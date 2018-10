Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, la summitul Uniunii Europene pentru Brexit, nu s-au inregistrat progrese suficiente pentru a justifica o noua reuniune la varf in noiembrie, a declarat agentiei France Presse o sursa europeana a carei identitate nu este dezvaluita. Reuters si DPA au obtinut informatii similare, de…

- Uniunea Europeana incearca sa-si intareasca rezistenta la atacurile cibernetice, iar un grup de state membre, in frunte cu Olanda, a exercitat presiuni luni in vederea adoptarii unor sanctiuni impotriva autorilor unor astfel de atacuri, in cadrul unei reuniuni a ministrilor de

- Italia se opune intentiei Uniunii Europene de a impune sanctiuni impotriva statelor care comit atacuri cibernetice, o atitudine care pare a fi in concordanta cu apelurile Romei de a detensiona relatiile cu Rusia, dar care ar putea indeparta tara peninsulara de aliatii sai din

- Justitia americana a anuntat joi inculparea a sapte presupusi agenti din serviciul militar rus de informatii GRU, in cadrul unei campanii mondiale de atacuri cibernetice atribuite Kremlinului si denuntata de mai multe tari occidentale, relateaza AFP, potrivit news.ro.Aceste inculpari vizeaza…

- Liderii statelor UE vor avea in seara de 17 octombrie o cina de lucru la Bruxelles, la care vor discuta despre un posibil acord cu Marea Britanie privind Brexitul, transmite miercuri agentia Reuters. Reuniunea a fost convocata de presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si ea va precede summitul…

- Guvernul bulgar intentioneaza sa se opuna eventualelor sanctiuni europene impotriva Ungariei, vizata de lansarea unei proceduri europene exceptionale pentru "riscul" de incalcare a principiilor statului de drept, a anuntat miercuri vicepremierul bulgar Krasimir Karakachanov, citat de AFP.Astfel…

- Guvernul bulgar intentioneaza sa se opuna eventualelor sanctiuni europene impotriva Ungariei, vizata de lansarea unei proceduri europene exceptionale pentru "riscul" de incalcare a principiilor statului de drept, a anuntat miercuri vicepremierul bulgar Krasimir Karakachanov, citat de AFP. Astfel de…

- Grecia ”isi reia astazi in maini destinul”, s-a felicitat marti premierul grec Alexis Tsipras, intr-un mesaj televizat de pe Insula Itaca – simbolul lungii calatorii a lui Ulyse, relateaza AFP. Dorind sa marcheze prima zi a ”noii ere” a tarii sale ”debarasate” de planuri internationale de ajutorare…