- Metrorex "trebuie sa clarifice cererea de finanțare a Magistralei 6" Foto: Arhiva. Compania Metrorex a anuntat ca are la dispozitie doua luni pentru a transmite Comisiei Europene clarificarile solicitate, legate de cererea de finantare a proiectului Magistralei 6, 1 Mai - Aeroportul "Henri Coanda".…

- Reacția Metrorex, dupa ce Comisia Europeana a criticat Magistrala 6. Metrorex a reacționat, prin intermediul unui comunicat, dupa ce Comisia Europeana a criticat proiectul liniei de metrou Bucuresti-Otopeni (Magistrala 6) și a cerut lamuriri legate de traseul ales, dar si de costurile pentru proiectul…

- Metrorex susține ca va transmite Comisiei Europene clarificari privind proiectul liniei de metrou 1 Mai – Otopeni pe fondul cererii de finanțare cu bani europeni a investiției. „In data de 14.03.2018, reprezentantii Metrorex, ai Ministerului Fondurilor Europene si ai Ministerului Transporturilor au…

- Metrorex, compania de stat care administreaza reteaua de metrou din Bucuresti, a anuntat sambata ca reprezentantii Metrorex, ai Ministerului Fondurilor Europene si ai Ministerului Transporturilor au avut o prima discutie cu reprezentantii Comisiei Europene (CE) cu privire la clarificarile cerute in…

- Metroul spre Otopeni va fi gata pana cel tarziu in 2020. Promisiunea este facuta de vicepremierul Paul Stanescu. Este, de altfel, una dintre conditiile impuse de UEFA pentru ca Bucureștiul sa...

- Locuitorii cartierului bucurestean trebuie sa mai astepte finalizarea Magistralei 5 de metrou pana prin trimestrul 1 al anului 2019, cel mai optimist termen anuntat de autoritati, desi trebuia sa fie gata anul acesta, si asta dupa nenumarate amanari. Constructia noilor statii e aproape gata, insa amenajarea…

- Magistrala 6 de metrou, ce ar trebui sa lege Bucurestiul de aeroportul din Otopeni, un proiect de infrastructura estimat la 1,3 miliarde de euro, ar trebui sa fie finalizata in 2020, dar situatia de pe teren arata o stagnare a proiectului. In acest timp, vecinii bulgari se bucura de aproape trei…

- Viitoarea linie de metrou care va uni Gara de Nord si aeroportul Otopeni va pemite construirea unor noi cartiere rezidentiale la nord de Bucuresti si dezvoltarea unui viitor pol de birouri pentru a deservi mai bine companiile aeriene, scrie Ziarul Financiar. „In orasul Otopeni, care cuprinde si Odaile,…

- Viitoarea linie de metrou care va uni Gara de Nord si aeroportul Otopeni va pemite construirea unor noi cartiere rezidentiale la nord de Bucuresti si dezvoltarea unui viitor pol de birouri pentru a deservi mai bine companiile aeriene, scrie Ziarul Financiar.

- Oficiul European de Lupta Anti-Frauda, instituție care verifica cum sunt cheltuiți banii comunitari pentru proiecte din fonduri europene, a verificat deconturile legate de șantierul de la metroul din Drumul Taberei. Asta in contextul in care lucrarile la structura Magistralei 5 au ajuns la 93,96%. “OLAF…

- Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a efectuat timp de trei zile un control la Metrorex, obiectul fiind Magistrala 5 de metrou, au declarat, joi, pentru AGERPRES, surse din Ministerul Transporturilor. Potrivit acestora, OLAF a cerut documentele, fara sa mentioneze daca sunt probleme…

- Finalizarea lucrarilor la metroul din cartierul bucurestean Drumul Taberei ”nu va mai dura mult”, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova, intr-un interviu acordat RFI, sustinand ca nu exclude un transfer al Metrorex de la Ministerul Transporturilor la Primaria Capitalei.

- Guvernul vrea sa scoata la licitatie Metroul de Otopeni, sute de kilometri de autostrada si de cale ferata in baza contractului national, aprobat in ianuarie. Prin schimbarile aduse de noua Biblie a infrastructurii, constructorii nu mai pot propune niciun fel de amendamente la contracte iar studiile…

- Premierul Japoniei Shinzo Abe vine marti la Bucuresti impreuna cu o delegatie de oameni de afaceri. Mega-podul de la Braila si Metroul de Otopeni, cele mai mari proiecte de la Drumuri si Metrorex, vor fi realizate cu sprijinul inginerilor niponi. In Romania, japonezii au mai fost implicati…

- Licitatia pentru constructia Magistralei 6 de metrou – 1 Mai – Otopeni – ar putea avea loc luna viitoare, a spus marti vicepremierul Paul Stanescu, sugerand ca in octombrie ar putea fi semnate contractele de executie.

- Oficialii guvernamentali s-au intranit cu delegația oficiala și economica din Japonia, condusa de Kotaro Nogami, director adjunct al cabinetului prim-ministrului Shinzo Abe pentru a discuta despre construcția Magistralei 6 de metrou 1 Mai – Otopeni, proiect ținut la sertar inca din anul 2007, cand Banca…

- Luni, in cadrul unei conferinte de presa, ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a venit cu o serie de precizari legate de evolutia a doua foarte importante proiecte de infrastructura: autostrada Ploiesti – Brasov si linia de metrou M6, 1 Mai – Otopeni. Felix Stroe, ministrul Transporturilor: „Am…

- Metroul spre Otopeni ar putea fi gata cel mai devreme in 2025, spun specialistii. Ei il contrazic cu exemple concrete pe ministrul Transporturilor, care inca mai crede ca vom circula pe noua linie in doi ani.

- Magistrala 6 de metrou, care ar trebui sa lege Bucurestiul de aeroportul din Otopeni, un proiect estimat la 1,3 miliarde de euro, zace de sase ani pe hartie, cu „documentatie aflata in revizuire“, dar promisiuni ca va fi gata pana in 2020.

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, in aceasta saptamana, la conferinta la nivel inalt cu tema 'Perspective pentru viitorul nostru - Elaborarea cadrului financiar multianual', organizata de Comisia Europeana in pregatirea dezbaterii de catre colegiul comisarilor…

- Infrastructura din Romania, cea mai slab dezvoltata din Europa, a ajuns intr-un punct critic, conform celor mai recente statistici ale Eurostat. Cand vine vorba de acest capitol, autostrazile reprezinta cel mai sensibil subiect pentru romani. In ultimii doi ani s-au promis peste 170 km, iar in realitate…

- Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD) va finanta cu 300 de milioane euro realizarea liniei de metrou M6, care va lega Bucurestiul de aeroportul Henri Coanda, proiectul de 1,391 miliarde euro...

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a anuntat joi ca, in urma depunerii aplicatiei rescrise pentru magistrala de metrou M6, Comisia Europeana a acceptat cererea de finantare a acesteia, informeaza Agerpres

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a anuntat joi ca, în urma depunerii aplicatiei rescrise pentru magistrala de metrou M6, Comisia Europeana a acceptat cererea de finantare a acesteia.

- „Duminica, Ministerul Transporturilor a depus aplicatia rescrisa pentru magistrala de metrou M6. A fost acceptata cererea de finantare de catre Comisia Europeana si este vorba de legatura retelei de metrou cu Aeroportul International 'Henri Coanda' - Otopeni", a afirmat Felix Stroe in ședința de Guvern.…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a anuntat joi ca, in urma depunerii aplicatiei rescrise pentru magistrala de metrou M6, Comisia Europeana a acceptat cererea de finantare a acesteia. "Duminica, 24 decembrie, Ministerul Transporturilor a depus aplicatia rescrisa pentru magistrala…

- Ministerul Transporturilor (MT) a anunțat ca a transmis Comisiei Europene o cerere pentru finanțare pentru Magistrala 6 de metrou catre Aeroportul Internațional Henri Coanda. Valoarea totala a acestui proiect se ridica la circa 1,4 miliarde de euro. „Obiectul cererii de finanțare “Legatura rețelei de…

- Obiectul cererii de finanțare "Legatura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coanda – Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni)" este reprezentat de asigurarea unei conexiuni directe intre București si Otopeni, respectiv intre Gara de Nord București si Aeroportul International Henri…

- Ministerul Transporturilor din Romania a aprobat si transmis la Comisia Europeana, in data de 24 decembrie 2017, cererea de finantare pentru proiectul liniei de metrou 1 Mai – Otopeni din București.

- Ministerul Transporturilor (MT) a anunțat ca a transmis Comisiei Europene o cerere pentru finanțare pentru Magistrala 6 de metrou catre Aeroportul Internațional Henri Coanda. Valoarea totala a acestui proiect se ridica la circa 1,4 miliarde de euro. „Obiectul cererii de finanțare “Legatura rețelei de…

- Ministerul Transporturilor, in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, a aprobat si transmis la Comisia Europeana, pe 24 decembrie, cererea de finantare pentru proiectul “Legatura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coanda – Otopeni (Magistrala 6 1 Mai – Otopeni)”, a anuntat…

- Ministerul Transporturilor va depune pe 27 decembrie aplicatia de finantare pentru magistrala de metrou M6 in valoare de 1,327 miliarde de euro fara TVA, a anuntat, miercuri, in deschiderea sedintei de guvern, ministrul Felix Stroe. Citeste si: Imagini NEASTEPTATE cu consiliera Laurei Codruta…

