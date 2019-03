UE, nou instrument de monitorizare. Timmermans: Întăreşte statul de drept Ministrul german pentru afaceri europene Michael Roth si ministrul belgian de externe Didier Reynders au anuntat marti propunerea tarilor lor de infiintare a unui nou instrument al Uniunii Europene pentru verificarea respectarii statului de drept. Peste 20 de tari membre ale UE au fost de acord in linii mari cu documentul de pozitie distribuit la intalnirea de marti a Consiliului Afaceri Generale (CAG), a declarat Reynders, care a sustinut ca ideea de continuare a procesului a intrunit sprijinul unanim. Roth si-a exprimat speranta ca se va ajunge la un compromis in privinta noului instrument… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, cere Germaniei sa sustina in mod activ aderarea Romaniei la Spatiul Schengen, argumentand ca autoritatile romane utilizeaza tehnologii ultramoderne pentru protejarea frontierelor si ca Bucurestiul este "mai sigur" decat Berlinul, Parisul sau Bruxellesul."Ne-ar…

- Deputatul PNL Ionut Stroe, unul dintre alesii care reprezinta Romania la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE), va explica, la Adevarul Live, de la ora 15.00, cum a reusit PNL sa sesizeze Comisia de la Venetia pe subiectul Sectiei speciale pentru magistrati. E posibil ca aceasta sectie…

- Comisia de Monitorizare a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei a admis astazi solicitarea Partidului Național Liberal de a fi sesizata Comisia de la Veneția fața de noile modificari aduse Legilor Justiției prin Ordonanțe de Urgența, a anunțat miercuri, președintele PNL, Ludovic Orban.

- „Rapoartele MCV au fost de la an la an tot mai bune si aratau ca justitia isi face treaba si ca singurul risc vine dinspre majoritatea parlamentarilor. Raportul MCV, in 2016, dadea o perspectiva ca va fi ridicat controlul MCV daca vor continua aspectele pozitive. Dupa un an de guvernare PSD – ALDE…

- "Puteti porni de la acest lucru: pe locul intai se afla Laura Codruta Kovesi, fost procuror-sef al DNA, pe locul doi se afla un candidat din Franta si pe locul trei un candidat din Germania. Competentele doamnei Kovesi sunt fara nicio urma de indoiala, este practic predestinata pentru aceasta functie…

- Krichbaum a mai precizat ca i-a cerut ministrului Justiției, Tudorel Toader, sa o susțina pe Kovesi pentru funcția respectiva.”Competențele dnei Kovesi sunt fara nicio urma de indoiala, este practic predestinata pentru aceasta funcție și eu mi-aș putea imagina ca Germania și Franța ar putea…

- Germania trebuie sa faca mai mult pentru a proteja limbile minoritatilor nationale, in special in sistemul de invatamant, au declarat joi experti ai Consiliului Europei (CoE), relateaza dpa. Expertii au salutat initiativele mai multor state federale, care sunt responsabile cu implementarea…

- Ministrul german al Economiei, Peter Altmaier, a declarat luni ca nu vrea ca Germania sa importate energie nucleara ieftina din tarile vecine pentru a compensa programata inchidere a termocentralelor pana in 2038, transmite Reuters. "Vrem sa dispunem de securitate energetica in orice moment",…