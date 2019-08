Stiri pe aceeasi tema

- Guvernele UE lucreaza la selectarea unui candidat european din lista de cinci nume pentru a-i succeda lui Christine Lagarde in fruntea Fondului Monetar International (FMI), a declarat un oficial francez pentru Reuters preluat de agerpres. Pe lista celor patru nume discutata de ministrii de…

- Pe lista celor patru nume discutata de ministrii de Finante ai UE la reuniunea G7 de saptamana trecuta a fost adaugata si Kristalina Georgieva din Bulgaria, in prezent director general al Bancii Mondiale. Franta conduce procesul de selectie pentru un candidat european, a declarat un oficial…

- Dupa un vot in Senatul francez privind instituirea unei taxe pe cifra de afaceri a giganților IT – vizand inainte de toate firme americane – Donald Trump a anunțat ca are in vedere masuri de retorsiune impotriva Franței, vinurile situandu-se prioritar intre produsele de proveniența franceza importate…

- Candidatii la succesiunea lui Christine Lagarde în fruntea Fondului Monetar International (FMI) vor putea sa-si anunte intentiile începând de luni si pâna pe 6 septembrie, a anuntat vineri institutia, precizând ca îsi va alege noul director general pâna la 4…

- Guvernul Mexicului a solicitat explicatii brandului de moda Louis Vuitton pentru folosirea unor elemente traditionale mexicane in designul unui scaun la mai putin de o luna dupa ce autoritatile acestei tari au trimis o scrisoare similara unei alte renumite case de moda, potrivit Reuters. …

- Viitorul sef al Fondului Monetar International (FMI) trebuie sa fie un european, au declarat luni ministrii de Finante din Franta si Spania, in timp ce guvernele au inceput discutiile referitoare la succesorul lui Christine Lagarde, transmite Bloomberg. Între posibilii candidaţi s-ar putea…

- Portugalia a devenit prima tara din zona euro care a emis obligatiuni guvernamentale denominate in moneda chineza, informeaza CNBC. Aceste titluri sunt cunoscute sub denumirea de “Panda bonds”, adică obligaţiuni denominate în yuani emise de un emitent suveran străin,…

- Proiectul, ce are drept scop reglementarea donatiilor pentru reconstructia si desfasurarea lucrarilor complexe la catedrala, a fost adoptat dupa treisprezece ore de dezbateri. Documentul va fi trimis Senatului pentru o examinare prevazuta pentru data de 27 mai.Presedintele Emmanuel Macron…