuniste se vor confrunta cu presiuni bugetare tot mai mari de la Bruxelles daca nu respecta independenta justitiei, a declarat luni agentiei Reuters slovacul Maros Sefcovic, vicepresedinte al Comisiei Europene, care incearca sa devina candidatul fortelor de centru-stanga…

- Renault va introduce incepand din 2020 versiuni hibride pentru cel mai bine vandute modele ale sale, in cadrul masurilor luate de producatorii auto europeni pentru respectarea standardelor mai stricte referitoare la emisiile poluante, transmite Reuters. Compania va oferi o versiune hibridă, cu…

- Agenția Executiva pentru Inovare și Rețele a Comisiei Europene organizeaza, in data de 5 octombrie, la Bruxelles, o sesiune de Post-ul Zi de informare la Bruxelles – oportunitați de finanțare in domeniul energiei, prin programul Orizont 2020 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Tesla a inceput angajarile la noua sa fabrica din Shanghai, conform unui anunt postat pe site-ul producatorului american de automobile electrice, la doar o luna dupa ce a incheiat un acord cu autoritatile locale pentru proiectul in care va investi cateva miliarde de dolari, informeaza Reuters. În…

- Investiția anunțata vine in conditiile in care razboiul comercial cu SUA face si mai presanta stabilirea productiei pe cea mai mare piata auto din lume, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Producatorul american de automobile electrice ia in considerare…

- Tesla intentioneaza sa investeasca cinci miliarde de dolari in construirea unei fabrici in China, in conditiile in care razboiul comercial cu SUA face si mai presanta stabilirea productiei pe cea mai mare piata auto din lume, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.…

- Tesla este in negocieri cu autoritatile din Germania si Olanda pentru a construi prima sa fabrica importanta din Europa, a anuntat luni publicatia Wall Street Journal (WSJ), citand oficiali implicati in discutii, transmite Reuters. Producatorul american de vehicule electrice a avut discutii…