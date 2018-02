UE indeamna Regatul Unit sa clarifice relatiile comerciale viitoare

Stiri pe aceeasi tema

- Negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a insistat luni pe langa guvernul de la Londra sa 'faca o alegere' pentru ceea ce va urma dupa iesirea Marii Britanii din UE, reamintind ca barierele comerciale 'sunt 'inevitabile' in afara uniunii vamale si a pietei unice din care…

- Marea Britanie trebuie sa ofere clarificari privind tipul de relatie pe care il vrea cu Uniunea Europeana post-Brexit, afirma Michel Barnier, negociatorul-sef al Bruxellesului, somand Londra sa "faca o alegere" si avertizand ca barierele comerciale sunt "inevitabile". - continua -

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a declarat ca "nu este timp de pierdut” daca UE si Regatul Unit vor sa ajunga la o intelegere, noteaza BBC. Barnier, care a vorbit inaintea discutiilor de la Londra cu Theresa May si David Davis, a declarat ca respecta „liniile rosii”…

- Marea Britanie va continua sa negocieze pentru un acord personalizat cu Uniunea Europeana pentru a asigura atat relatii comerciale fara divergente, dar si va oferi Londrei posibilitatea de a incheia intelegeri comerciale cu alte state, a declarat Amber Rudd, ministrul britanic de Interne.…

- Ministerul Afacerilor Externe a luat nota de recentele declaratii ale prim-ministrului Marii Britanii, Theresa May, prin care se facea referire la o posibila limitare a drepturilor cetatenilor europeni care vor dori sa se stabileasca in Marea Britanie la o data ulterioara termenului de retragere a acestui…

- Ceva urat se intampla in Anul Centenar al Marii Uniri, și cu doar 11 luni inainte de preluarea de catre Romania a președinției rotative a Uniunii Europene: coaliția și guvernul PSD-ALDE, prin reprezentanții sai la varf, dau de pamant cu Europa. Cu exigențele europene, cu pretențiile europene, cu angajamentele…

- Uniunea Europeana “este pregatita sa reactioneze rapid si in mod adecvat in cazul in care exporturile sale vor fi afectate de masuri restrictive din partea Statelor Unite”, a precizat luni Comisia Europeana. Reacția vine dupa ce presedintele american Donald Trump a atentionat UE sa se astepte…

- Uniunea Europeana si-a finalizat luni pozitia in vederea negocierii fazei de tranzitie post-Brexit cerute de Marea Britanie, in cursul careia vrea ca Londra sa continue sa participe la bugetul european, dar renuntand la orice putere de decizie in UE, relateaza AFP, citat de News.ro . Aceste conditii…

- Europa este expusa unui risc grav atât timp cât nu exista unitate si stabilitate în Libia si nu se are grija de protectia granitei sudice a acestei tari, a avertizat luni ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, care participa la Bruxelles la reuniunea Consiliului Afaceri Externe…

- Premierul olandez Mark Rutte a facut apel marti la Marea Britanie sa-si clarifice viitoarele relatii pe care le doreste cu partenerii sai comerciali importanti dupa ce va parasi Uniunea Europeana, relateaza agentia Reuters. ''Este esential ca Regatul Unit sa-si clarifice pozitia privind viitoarele…

- Uniunea Europeana l-a invitat pe ministrul iranian de externe Mohammad Javad Zarif la un dialog cu omologii sai din Franta, Germania si Regatul Unit pentru mentinerea acordului nuclear, informeaza AFP. Intr-un comunicat publicat luni noaptea la Bruxelles, UE precizeaza ca discutiile urmeaza…

- Negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, nu a inteles motivele care au impins Marea Britanie sa vrea sa paraseasca Uniunea Europeana, a indicat luni eurodeputatul Nigel Farage, fost lider al partidului UKIP si al campaniei pentru Brexit, dupa o discutie care a avut loc la Bruxelles intre…

- Ungaria si Polonia vor sa aiba influenta mai mare la nivelul Uniunii Europene, in contextul in care ambele tari sunt criticate de Bruxelles pentru incalcarea normelor democratice, informeaza publicatia EUObserver.

- Intr-un interviu acordat cotidianului The Independent, Sir Martin Sorrell, directorul executiv al WPP, sugereaza ca tonul xenofob al campaniei de referendum din 2016 a facut un mare rau care trebuie reparat, iar tratatul de la Bruxelles din 8 decembrie asupra drepturilor cetațenilor Uniunii Europene…

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, a sugerat marti ca viitorul acord al Uniunii Europene cu Marea Britanie cu privire la Brexit ar putea sa serveasca drept model pentru relatiile UE cu alte state, cum sunt Turcia si Ucraina, transmite agentia MIA. ''Daca putem ajunge la un acord…

- Alegatorii din Catalonia decid joi, in urma unei campanii la cutite, daca ii mentin la putere pe liderii inculpati de justitie cu privire la o tentativa de secesiune care a zguduit Spania si Europa, relateaza AFP. Ultimele sondaje arata ca locuitorii Cataloniei sunt in continuare impartiti in mod egal…

- Liderii tarilor UE au aprobat oficial vineri deschiderea unei noi faze a negocierilor lor cu Regatul Unit, care includ viitoarea lor relatie comerciala, avertizand ca aceasta va fi ”mult mai dificila” decat primele negocieri, relateaza AFP, citata de news.ro

- Acordul semnat joi la Bruxelles intre Regatul Unit si UE nu prevede reintoarcerea la o demarcatie intre Ulsterul britanic si Eire (Republica Irlanda - n.red). Dar multi sunt nelinistiti de ambiguitatea care persista, potrivit Rador care citeaza Le Parisien.

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a declarat joi ca se asteapta la declansarea "saptamana viitoare" contra tarii sale a celei mai dure proceduri de sanctiuni posibile in cadrul Uniunii Europene, din cauza controversatelor reforme judiciare, transmite AFP.Comisia Europeana "va activa probabil"…

- Presedintele Consiliului European Donald Tusk a avertizat joi, la sosirea sa la summitul european de la Bruxelles, ca viitoarea faza a negocierilor Brexitului va fi ”un adevarat test” al unitatii Uniunii Europene, relateaza AFP conform News.ro . ”Nu ma indoiesc un moment ca adevaratul test al unitatii…

- „Aici trebuie sa vorbeasca la fel cum o face si in Londra”, a declarat Roth la Bruxelles, conform presei din Germania. El a adaugat ca s-a simtit „un pic socat” de modul diferit in care Guvernul britanic comunica la Bruxelles, fata de comunicarea din plan intern. Roth se referea cel mai probabil la…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, marți 12 decembrie, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale Art. 50, in contextul negocierilor generate de retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Pe agenda intalnirii au figurat stadiul negocierilor…

- Valoarea ”facturii Brexitului” pe care o are de achitat Londra la Bruxelles este estimata undeva intre 40 si 45 de miliarde de euro, a declarat vineri un purtator de cuvant al Downing Street pentru AFP, conform News.ro . Liderii celor doua tabere au anuntat vineri dimineata incheierea unui acord de…

- Presedintele Consiliului European Donald Tusk a declarat astazi ca Uniunea Europeana este pregatita sa inceapa negocierile cu Regatul Unit asupra perioadei de tranzitie dupa iesirea sa din Uniunea Europeana (UE), subliniind ca termenele sunt scurte, relateaza Reuters. Negociatorul sef al UE, Michel…

- Un acord de liber-schimb intre Uniunea Europeana si Marea Britanie dupa modelul celui existent intre UE si Canada este singura optiune realista dupa iesirea Regatului Unit din blocul comunitar in 2019, a declarat vineri negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, transmite Reuters, preluata de Agerpres.…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat vineri ca ar trebui demarate negocierile privind perioada de tranzitie post-Brexit, iar Blocul comunitar are nevoie de mai multa claritate cu privire la modul in care Marea Britanie considera relatiile viitoare, relateaza BBC News.

- Presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu, a fost ales, joi, la Bruxelles, in functia de vicepresedinte al Uniunii Europene a Artizanatului si IMM-urilor (UEAPME), a anuntat CNIPMMR, intr-un comunicat remis StartupCafe.ro.

- Senatorul Traian Basescu, presedinte al PMP, s-a intalnit, miercuri, la Bruxelles, cu mai multi oficiali europeni, pe agenda discutiilor aflandu-se mai multe teme de actualitate de pe agenda europeana, printre care si nevoia accelerarii proceselor de integrare a Romaniei in spatiul Schengen."M-am…

- Aplicarea politicilor de mediu in UE este deficitara. Se inregistreaza probleme grave in domenii precum combaterea poluarii și imbunatațirea calitații aerului, protejarea capitalului natural și a biodiversitații, gestionarea deșeurilor, a avertizat Daciana Sarbu marți la Bruxelles, in Comisia de…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a declarat, miercuri, ca negocierile dintre cele doua tabere continua si ca spera sa ajunga la un acord final cu Marea Britanie in legatura cu retragerea acesteia din Blocul comunitar, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.…

- Președintele Cehiei, Milos Zeman, candidat la propria succesiune la alegerile prezidențiale din ianuarie, a lansat marți un apel 'sa se termine' cu sancțiunile economice europene împotriva Rusiei în urma crizei ucrainene și cu cele introduse de Moscova ca represalii, relateaza…

- Orasul Amsterdam a obtinut luni victoria in competitia cu privire la gazduirea Agentiei Europene a Medicamentului (EMA), care urmeaza sa paraseasca Londra din cauza Brexitului, in urma unui vot organizat la Bruxelles, a anuntat luni presedintia Uniunii Europene. Bucureştiul s-a aflat şi el…

- Parisul a fost ales sa gazduiasca Autoritatea Bancara Europeana (EBA) - care urmeaza sa paraseasca City de la Londra din cauza Brexitului - la finalul unui vot organizat la Bruxelles, a anuntat luni presedintia estona a Uniunii Europene, relateaza Le Figaro. Potrivit unei surse diplomatice, capitala…

- Orasul Amsterdam a obtinut luni victoria in competitia cu privire la gazduirea Agentiei Europene a Medicamentului (EMA), care urmeaza sa paraseasca Londra din cauza Brexitului, in urma unui vot organizat la Bruxelles, a anuntat luni presedintia Uniunii Europene, relateaza AFP. Guvernul Estoniei,…

- Uniunea Europeana este gata sa ofere Marii Britanii 'cel mai ambițios' acord comercial dupa Brexit, însa doar daca Londra va respecta condițiile stricte indicate de UE, a declarat luni negociatorul șef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, relateaza AFP citata de Agerpres.…

- "TVA este o taxa stabilita la nivelul Uniunii Europene, in baza unei directive din 2006, pe care noi avem obligația sa o respectam. Noi am ales de la finele anului 2008 sa aplicam o cota redusa de 5%, pentru achiziția de locuințe, ca parte a politicii sociale, aceasta fiind singura posibilitate oferita…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, o va intreba pe sefa guvernului britanic, Theresa May, intr-o intalnire pe care cei doi lideri o vor avea vineri, cum va indeplini conditiile Uniunii Europene inainte de summitul de la mijlocul lunii decembrie pentru lansarea negocierilor comerciale…

- In cadrul celei de-a noua intruniri, Consiliul de Stabilizare si Asociere a precizat ca Albania "a progresat in vederea indeplinirii criteriilor pentru aderare la UE si, in ansamblu, progresul constant a fost inregistrat in cele cinci domenii prioritare pentru deschiderea negocierilor de aderare".…

- Peste 20 de țari membre ale Uniunii Europene au semnat luni un set de documente de intenție privind cooperarea militara consolidata, cu obiective-cheie și proiecte ambițioase destinate sa faca sa avanseze „Europa Apararii”. În cadrul unei ceremonii la Bruxelles, miniștri…

- Negociatorul Uniunii Europene, Michel Barnier, a declarat ieri ca ”se pregateste” pentru ”posibilitatea” ca Regatul Unit sa iasa din blocul comunitar fara un acord cu Bruxelles, chiar daca este un scenariu favorabil. ”Nu este optiunea mea, ar insemna o intoarcere cu 44 de ani in urma (data intrarii…

- UE anunța ca dorește ca Irlanda de Nord sa poata ramane in Uniunea sa vamala dupa Brexit pentru a impiedica revenirea la frontiera strict controlata, anunța autoritațile de la Bruxelles.

- Marea Britanie a stabilit oficial data si ora la care va parasi oficial Uniunea Europeana, printr-un amendament la legea Brexit care urmeaza a fi dezbatuta saptamâna viitoare. Divortul de UE va avea loc la ora 23.00 pe data de 29 martie 2019, iar premierul Theresa May a avertizat ca…

- Președintele Comisiei Europene a indemnat Europa sa ia atitudine impotriva separatismului, in contextul in care Spania se confrunta cu o criza fara precendent in urma referendumului din Catalonia, relateaza Reuters. „Naționalismele sunt o otrava care impiedica Europa sa conlucreze”, a spus Jean-Claude…

- Negocierile in vederea organizarii Brexitului au fost reluate joi, la Bruxelles, intre europeni si Regatul Unit, fara mari sperante la progrese decisive din partea Celor 27, tot mai ingrijorati de fragilitatea Guvernului lui Theresa May, relateaza AFP. Aceasta a sasea runda, organizata la sediul Comisiei…