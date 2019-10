Liderii UE nu au reusit sa ajunga la un acord in privinta inceperii negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord si Albania, joi, la Bruxelles, in prima zi a reuniunii Consiliului European, a anuntat presedintele Lituaniei Gitanas Nauseda, transmite vineri AFP. "Exista o anumita dezamagire. Trebuie sa recunoastem ca nu am reusit sa ajungem la un consens pentru ca trei state au refuzat sa invite cele doua tari sa deschida negocierile", a declarat presei seful statului lituanian. "Toata lumea recunoaste ca Macedonia de Nord a facut multe: a schimbat numele tarii, si-a schimbat Constitutia si a facut…