UE, norme noi pentru platformele online Regulamentul adoptat vineri de Consiliu abordeaza relațiile dintre platformele online și intreprinderi. „Predictibilitatea este esențiala pentru afaceri. Companiile care desfașoara activitați prin intermediul platformelor online ar trebui sa fie pe deplin conștiente de termenii acestei relații și, atunci cand este necesar, sa poata solicita despagubiri rapide și eficiente. Noul regulament, primul de acest fel din lume, va permite companiilor din UE sa profite pe deplin de avantajele economiei digitale", spune Niculae Badalau, ministrul Economiei din Romania Scopul principal al regulamentului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmul rus al internetului Roskomnadzor a anuntat luni ca celebra aplicatie de dating Tinder va trebui de acum incolo sa puna, la cerere, la dispozitia serviciilor de securitate ruse, printre care si FSB, datele utilizatorilor sai, relateaza AFP si Reuters.

- Arbitrul internetului rusesc, Roskomnadzor, a afirmat luni ca celebra aplicație de intalniri online Tinder va trebui sa ofere, la cerere, datele utilizatorilor sai serviciilor rusești de informații, printre care și FSB, scrie AFP.

- Regulamentul stabileste limite armonizate pentru o serie de contaminanti, cum ar fi cadmiul, continuti in ingrasamintele minerale. 'Aceste noi norme vor garanta faptul ca numai ingrasamintele care respecta cerinte si standarde de inalta calitate si siguranta la nivelul UE pot fi vandute in mod liber…

- Ministrul Economiei, Niculae Badalau, a vizitat, marti, fabrica de imbuteliere a apei minerale de la Borsec, beneficiara a unui ajutor de stat de circa 30 de milioane de lei, ce vizeaza cresterea capacitatii de...

- Avem aur foarte mult. Il vindem, il ia Banca Naționala, ne facem inele, ghiuluri - este declarația facuta de ministrul Economiei, Niculae Badalau, care a scandalizat opoziția. PMP a reacționat promp la declarațiile social - democratului, prin secretarul general adjunct, Ioana Constantin."Aurul,…

- „Cred ca imediat dupa alegerile europarlamentare vom avea o discutie cu aliatii nostri si vom gasit o solutie. In principiu ar trebui sa stabilim cu partenerii de coalitie. Eu cred ca ar trebui un candidat comun cu ALDE. Eu cred ca in alianta discutam subiectul acesta dupa. Si Calin Popescu Tariceanu…

- In conditiile in care taximetristii au protestat de numeroase ori in ultimele luni pentru a cere interzicerea Uber si Taxify , iar Guvernul pregateste o ordonanta de urgenta privind serviciile de ridesharing, Liviu Dragnea a avut o intalnire si cu reprezentantii celor 2 companii, sustine profit.ro.…