Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul italian si ministru de interne Matteo Salvini (extrema dreapta), aflat miercuri in vizita la Varsovia, si-a exprimat dorinta ca Italia si Polonia sa-si uneasca fortele pentru remodelarea Europei, el fiind in cautarea unei noi aliante eurosceptice inainte de alegerile pentru Parlamentul…

- Vicepremierul si ministrul de Interne al Italiei, Matteo Salvini, se va intalni miercuri cu liderul partidului de guvernare din Polonia, Jaroslaw Kaczynski, pentru a discuta despre posibilitatea formarii unei aliante eurosceptice pentru a contesta alegerile europarlamentare din mai, conform Reuters.

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis luni ca Polonia trebuie sa suspende imediat aplicarea noii legi privind reducerea varstei de pensionare a judecatorilor Curtii Supreme, transand o disputa in acest sens intre Varsovia si Bruxelles, transmite Reuters. Decizia anuntata luni este…

- In unele cazuri, pentru Romania, detalierea s-a facut pana la nivelul NUTS 3, adica pana la nivel de județ, in majoritatea cazurilor oprindu-se la NUTS 2 – nivel regional. Anuarul se regasește online pe site-ul Comisiei Europene. Aproape o treime din bugetul UE este in subordinea comisarului…

- Polonia va marca duminica a 100-a aniversare a independentei sale, care coincide cu Ziua Armistitiului, intr-o atmosfera de divizari politice, izolare internationala si dispute in jurul unui mars al extremistilor de dreapta la Varsovia, noteaza vineri AFP. Sfarsitul Primului Razboi Mondial, ce va fi…

- Polonia va marca duminica a 100-a aniversare a independentei sale, care coincide cu Ziua Armistitiului, intr-o atmosfera de divizari politice, izolare internationala si dispute in jurul unui mars al extremistilor de dreapta la Varsovia, noteaza vineri AFP preluata de Agerpres. Sfarsitul…

- Partidul conservator la putere in Polonia s-a clasat duminica pe primul loc la alegerile regionale, dar la Varsovia opozitia a pastrat din turul intai primaria, potrivit unui sondaj realizat la iesirea de la urne, transmite AFP. Acest scrutin este considerat ca un test inainte de europarlamentarele…

- Alegerile pentru Parlamentul European care vor avea loc in luna mai a anului viitor vor deveni inceputul unor schimbari epocale in Europa si vor pune capat epocii speculantilor financiari, a declarat miercuri Matteo Salvini, ministru de interne si vicepremier al Italiei, intr-un interviu acordat…