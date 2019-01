Uniunea Europeana a denuntat joi noul mandat al presedintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, dupa "alegeri nedemocratice" si a amenintat sa adopte "masuri corespunzatoare" in caz de noi incalcari ale drepturilor omului si statului de drept, relateaza AFP. "Presedintele Maduro incepe joi un nou mandat bazat pe alegeri nedemocratice", a declarat sefa diplomatiei europene Federica Mogherini. "Alegerile prezidentiale care au avut loc in mai anul trecut in Venezuela nu au fost nici libere, nici echitabile, iar rezultatele sunt lipsite de credibilitate", a spus ea. "UE ii cere presedintelui Maduro sa recunoasca…