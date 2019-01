Stiri pe aceeasi tema

- Prețul benzinei ar urma sa creasca cu 7-10 bani pe litru, in 2019, potrivit companiilor petroliere. De la 1 ianuarie 2019, benzina comercializată pe piaţa din România va conţine 8% biocarburant, faţă de 4,5% până acum, potrivit unei ordonanţe de urgenţă…

- Zeci de politisti, doua arestari si acces interzis pentru apropiati: procesul impotriva unui avocat chinez specializat in apararea drepturilor omului a inceput miercuri in nordul Chinei, sub inalta supraveghere, informeaza AFP si dpa, relateaza Agerpres.Cel putin 50 de politisti blocau accesul…

- Pretul carburantilor din Romania a consemnat, in primele zece luni ale anului, printre cele mai mari cresteri din Uniunea Europeana (UE), depasind pragul psihologic de 6 lei pe litru, insa a incheiat anul sub 5,5 lei pe litru, dupa scaderea abrupta a cotatiilor petroliere. Astfel, dupa cum…

- Guvernele statelor membre UE au fost de acord marti sa introduca tarife definitive pentru a frana importurile de biciclete electrice ieftine din China, care, potrivit producatorilor europeni, beneficiaza de subventii incorecte si in consecinta inunda piata Uniunii Europene, au declarat pentru Reuters…

- Cel puțin 22 de persoane au murit, iar alte 22 au fost ranite, miercuri, in urma unei explozii izbucnite intr-o uzina chimica din provincia Hebei, aflata in nordul Chinei, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Incendiul a cuprins de asemenea 50 de vehicule, a informat agenția…

- Schimbarile de la Palatul Victoria au ajuns subiect de glume la nivel european. Intr-un interviu acordat Digi24, comisarul european pentru Justitie, Vera Jourova, aflat in aceste zile la Bucuresti, a transmis: "Speram ca masurile pe care le convenim acum cu autoritatile romane vor dura mai…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat duminica, pentru MEDIAFAX, ca la ședința de luni a CExN al partidului ar trebui sa fie luata o masura „cat mai drastica”, și anume excluderea din formațiune sau retragerea sprijinului politic pentru primarul Capitalei, Gabriela Firea.„Sper sa se ia…

- "Timmermans a spus si el, si cred ca si Juncker, dar Tiemmermans, de vreo doua, trei ori, ca intre Romania si, de exemplu, tari care se considera ca au avut excese sau au incalcat principiile statului de drept nu poate fi facuta nicio comparatie. Romania nu este in aceasta situatie. Nu este in situatia…