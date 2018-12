Comisia Europeana isi va intensifica pregatirile pentru cazul in care nu va exista un acord cu Marea Britanie privind iesirea sa din UE, a declarat joi presedintele sau Jean-Claude Juncker la finalul unui summit european consacrat Brexitului, relateaza AFP. "Prietenii nostri britanici trebuie sa ne spuna ce vor, in loc sa ne faca sa spunem ce vrem noi", a declarat el, inainte de a anunta ca executivul european va publica miercuri, 19 decembrie, "toate informatiile generale utile care privesc pregatirea unui 'no deal' ". Potrivit presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, prim-ministrul…