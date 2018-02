Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Comisiei Europene (CE), Jose Manuel Barroso, a fost acuzat marti de unele ONG-uri ca si-a incalcat promisiunea de a nu face lobby pentru actualul sau angajator, banca Goldman Sachs, el avand o intalnire la Bruxelles cu unul dintre vicepresedintii actualului executiv comunitar,…

- Numirea lui Selmayr (47 de ani) a fost aprobata in reuniunea de miercuri a Colegiului comisarilor, consacrata unei serii de numiri interne in executivul UE. Martin Selmayr ii succede in postul de secretar general al CE olandezului Alexander Italianer, aflat in aceasta functie din septembrie…

- Prim ministrul Viorica Dancila a discutat la Bruxelles cu oficialii europeni despre respectarea statului de drept și lupta anticorupție din Romania. Este prima vizita a premierului de la preluarea mandatului. Cu detalii despre programul de astazi, Ionuț Gheorghe, jurnalist TVR.

- Comisia Europeana a dat, miercuri, publicitatii o serie de propuneri cu privire la urmatorul buget al Uniunii Europene, care includ taieri de fonduri in anumite domenii si noi surse de venituri care sa acopere golul aparut in urma Brexit-ului, adaugand ca fondurile de la UE ar trebui conditionate de…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat miercuri, in conferinta de presa comuna cu presedintele Klaus Iohannis, ca daca legile Justitiei vor ramane asa cum au iesit din Parlament, fara a tine de cont de deciziile CCR, „discutiile despre MCV si despre Schengen se vor pune in alti…

- Problema standardelor duble ale calitatii produselor alimentare vandute de unele companii in est, fata de cele din vest, este luata in serios de Comisia Europeana, care a anuntat vineri ca metodologia comuna de testare va fi gata in aprilie, ceea ce va permite statelor membre sa lanseze in mai o campanie…

- Testele vor ingloba compozitia unui cos comun de produse, care sunt comercializate in majoritatea statelor membre si vor include testari chimice si senzoriale. Obiectivul este ca primele rezultate sa fie prezentate pana la sfarsitul acestui an, se arata in comunicatul Comisiei Europene. La teste…

- K. Iohannis la Bruxelles: Independenta Justitiei romanesti este intangibila Klaus Iohannis și Jean Claude Juncker (dreapta). Foto: presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis a declarat la Bruxelles la conferinta de presa comuna cu presedintele Comisiei Europene Jean Claude Junker ca independenta…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit miercuri la Bruxelles cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Una dintre temele principale ale discutiilor a vizat modificarile aduse legilor justitiei.

- Comisia Europeana si presedintele Jean-Claude Juncker au fost, "din capul locului", pentru acceptarea Romaniei in Spatiul Schengen, a declarat, miercuri, la Bruxelles, presedintele Klaus Iohannis.

- Statul de drept "a facut progrese remarcabile in Romania" iar Comisia Europeana nu va accepta ca tara noastra sa faca "pasi inapoi" pe acest drum, a declarat, miercuri, la Bruxelles, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, intr-o conferinta comuna cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis.…

- Comisia Europeana si presedintele Jean-Claude Juncker au fost, "din capul locului", pentru acceptarea Romaniei in Spatiul Schengen, a declarat, miercuri, la Bruxelles, presedintele Klaus Iohannis. Seful statului a facut aceasta declaratie, la o conferinta de presa comuna cu presedintele…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea o intalnire miercuri cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, una dintre teme fiind modificarile aduse legilor Justitiei, a anuntat Administratia Prezidentiala. “Vizita Presedintelui Romaniei la…

- Reactia Corinei Cretu se incadreaza astfel in linia declaratiilor facute de un alt comisar, cel pentru Justitie, care arata recent ca este "foarte logic" sa "existe o garantie privind un sistem judiciar independent si respectarea statului de drept". “Ceea ce se discuta la ora actuala, si nu este legat…

- Uniunea Europeana “este pregatita sa reactioneze rapid si in mod adecvat in cazul in care exporturile sale vor fi afectate de masuri restrictive din partea Statelor Unite”, a precizat luni Comisia Europeana. Reacția vine dupa ce presedintele american Donald Trump a atentionat UE sa se astepte…

- Uniunea Europeana va reactiona rapid daca Statele Unite restrictioneaza exporturile europene, avertizeaza Comisia Europeana, dupa ce presedintele american, Donald Trump, a promis masuri pentru contracararea politicilor comerciale "foarte incorecte" ale Bruxellesului. Presedintele SUA,…

- Abuzurile din justiție și poliția secreta din România, toate sub parafa luptei anticorupție, constituie subiectul unui editorial publicat în EuObserver. Afirmațiile și concluziile textului vin și în contextul în care președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și…

- "Legile sunt perfect compatibile cu recomandarile Comisiei de la Venetia, cu practicile europene in domeniu, nu exista niciun fel de exagerari asa incat imi imaginez ca pana la urma va prevala buna credinta din partea tuturor. (...) N-aveti nicio indoiala, o vom face si noi, la fel, in intalniri…

- Presedintele Klaus Iohannis se va deplasa la Bruxelles, pe 31 ianuarie, pentru o intalnire cu Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, anunta Executivul UE. Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului va avea o intalnire si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, unul…

- Scrisoarea reprezentanților Comisiei Europene privind iindependența sistemului judiciar din Romania reprezinta „un foc de avertisment” pentru instituțiile romanești, care ar putea avea soarta Poloniei, unde UE a declanșat Articolul 7. Un oficial european a declarat pentru EuObserver, sub…

- Dupa avertismentul fara echivoc primit, miercuri, de la Comisia Europeana, in legatura cu modificarile aduse legilor justitiei, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu au transmis spre Bruxelles o scrisoare de raspuns, in calitate de presedinti ai Parlamentului, in care isi exprima ingrijorarea fata…

- Senatorul Traian Basescu, liderul PMP, a declarat miercuri, intr-o interventie la B1 TV, ca "CE bate campii", referitor la scrisoarea, semnata de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si de prim-vicepresedinte Frans Timmermans, pe tema legilor Justitiei din Romania. "Care…

- "Opriti modificarile la codurile penale! Altfel, ne scoateti din UE! Romanii trebuie sa mai indure o rusine din cauza lui Dragnea. Romania este avertizata de Comisia Europeana pentru nerespectarea angajamentelor asumate la aderare, in 2007. Comisia face apel la Parlamentul Romaniei sa regandeasca…

- Ministerul britanic de Interne a avertizat ca va impune o taxa de 72 de lire sterline (82 de euro) imigrantilor din state europene care vor cere "reglementarea statutului rezidentei" in Marea Britanie dupa iesirea acestei tari din UE, programata in martie 2019. Pentru a obtine rezidenta pe termen…

- Prim vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a insistat luni ca Marea Britanie sa indice mai clar ce tip de relatie doreste sa negocieze cu UE dupa Brexit, relateaza AFP. 'Spuneti-ne ce doriti! Aceasta ar fi util', a declarat numarul doi al Comisiei Europene, intrebat de jurnalisti…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, in aceasta saptamana, la conferința la nivel inalt cu tema „Perspective pentru viitorul nostru – Elaborarea cadrului financiar multianual“, organizata de Comisia Europeana in pregatirea dezbaterii de catre colegiul comisarilor…

- Vești bune in privința procesului de pregatire a preluarii de catre Romania a Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut, ieri, la Bruxelles, intrevederi cu Jeppe Tranholm-Mikkelsen, secretarul general al Consiliului Uniunii…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a reiterat marti seara, la Bruxelles, pozitia Varsoviei cu privire la sistemul de distribuire a migrantilor în interiorul Uniunii Europene pe baza unor cote obligatorii, transmite PAP. Seful executivului polonez l-a informat pe presedintele Comisiei Europene,…

- Cei 27 de sefi de stat si de guverne UE, mai putin Regatul Unit, au decis vineri sa deschida a doua faza a negocierilor Brexitului. Astfel, se deschide calea discutiilor despre viitoarea relatie intre cele doua parti, relateaza AFP. "Liderii UE (sunt) de acord sa treaca la a doua…

- Ninsoarea abundenta de la Bruxelles a impus anularea intalnirii de luni dintre presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si premierul israelian Benjamin Netanyahu, informeaza agentia EFE. Din cauza conditiilor meteo, 'premierul (Netanyahu) a fost nevoit sa paraseasca Bruxelles-ul mai devreme,…

- Acordul anuntat vineri cu privire la Brexit ii permite Marii Britanii sa "treaca la urmatoarea etapa de umilire", a apreciat Nigel Farage, fost lider al formatiunii eurosceptice britanice UKIP (Partidul Independentei), transmite dpa, conform agerpres.ro. "Un acord la Bruxelles este o veste…

- Cancelarul german Angela Merkel nu a imbratisat joi propunerea liderului social-democratilor germani Martin Schulz ca pana in anul 2025 Uniunea Europeana sa devina un fel de "Statele Unite ale Europei", sefa guvernului de la Berlin estimand ca, inainte de a-si proiecta modele concrete, Uniunea Europeana…

- ”Progrese suficiente” s-au inregistrat in prima faza a negocierii Brexitului, a anuntat vineri, la Bruxelles, presedintele Comisiei Europene (CE) Jean Claude-Juncker, in urma unei intalniri cu premierul britanic Theresa May, deschizand astfel calea negocierii viitoarei relatii intre Uniunea…

- Șefa guvernului de la Berlin a estimat ca, inainte de a-și proiecta modele concrete, Uniunea Europeana trebuie sa fie 'eficienta', informeaza agenția EFE, potrivit Agerpres. Ea a fost intrebata de un jurnalist pe acest subiect la conferința de presa comuna cu premierul libian Fayez al Serraj,…

- Angela Merkel se delimiteaza de propunerea lui Martin Schulz privind crearea Statelor Unite ale Europei. Cancelarul german a fost intrebat de un jurnalist pe acest subiect la conferința de presa comuna cu premierul libian Fayez al Serraj, dupa ce Schulz a avansat respectiva propunere in timpul congresului…

- Premierul Irlandei, Leo Varadkar s-a declarat luni seara "surprins si dezamagit" de faptul ca sefa guvernului britanic Theresa May s-a razgandit in privinta acordului legat de situatia frontierei nord-irlandeze dupa Brexit, potrivit Rador care care citeaza Liberation . Cu o cravata cu sigla Burberry…

- Zilele acestea, in plenul Parlamentului European la Bruxelles, Razvan Popa a luat cuvantul pentru a sublinia din nou importanța ca Romania sa acceada in spațiul Schengen pentru ca a caștigat acest drept. Romania a implinit 10 ani de cand a devenit țara membra a Uniunii Europene și iși dorește, legitim,…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a declarat, miercuri, ca negocierile dintre cele doua tabere continua si ca spera sa ajunga la un acord final cu Marea Britanie in legatura cu retragerea acesteia din Blocul comunitar, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a estimat ca un acord cu Marea Britanie privind cele trei dosare prioritare ale Brexitului este "posibil" pana la summitul UE din decembrie, care ar urma sa permita trecerea la discutii pe teme comerciale, chiar daca aceasta "ramane o…

- Cel de-al cincilea summit al Parteneriatului Estic si-a incheiat vineri lucrarile la Bruxelles, insa atat presedintele Consiliului European, Donald Tusk, cat si cel al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, nu s-au declarat pe deplin multumiti de rezultatele reuniunii. Participantii au convenit…