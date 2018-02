Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al FMI, Christine Lagarde, a afirmat ca nu are obiectii la planurile de a transforma Mecanismul European de Stabilitate (ESM) - fondul de salvare al zonei euro - intr-un Fond Monetar European, transmite Reuters.

- Directorul general al FMI, Christine Lagarde, a afirmat ca nu are obiectii la planurile de a transforma Mecanismul European de Stabilitate (ESM) - fondul de salvare al zonei euro - intr-un Fond Monetar European, transmite Reuters.

- Directorul general al FMI, Christine Lagarde, a afirmat ca nu are obiectii la planurile de a transforma Mecanismul European de Stabilitate (ESM) - fondul de salvare al zonei euro - intr-un Fond Monetar...

- Avocatul Veysel Ok a confirmat eliberarea clientului sau, iar diplomatia de la Berlin a precizat: "Trebuie sa asteptam si sa vedem cand se va intampla acest lucru, in urmatoarele ore". "In sfarsit! Corespondentul Die Welt Deniz Yucel va fi liber, dupa ce a fost retinut in Turcia de peste un an",…

- Cel mai puternic ritm de crestere a fost inregistrat in Romania, a anuntat joi Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/, informeaza Reuters. Un numar de 1,286 milioane de autoturisme au fost inmatriculate in prima luna a acestui an in Uniunea Europeana si tarile EFTA, in crestere…

- Multe tari din intreaga lume au fost nevoite in ultimele doua decenii sa faca o serie de ajustari sistemelor publice de pensii (PAYG, pay-as-you-go), ajunse nesustenabile și in stare precara pe fondul evoluțiilor demografice nefavorabile, arata un studiu publicat recent de FIAP (Federația Internationala…

- In Romania, increderea consumatorilor in cresterea economica a scazut in urma crizei guvernamentale care a continuat, in timp ce increderea consumatorilor din Europa a crescut usor in trimestrul IV din 2017, potrivit unui studiu dat publicitații de GfK. “Criza guvernamentală care continuă…

- Rona Hartner este un artist atat de complex și de inedit incat francezii au primit-o cu brațele deschise atunci cand a ajuns in țara lor. Dupa aproape 20 de ani de cantat in Franța, Rona Hartner și-a cumparat propriul teatru pentru a-și face show-urile dupa bunul plac. Mult mai apreciata in strainatate…

- Premierul olandez Mark Rutte a administrat marti un dus rece ambitiei Bulgariei de a- si urni candidatura impotmolita la aderarea la spatiul Schengen si a declarat de asemenea ca tara mai are de lucru si pentru a intruni criteriile de aderare la zona euro, potrivit EurActiv.com . Atat Bulgaria cat si…

- Festivalul Neversea continua si in acest an in Constanta, iar primele 5.000 de abonamente vor fi puse in vanzare incepand din 7 februarie. Cea de-a doua editie a celui mai mare festival de pe plaja din Romania, Neversea, va avea loc loc in perioada 5 – 8 iulie, in Constanta. Impreuna cu artisti de renume…

- Revista germana Der Spiegel vorbește despre posibilul succesor al Angelei Merkel. Sau mai bine zis, despre succesoarea cancelarei. La cea de-a 55-a aniversare a semnarii Tratatului de la Elysee, istoricul acord de prietenie postbelica dintre Germania și Franța, Angela Merkel a susținut un discurs privind…

- Compania japoneza Fujifilm urmeaza sa preia Xerox intr-o tranzactie de 6,1 mld. dolari pentru a se extinde si a scadea din costuri, relateaza Reuters. Achizitia a fost anuntata miercuri si vine in urma presiunilor puse pe compania Xerox de a gasi noi metode de crestere pe masura ce aceasta…

- Criza privind programul nuclear nord-coreean trebuie sa fie rezolvata in mod diplomatic, a declarat Kang Kyung-wha, ministrul sud-coreean de Externe, adaugand ca ideea unei solutii militare este inacceptabila, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Numarul innoptarilor inregistrate anul trecut in structurile de primire turistica din Uniunea Europeana au depasit 3,25 miliarde, in crestere cu 5,1% fata de 2016, arata datele preliminare publicate de Eurostat, preluata de Agerpres. In termeni absoluti, Spania cu 471 milioane innoptari, in crestere…

- Ministrul sud-coreean de externe, Kang Kyung-wha, a declarat joi, la Davos, ca actuala criza provocata de programul nuclear al Phenianului trebuie rezolvata pe cale diplomatica, sefa diplomatiei de la Seul declarandu-se convinsa ca Washingtonul se va consulta mai intai cu guvernul sau in situatia…

- SA „Apa-Canal Chisinau” a mai semnat un contract care prevede reabilitarea a circa 55 de kilometri de rețele apeduct. Este vorba despre pachetul 1b, iar contractarea acestor servicii face parte din Programul de dezvoltare a serviciilor de alimentare cu apa și canalizare din municipiul…

- Citeste si: Germania: mai multe banci au ocolit fiscul profitand de o lacuna care a costat statul 2,9 miliarde de euro Bancile, o problema europeana care nu vrea sa dispara. 60% din germani nu vor ca Deutsche Bank sa fie salvata de guvernul de la Berlin daca s-ar ajunge in aceasta situatie critica …

- Intalnirea celor doi lideri, stabilita pentru sfarsitul dupa-amiezei de vineri, va fi prima dupa finalizarea proiectului de acord guvernamental intre conservatorii dnei Merkel (Uniunea Crestin Democrata/Uniunea Crestin Sociala, CDU/CSU) si social-democratii germani (SPD), care ar putea duce in viitorul…

- Germania si Franta vor incerca sa intensifice presiunile pentru reformarea zonei euro, la o reuniune a ministrilor de Finante ai celor doua tari care va avea loc in aceasta saptamana la Paris, incurajate de acordul preliminar de formare a unei noi coalitii de guvernare la Berlin, transmite Reuters,…

- Lactalis, liderul pietei locale de lactate, se afla in mijlocul unui scandal de proportii in Franta dupa ce nu a retras suficient de repede de pe piata laptele praf contaminat cu salmonella. Guvernul francez a amenintat ca va impune sanctiuni gigantului dupa ce va mai multi retaileri francezi au…

- Franta a salutat vineri acordul dintre cancelarul german Angela Merkel si Partidul Social-Democrat (SPD) pentru a incepe negocieri de impartire a puterii si a reinnoda ''marea coalitie'' dintre conservatori si social-democrati, potrivit unui purtator de cuvant al guvernului francez,…

- Ministrul de externe german Sigmar Gabriel a cerut Statelor Unite sa considere acordul nuclear incheiat in 2015 intre Iran si marile puteri (SUA, China, Rusia, Marea Britanie, Franta si Germania) drept o problema separata de programul balistic al Teheranului si de rolul sau in razboiul civil din…

- Care este numele din buletin al Patriarhului Daniel. A ieșit la iveala un amanunt mai puțin știut de cei care il cunosc. In buletin, Patriarhul Daniel poarta numele Dan Ilie Ciobotea. Patriarhul Daniel s-a nascut pe 22 iulie 1951, iar incepand cu anul 2007, acesta a devenit Patriarhul Bisericii Ortodoxe…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat ca este optimista in legatura cu discutiile privind continuarea coalitiei de guvernare cu Partidul Social-Democrat (SPD), informeaza agentia de stiri Reuters.

- In 2017 ponderea vanzarilor de masini electrice si hibride a fost in Norvegia de 52% din totalul masinilor noi vandute, scrie Reuters. Norvegia este in fata tuturor tarilor in ceea ce priveste ponderea masinilor electrice in parcul auto total, iar asta se datoreaza si faptului ca exista subventii generoase,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat, intr-un mesaj video adresat tarii in ajunul Anului Nou, ca anul 2018 este unul decisiv pentru ca Europa sa isi revina si sa devina mai puternica. De asemenea, liderul de la Paris a subliniat importanta cooperarii dintre tara sa si Germania pentru…

- Fostul ministru german de Finante Wolfgang Schaeuble le-a cerut, sambata, conservatorilor si social-democratilor sa formeze rapid un nou guvern, precizand ca ia in calcul varianta unui guvern minoritar daca nu se va ajunge la o intelegere, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele Camerei Deputatilor Liviu Dragnea a declarat, joi, referitor la scrisoarea ambasadelor pe tema modificarilor legilor justitiei, ca Parlamentul are dreptul sa legifereze, mentionand ca a discutat cu presedintele Senatului Calin Popescu-Tariceanu si ministrul de Externe Teodor Melescanu…

- Comisia Europeana a anuntat miercuri lansarea procedurii de activare a articolului 7 al Tratatului de la Lisabona, articol ce prevede cazurile in care un stat membru poate fi privat de dreptul de vot in Consiliu, in legatura cu temerile privind statul de drept in Polonia. Aceasta procedura este declansata…

- Compania Audi, membra a grupului auto Volkswagen, a anuntat miercuri chemarea in service a 330.000 de vehicule inmatriculate in Germania, din cauza unor probleme la cablurile sistemului auxiliar de incalzire care pot provoca incendii, informeaza site-ul kfz-rueckrufe.de si agentia Reuters.

- Aceasta procedura este declansata atunci cand se constata ca un stat membru se afla in riscul de incalcare grava a valorilor UE si ea poate duce la sanctiuni contra tarii respective.''Executivul a ajuns astazi la concluzia ca exista un risc evident de incalcare grava a statului de drept…

- Ministerul de Externe francez a declarat luni ca doreste sa se angajeze intr-un dialog bazat pe valori si proiecte proeuropene cu Austria, in conditiile in care extrema dreapta a obtinut mai multe posturi-cheie in noul guvern de coalitie de la Viena, relateaza Reuters. Noul guvern austriac condus…

- Cancelarul german Angela Merkel a lansat luni un apel la eforturi accelerate pentru formarea unui nou guvern stabil cu social-democratii, precizand ca partidul sau conservator vede un teren comun cu acestia in ce priveste reformele interne si Uniunea Europeana, transmite Reuters. Potrivit cancelarului…

- Ministrii de Finante din primele cinci economii ale Europei au trimis o scrisoare secretarului american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, in care cer administratiei sa isi regandeasca propunerile de reformare a fiscalitatii, care in opinia europenilor ar putea viola tratatele privind dubla impozitare…

- Ministrii de Finante din primele cinci economii ale Europei au trimis o scrisoare secretarului american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, in care cer administratiei sa isi regandeasca propunerile de reformare a fiscalitatii, care in opinia europenilor ar putea viola tratatele privind dubla impozitare…

- Marea Britanie intenționeaza sa evite introducerea unei 'frontiere dure' intre Republica Irlanda și provincia britanica Irlanda de Nord dupa ce va parasi Uniunea Europeana, indiferent de rezultatul negocierilor cu blocul comunitar, a declarat luni ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, potrivit…

- Comisia Europeana a recomandat vineri trecerea imediata la faza a doua a negocierilor cu privire la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Executivul comunitar, ce conduce negocierile pentru Brexit in numele celorlalte 27 de state ale blocului comunitar, a estimat ca au fost inregistrate 'progrese…

- Liderii gruparii Hamas au cerut palestinienilor sa inceapa o revolta populara, ca raspuns la decizia lui Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului. Liderii gruparii islamiste Hamas au cerut palestinienilor sa abandoneze eforturile de pace și sa inceapa o revolta populara impotriva…

- Procurorii din Munchen verifica acuzatiile conform carora unele modele diesel ale BMW sunt echipate cu un soft care opreste sistemul ce filtreaza emisiile de oxizi de azot. Acuzațiile vin după ce un grup de mediu din Germania a susţinut că, în urma efectuării…

- „Vorbim despre al doilea an consecutiv in care, pe fondul unui blocaj legislativ, lipsa resursei lemnoase genereaza o crestere a pretului pentru lemnul de foc necesar populatiei in sezonul rece, iar industria mobilei a intrat intr-un declin accentuat, fiind practic pusa pe jar. Sectorul forestier…

- In timp ce constructorii auto germani si protectorul lor suprem, guvernul de la Berlin, reactioneaza si se adapteaza incet, moral si mai ales financiar, la schimbarile aduse de Dieselgate, scandalul emisiilor toxice incepe sa se propage virulent si in Franta. Dupa Renault, in centrul atentiei este…

- La inceputul lunii noiembrie, CNP a revizuit in sus estimarile privind cresterea economica a Romaniei in acest an la 6,1%, de la 5,6% cat prognozase anterior. Totodata, Guvernul estimeaza in 2018 un deficit bugetar (cash) la 2,97% din PIB, in timp ce deficitul ESA va fi de 2,96% din PIB, cu…

- Liderul social-democraților germani, Martin Schulz, care ar urma sa inceapa negocieri cu blocul conservator al cancelarului Angela Merkel pentru formarea unei coaliții guvernamentale la Berlin, a declarat miercuri ca Europa are nevoie de un ministru de finanțe și de un buget al zonei euro, transmite…

- Guvernul Germaniei va acorda anul viitor un miliard de euro oraselor tarii pentru a reduce poluarea generata de masinile echipate cu motoare diesel, a anuntat marti cancelarul Angela Merkel. Banii vor fi investiti in gasirea unor solutii pentru reducerea poluarii generate de emisiile vehiculelor,…

- Propunerile presedintelui Emmanuel Macron de reforma a Europei vor fi mai greu de realizat daca Franta nu are un 'partener puternic' in Germania, a declarat luni noul purtator de cuvant al guvernului francez, Benjamin Griveaux, relateaza Reuters si AFP. 'Acordam, bineinteles, o atentie deosebita…

- Dupa doi ani de negocieri, statele membre ale Uniunii Europene, reunite in cadrul unui comitet de apel, au votat luni, in favoarea unei noi autoritzari, pe o perioada de cinci ani, a controversatului erbicid glifosfat, cel mai utilizat erbicid in lume, prin Roundup, din cadrul Monsanto, relateaza AFP,…

- Viziunea presedintelui francez Emmanuel Macron privind revigorarea Europei va fi mai greu de realizat daca Franta nu are alaturi o Germanie "puternica drept partener", a declarat, Benjamin Griveaux, un purtator de cuvant al Administratiei de la Paris, informeaza agentia de stiri Reuters. …

- Hubertus Heil, secretarul general al Partidului Social Democrat din Germania (SPD), a declarat, vineri, ca formatiunea sa a renuntat la opozitia fata de ideea intrarii la guvernare alaturi de crestin-democratii cancelarului Angela Merkel, relateaza Reuters si Politico.

- Miercuri au fost publicate in Monitorul Oficial normele cu privire la introducerea traseului aplicativ pentru proba de verificare a aptitudinilor fizice la concursurile de admitere in institutiile de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne, precum si pentru cei recrutati in vederea ocuparii…

- Jumatate dintre germani sunt in favoarea convocarii de noi alegeri dupa ce cancelarul Angela Merkel a esuat sa ajunga la un acord pentru a forma o noua coalitie cu alte doua partide, in timp ce o cincime sustin formarea unui guvern minoritar, arata un sondaj de opinie publicat miercuri si citat de…