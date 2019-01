Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din China au executat joi un criminal in serie - ''Jack the Ripper chinez'' - condamnat la pedeapsa cu moartea pentru uciderea a 11 femei și fete, in perioada 1998 și 2002, potrivit AFP.

- ''Decizie: UE prelungeste in mod unanim sanctiunile economice impotriva Rusiei, data fiind lipsa progreselor in implementarea acordurilor de la Minsk'', a anuntat pe Twitter presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Aceste sanctiuni sunt prelungite din sase in sase luni din iulie 2014. "Este…

- 19 iulie 2013 a insemnat un punct important pentru tranzacțiile imobiliare, fiind data la care a intrat in vigoare obligativitatea existenței certificatului energetic pentru orice vanzare sau inchiriere de imobil. Acest document impus de Uniunea Europeana era prezent de ceva vreme in imobiliare, insa…

- Intr-un summit extraordinar convocat duminica la Bruxeles, șefii celor 27 de state din UE au luat, in unanimitate, o decizie istorica care stabilește termenii divorțului de Marea Britanie, dupa 44 de ani de cand regatul a devenit parte a blocului comunitar. „EU27 a aprobat Acordul de Retragere și Declarația…

- "Rolul profesorilor, al media, va fi fundamental in a explica celor tineri ca generația lor trebuie sa traiasca in niște constrangeri foarte mari. Ar trebui sa discutam despre managementul așteptarilor,care inseamna multe lucruri: inseamna o intoarcere la religie, la lucrurile spirituale, de care lumea…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, le-a transmis luni liderilor polonezi "sa revina la normal" in ceea ce priveste pozitia Poloniei in Uniunea Europeana, mentionand ca in caz contrar, ar fi urmatoarea tara dupa Marea Britanie care paraseste Blocul

- Uniunea Europeana si statele sale membre trebuie sa se pregateasca pentru 'impunerea de sanctiuni tintite', au subliniat eurodeputatii, intr-o rezolutie adoptata joi cu 325 voturi pentru, un vot contra si 19 abtineri. De asemenea, europarlamentarii au cerut un embargou asupra exporturilor de arme dinspre…