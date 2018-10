Stiri pe aceeasi tema

- Negciatorul-sef UE Michel Barnier a propus Regatului Unit o prelungire cu un an a perioadei de tranzitie de dupa plecarea sa din UE, pentru a debloca negcierile Brexitului, aflate in continuare in impas, relateaza AFP, preluata de News.ro. ”Una dintre opţiuni este prelungirea perioadei de…

- Ministrul irlandez de externe Simon Coveney a declarat ca nu se asteapta ca liderii statelor UE, care se intrunesc miercuri si joi la Bruxelles, sa se puna de acord asupra unei date privind desfasurarea unui summit special pentru Brexit la jumatatea lunii noiembrie, relateaza Reuters. "Cred ca este…

- Negociatorul-sef pentru Brexit al Uniunii Europene, Michel Barnier, a propus prelungirea cu un an a perioadei de tranzitie care va urma iesirii Regatului Unit din blocul comunitar, in vederea deblocarii negocierilor cu Londra, aflate in impas, au indicat miercuri doi diplomati europeni, citati de AFP,…

- Negociatorul-sef pentru Brexit al Uniunii Europene, Michel Barnier, a propus prelungirea cu un an a perioadei de tranzitie care va urma iesirii Regatului Unit din blocul comunitar, in vederea deblocarii negocierilor cu Londra, aflate in impas, au indicat miercuri doi diplomati europeni, citati de AFP.…

- Irlanda insista ca premierul britanic Theresa May sa isi respecte angajamentul de a furniza o asa-numita “plasa de siguranta” care sa garanteze ca retragerea Regatului Unit din UE nu va crea o “frontiera dura” cu Irlanda de Nord, a anuntat luni, in Luxemburg, ministrul de externe…

- Intr un discurs asemuit de mulți cu un ultimatum, Theresa May, premierul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, a cerut mai mult respect pentru țara sa din partea Uniunii Europene. Dar ce inseamna acest respect și ce așteapta in mod precis premierul britanic de la Uniune? Doamna May…

- Premierul britanic Theresa May a cerut vineri Uniunii Europene sa vina cu o alternativa la propunerile Londrei privind Brexitul, pentru a se putea iesi din impasul in care au ajuns negocierile. La summitul european informal desfasurat miercuri si joi la Salzburg, liderii europeni au respins propunerile…

- Sustinatorii unui al doilea referendum pe tema Brexitului au primit o sustinere neasteptata joi de la doi lideri europeni care au pledat pentru o noua consultare in speranta intoarceri din drum, relateaza AFP conform News.ro . Premierul maltez Joseph Muscat a declarat la BBC ca ar exista chiar o sustinere…