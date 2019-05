Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana cere "incetarea imediata" a tirurilor cu rachete palestiniene din Fasia Gaza spre Israel, potrivit unui comunicat dat publicitatii sambata la Bruxelles, relateaza AFP. "Este urgent sa remediem aceasta situatie periculoasa pentru a proteja viata civililor", a declarat…

- In jur de 40 de copii au fost ucisi in ultimul an in cursul manifestatiilor desfasurate in Fasia Gaza, de-a lungul frontierei cu Israel, si care au prilejuit ciocniri sangeroase cu armata israeliana, a comunicat joi UNICEF, cu doua zile inainte de implinirea unui an de la debutul mobilizarii palestiniene…

- Premierul britanic Theresa May intentioneaza sa discute telefonic cu liderii din Uniunea Europeana in acest sfarsit de saptamana, dar nu are vreun plan de a se deplasa la Bruxelles pentru a incerca sa obtina schimbari de ultim moment la acordul sau privind Brexit-ul, relateaza Reuters. Purtatoarea de…

- Comisia Europeana a facut apel marti la respectarea ''libertatii de expresie si de intrunire'' in Algeria, unde manifestatiile continua impotriva candidaturii presedintelui Abdelaziz Bouteflika pentru un al cincilea mandat, relateaza AFP. ''Cand vorbim de manifestatie, drepturile…

- ''Eu aș intreba-o pe doamna Kovesi daca standardele democratice europene ii permit sa indice structuri care nu au niciun fel de competența conform legii in urmarirea penala, așa cum a acceptat dansa prin protocoalele secrete și a implicat SRI dincolo de lege și de prevederile constituționale care…

- Uniunea Europeana (UE) este gata sa aiba relatii mai stranse cu Regatul Unit dupa Brexit, astfel ca mecanismul controversat de ''backstop'' (plasa de siguranta) privind granita irlandeza sa nu fie folosit niciodata, a declarat joi Guy Verhofstadt, negociatorul sef al Parlamentului…

- Statele Unite considera Uniunea Europeana ca fiind principala lor prioritate in eforturile globale de a-si convinge aliatii sa nu cumpere echipamente Huawei pentru retelele mobile de generatie viitoare, a declarat marti un oficial al Departamentului de Stat, transmite Reuters, conform news.ro.Dupa…

- Secretarul general al Comisiei Europene, Martin Selmayr, a negat luni ca blocul comunitar ia in considerare sa ofere Marii Britanii garantii juridic constrangatoare care ar putea asigura un sprijin in legislativul de la Londra pentru acordul cu privire la Brexit, transmite Reuters, relateaza Agerpres.Citește…