- Vanzarile de autoturisme noi in Europa vor inregistra o scadere ușoara, de 1% in 2018, dupa patru ani de creștere, potrivit unei estimari a Asociației Europene a Producatorilor de Automobile (ACEA).

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk l-a indemnat pe presedintele ceh Milos Zeman, dupa ce a obtinut un al doilea mandat de presedinte, sa adopte o pozitie de cooperare cu Uniunea Europeana, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters, scrie mediafax.ro.

- Ambasadorul Uniunii Europene in China indeamna autoritatile de la Beijing sa dispuna eliberarea imediata a lui Gui Minhai, un disident chinez care detine cetatenia suedeza, informeaza site-ul postului France 24.

- Uniunea Europeana a aprobat, luni, sanctiuni impotriva a sapte oficiali de rang inalt, din Venezuela, pentru incalcarea drepturilor omului, inclusiv impotriva sefului serviciilor de informatii, pe care Blocul comunitar il acuza de tortura, informeaza site-ul postului France24. Ministrul de interne Nestor…

- ♦ Anul trecut au fost inmatriculate 472.800 de autoturisme Dacia la nivel european (UE A Elvetia, Norvegia, Islanda si Liechtenstein), in crestere cu 12,1%. Numarul de autoturisme noi in­ma­triculate a crescut anul trecut in Ro­mania cu 10,7%, la un total de 105.083 unitati, piata locala…

- Peste 15 milioane de autoturisme noi au fost vandute anul trecut in Uniunea Europeana, inregistrandu-se un record al ultimilor zece ani, a anuntat miercuri Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), potrivit DPA, citata de Agerpres. 0 0 0 0 0 0

- Numarul de autoturisme noi inmatriculate a crescut anul trecut in Romania cu 10,7%, la un total de 105.083 unitati, piata locala plasandu-se pe locul 17 in UE, potrivit datelor ACEA (Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile) si ACAROM (Asociatia Constructorilor de Automobile din…

- In a doua jumatate a anilor '90 o conjunctura interesanta in care se afla Romania a adus speranta unei relatii consistente intre Tokyo si Bucuresti, dar totul s-a sfarsit, in 2006, chiar inainte de aderarea la Uniunea Europeana. Inceputul anilor '80 situa Romania la un nivel ridicat al datoriilor…

- Asociatiile de producatori din Uniunea Europeana, inclusiv din Rominia, pot accesa si in anul 2018 fonduri europene pentru promovarea produselor agroalimentare pe pietele internationale, Comisia Europeana anuntand, vineri, ca va acorda anul acesta o finantare de 169 de milioane de euro pentru aceste…

- Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Laurentiu Mihai, sustine ca Romania este tara cu aproape cele mai mici contributii pentru sanatate din Uniunea Europeana, dar cetatenii isi doresc servicii de calitate comparabile cu cele din alte state care platesc mult mai mult in aceasta…

- In timp ce procesul iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana este in curs, atractia pentru Franta a crescut in randurile britanicilor. Anul trecut, 1518 supusi ai reginei Elisabeta au capatat cetatenie franceza. Iar alti 3173 sunt in asteptare. Potrivit cifrelor ministerului francez de Interne,…

- Comisia Europeana a atentionat marti ca este 'firesc' sa desfasoare pregatiri pentru un eventual scenariu in care Uniunea Europeana si Marea Britanie nu vor reusi sa ajunga la un acord privind Brexit-ul, mai ales ca si guvernul de la Londra are in vedere o asemenea posibilitate si se pregateste pentru…

- Proprietarul uneia dintre cele mai mari companii de lactate din Bulgaria a fost impuscat mortal luni in plina zi in fata biroului firmei la Sofia, au anuntat doua surse familiare cu acest caz. Asasinatul a avut loc la doar cateva zile dupa ce Bulgaria, cea mai saraca si cea mai corupta tara din Uniunea…

- Uniunea Europeana il va invita, cat mai curand, pe ministrul de Externe al Iranului sa discute despre recentele proteste antiguvernamentale, a declarat, duminica, ministrul de Externe german Sigmar Gabriel, informeaza site-ul postului France24.

- Boris Kamenov, cetateanul bulgar de rand care a venit cu ideea de a cere separarea unor regiuni din nordul tarii si eventuala unire cu Romania, declara ca initiativa sa a fost interpretata gresit. Ziaristul bulgar Ivan Radev din Sofia l-a contactat pe Kamenov, un lucrator in constructii in varsta…

- Vanzarile de autoturisme noi in Marea Britanie au inregistrat anul trecut un recul de peste 5%, cea mai puternica scadere anuala inregistrata dupa criza din 2009, din cauza incertitudinilor cu privire la Brexit si la o noua taxa pe autoturismele cu motor diesel, a anuntat Asociatia Producatorilor si…

- Fostul premier britanic Tony Blair isi avertizeaza compatriotii ca nu mai dispun de mult timp sa revina asupra deciziei de a parasi Uniunea Europeana (UE), o decizie care, preconizeaza el, va marginaliza Regatul Unit si va fi amarnic regretata, scrie Reuters.

- Fostul premier britanic Tony Blair a cerut, joi, conducerii Partidului Laburist sa sprijine apelul pentru un nou referendum privind Brexit, argumentand ca problemele alegatorilor britanici nu vor fi solutionate prin iesirea din Uniunea Europeana, relateaza site-ul publicatiei The Guardian.

- Inaltul reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, Federica Mogherini, a declarat, miercuri, ca Uniunea Europeana va ramane puternica si dupa ce Marea Britanie va parasi Blocul comunitar, in pofida faptului ca multi se asteptau ca Brexit sa fie inceputul sfarsitului pentru UE, scrie DIGI24, citand…

- Sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, a deplans marti "pierderea inacceptabila de vieti omenesti", intr-o reactie la numarul mare de victime in cadrul miscarii de contestare in desfasurare in Iran, invitand "toate partile interesate" sa se abtina de la "orice act de violenta", relateaza…

- Europarlamentarul Daniel Buda atrage atenția ca ”Guvernul PSD-ALDE curenteaza populația cu cele mai mari majorari la prețul energiei electrice din UE”. ”Prețul la energia electrica a crescut cu peste 50% fața de aceeași perioada din 2016, ceea ce…

- 2017 a fost mai putin linistit decat am sperat. Dar, daca dam la o parte zgomotul politic, vedem un an cu realizari fara precedent. #Romania a inregistrat cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana. Masurile din programul de guvernare au dus la cresterea veniturilor populatiei. Parlamentul…

- O propunere legislativa pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003 – Codul muncii, depusa la Senat, prevede ca Vinerea Mare sa fie o zi de sarbatoare legala in care sa nu se lucreze. Propunerea legislativa a fost initiata de un grup de 42 de senatori si deputati din intreg spectrul…

- Romania a platit 1,263 miliarde euro, in 2017, catre Uniunea Europeana si Banca Mondiala din imprumutul stand-by contractat in 2009, suma reprezentand rate de capital, respectiv dobanzi si comisioane, potrivit datelor transmise de Ministerul Finantelor Publice (MFP).

- Un referendum pentru a clarifica relatia Elvetiei cu Uniunea Europeana ar fi util, a estimat duminica presedintele elvetian Doris Leuthard, dupa ce relatiile dintre Bruxelles si Berna s-au racit in ultimele zile, transmite Reuters. Frictiunile dintre Elvetia si UE, organizatie din care…

- USR: Romania va fi rusinea Europei, daca liderii PSD-ALDE ignora apelul ambasadelor USR le cere liderilor coalitiei PSD-ALDE sa dea curs apelului celor sapte ambasade europene, care au emis un comunicat comun cu privire la modificarea legilor justitiei, avertizand ca Romania va fi rusinea Europei, daca…

- Ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Franței, Germaniei, Olandei și Suediei solicita, intr-un comunicat, ca factorii implicați in proiectul de reforma a justiției sa evite orice acțiune care ar putea duce la slabirea independenței sistemului judiciar și sa ceara avizul Comisiei de la Veneția.…

- Republica Moldova respecta regimul fara vize cu Uniunea Europeana. Ponderea refuzurilor de intrare pentru cetațenii moldoveni și cazurile de ședere ilegala in UE este nesemnificativa. Acest fapt este specificat in primul raport anual al Comisiei Europene privind Mecanismul de suspendare a regimului…

- Ungaria indeamna Uniunea Europeana sa urgenteze discutiile privind aderarea Muntenegrului la Blocul comunitar, a declarat, marti, ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, relateaza agentia MTI. "Ungaria ar dori ca UE sa deschida cele trei capitole ramase privind discutiile de aderare si sa le finalizeze…

- Inmatricularile de autoturisme Dacia noi in Franta au inregistrat, in noiembrie, o crestere de 14,1% in ritm anual, la 8.032 unitati, arata datele publicate, vineri, de Comitetul Constructorilor Francezi de Automobile (CCFA). Livrarile principalelor grupuri franceze, PSA Peugeot Citroen si Renault,…

- Imagini inedite cu premierul Slovaciei au devenit virale dupa ce inaltul oficial a decis sa lucreze o zi intreaga alaturi de muncitorii din tura de noapte de la o fabrica de automobile. Premierul și-a explicat gestul spunand ca a facut asta din solidaritate avand in vedere ca vrea sa creasca salariul…

- Redeventa pentru apa imbuteliata ar urma sa aiba aceeasi valoare precum in cazul marmurei, calcarului sau gresiei, adica echivalentul in lei a 4 euro/m³, ceea ce ar fi practic cea mai mare redeventa pe ape imbuteliate din Uniunea Europeana, potrivit unui proiect de lege pentru reglementarea…

- Cea mai buna branza din lume este din lapte de vaca și este produsa in Marea Britanie. Sortimentul de branza a fost ales drept cel mai bun din lume in cadrul World Cheese Awards, o competiție care a avut loc in Londra. Cornish Kern din sud-vestul Angliei a fost desemnata cea mai buna branza din lume…

- Telemeaua de Sibiu urmeaza sa fie protejata pentru a putea fi exportata in statele Uniunii Europene. Declarația aparține ministrului Agrilculturii, Petre Daea, care a anunțat, sambata, ca va sprijini acest produs tradițional. Petre Daea și-a petrecut ziua de sambata in Sibiu, unde s-a intalnit cu mai…

- România se situeaza, dupa primele zece luni ale anului, pe pozitia 17 în UE, cu un volum de 88.805 autoturisme noi înmatriculate, o crestere cu 16,9% fata de perioada similara din 2016, informeaza ACAROM (Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania). Înmatricularile…

- Producatorii de biocombustibil din R. Moldova îsi deschid noi piete de desfacere datorita certificatelor de calitate eliberate de singurul laborator acreditat din tara sa testeze parametrii fizici si chimici ai biocombustibilului. Laboratorul de biocombustibili solizi din cadrul Universitatii…

- Un grup de 10 producatori și exportatori de struguri de masa din Republica Moldova participa în perioada 14 -16 noiembrie curent la un eveniment de format B2B (business to business) organizat de piața en-gros de fructe și legume Bronisze din Polonia. În cadrul evenimentului antreprenorii…

- Negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, a declarat duminica ca Uniunea Europeana pregateste planuri de urgenta in eventualitatea ca negocierile pe tema unui acord Brexit cu Marea Britanie sa se incheie fara un acord, informeaza France 24. Analistii au conturat cateva scenarii privind efectele unei…

- Cele trei mașini de Dacii, Duster și Logan și Sandero au cucerit piața auto din Rusia, clasandu-se in topul celor mai vandute autovehicule in primele 10 luni din an, scrie Reuters, in urma analizei datelor publicate de Association of European Businesses. Livrarile de autoturisme și vehicule comerciale…

- Aproape 100 de vehicule electrice si circa 1.500 de vehicule hibride au fost inmatriculate in primele noua luni din 2017, in crestere fata de perioada similara din 2017, potrivit datelor Asociatiei Constructorilor Europeni de Automobile si ale Asociatiei Constructorilor de Automobile din Romania.…