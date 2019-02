Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana (UE) a condamnat duminica actele de violenta si recurgerea la grupari armate de catre regimul aflat la putere in Venezuela, pentru a impiedica intrarea de ajutor umanitar pe teritoriul acestei tari, informeaza AFP. "Refuzul regimului de a recunoaste urgenta umanitara…

- ''SUA vor trece la fapte impotriva celor care se opun reinstaurarii pasnice a democratiei in Venezuela. A sosit timpul acum de a actiona pentru a sustine cerintele poporului venezuelean disperat'', a scris pe Twitter secretarul de stat american Mike Pompeo. ''Suntem solidari cu cei care isi…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a acuzat miercuri regimul lui Nicolas Maduro ca 'blocheaza' ajutorul umanitar trimis in Venezuela, in special de catre Statele Unite in coordonare cu presedintele autoproclamat Juan Guaido, transmite AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Consultanții…

- (foto: Reuters) Venezuela are cele mai mari rezerve confirmate de petrol din lume si este a sasea tara de pe glob in ceea ce priveste rezervele de gaz natural. In 1950, Venezuela avea al patrulea Produs Intern Brut pe locuitor din lume, fiind de patru ori mai bogata decat Japonia si de 12 ori mai prospera…

- Uniunea Europeana (UE) urmeaza sa infiinteze un grup de contact international, cu scopul de a ajuta la organizatrea unor noi alegeri prezidentiale in Venezuela, a anuntat joi sefa diplomatiei europene Federica Mogherini, relateaza AFP preluata de news.ro.Decizia de a-l recunoaste pe Juan Guaido…

- Venezuela a respins ultimatumul europenilor, a declarat seful unei diplomatii pentru agentia franceza de stiri, dupa ce Franta, Spania, Germania si Marea Britanie s-au declarat pregatite sa-l recunoasca pe opozantul Juan Guaido drept presedinte al Venezuelei, in termen de opt zile, in cazul in care…

- Teodor Meleșcanu anunța ca Romania susține ideea unor alegeri prezidențiale anticipate in Venezuela, mentionand ca UE urmeaza sa adopte o pozitie unitara in acest sens.„Noi sprijinim adunarea naționala, parlamentul venezuelean pentru ca este o instituție democratic aleasa și ale carei puteri…