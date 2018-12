Stiri pe aceeasi tema

- "Consiliul UE din decembrie intentioneaza, conform traditiei, sa traseze semnale clare privind temele prioritare ale agendei europene. Acest Consiliu European are o semnificatie politica speciala deoarece se desfasoara cu 5 luni inainte de alegerile europene", a declarat Presedintele Consiliului Giuseppe…

- Continua polemica la distanta dintre Pierre Moscovici si Matteo Salvini, in care se acuza reciproc si fac declaratii dure, pe tema proiectului de buget al Italiei drept argument principal, anunța Il Giornale citat de Rador.

- Vicepremierul si ministrul de Interne al Italiei, Matteo Salvini, a declarat vineri ca „si-a pierdut rabdarea” in ceea ce il priveste pe comisarul european pentru Afaceri Economice, Pierre Moscovici, pe care il acuza ca a insultat Italia, relateaza Reuters.

- Am vazut-o cu Cipru in 2013, cu Grecia in 2015, o vedem acum cu Italia. Demagogii aflați la putere la Roma, prezentand un proiect de buget 2019 pe care Comisia Europeana l-a respins pe 23 octombrie, reprezinta, de fapt, o problema exploziva pentru viitorul monedei euro: cine ar trebui sa prevaleze,…

- Comisia Europeana nu a luat inca o decizie cu privire la demararea unei proceduri disciplinare impotriva Italiei pentru ca asteapta sa primeasca din partea autoritatilor de la Roma o noua versiune revizuita a proiectului de buget pe 2019, care sa respecte regulile comunitare, a declarat, luni, comisarul…

- Invectivele curg; Comisia de la Bruxelles ramane pe pozitii. "Noi trebuie sa evitam ca Italia sa ceara conditii speciale, ceea ce ar duce la sfarsitul euro daca ele ar fi acordate tuturor", avertizase Jean-Claude Juncker, presedintele institutiei, luni, 1 octombrie, la patru zile dupa anuntul unui acord…

- Valdis Dombrovskis, vicepresedinte al Comisiei Europene si comisar pentru moneda euro si dialog social, a afirmat ca planurile Italiei de a creste substantial deficitul sau public contravine in mod clar angajamentelor privind disciplina bugetara a Uniunii Europene, relateaza sambata agentia DPA. ''Este…

- Guvernul populist al Italiei se afla in centrul unui scandal dupa aparitia unei inregistrari confidentiale in care purtatorul de cuvant al premierului ameninta cu o razbunare in Ministerul de Finante.