Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a amenintat marti autoritatile din Venezuela sa adauge noi nume pe lista neagra a personalitatilor sanctionate daca negocierile desfasurate in Barbados pentru rezolvarea crizei politice nu dau niciun rezultat, transmite AFP. "Daca negocierile in curs nu duc la niciun rezultat concret,…

- Reprezentantii presedintelui parlamentului Juan Guaido, recunoscut drept presedinte interimar al Venezuelei de peste cincizeci de tari, se vor intoarce in Barbados pentru a continua negocierile initiate in mai cu guvernul lui Nicolas Maduro sub auspiciile Norvegiei, transmite luni EFE potrivit Agerpres.…

- Reprezentantii presedintelui parlamentului Juan Guaido, recunoscut drept presedinte interimar al Venezuelei de peste cincizeci de tari, se vor intoarce in Barbados pentru a continua negocierile initiate in mai cu guvernul lui Nicolas Maduro sub auspiciile Norvegiei, transmite luni EFE. …

- Venezeula a acuzat marti SUA ca vor sa saboteze dialogul intre guvern si opozitie care a fost reluat de curand in insula Barbados, cu medierea Norvegiei, informeaza miercuri AFP potrivit Agerpres. "Dupa esecul rasunator al tuturor acestor moduri de agresiune impotriva Venezuelei, administratia…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, s-a declarat luni "optimist" dupa reluarea dialogului intre reprezentanti ai guvernului sau si ai opozitiei pe insula Barbados din Caraibe, pentru a incerca sa puna capat crizei politice care zguduie tara, relateaza AFP potrivit Agerpres. "Sunt foarte…

- Guvernul presedintelui venezuelean Nicolas Maduro doreste "dialogul", si nu "un razboi" cu Statele Unite, a afirmat marti seful diplomatiei de la Caracas, Jorge Arreaza, citat de AFP potrivit Agerpres. "Nu ne dorim un razboi in Venezuela", a afirmat ministrul de externe in cursul unei reuniuni…

- Guvernul presedintelui venezuelean Nicolas Maduro doreste "dialogul", si nu "un razboi" cu Statele Unite, a afirmat marti seful diplomatiei de la Caracas, Jorge Arreaza, citat de AFP. "Nu ne dorim un razboi in Venezuela", a afirmat ministrul de externe in cursul unei reuniuni la Havana a consiliului…

- Opozantul regimului chavist Juan Guaido a afirmat ca orice mediere internationala in criza din Venezuela, precum cea a Norvegiei, trebuie sa duca la plecarea presedintelui Nicolas Maduro si la organizarea de noi alegeri, potrivit News.ro.Citește și: ALERTA - Cod galben de vijelii in peste jumatate…