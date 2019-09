Stiri pe aceeasi tema

- Negociatorul-șef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a avertizat joi ca situația privind ieșirea Marii Britanii din UE este în continuare "incerta", în contextul în care Boris Johnson a afirmat ca britanicii vor parasi Blocul comunitar cu sau fara un acord,…

- Finlanda detine, din iulie, presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene. „Nu vom deschide acest acord pe care l-am negociat intre Marea Britanie si Uniunea Europeana", a spus el la o conferinta in Helsinki. "Situatia din marea Britanie este confuza, nu stim ce se petrece acolo. Astazi pare…

- Cotatiile futures la rapita pe bursa de la Paris au crescut cu 9% comparativ cu nivelul redus inregistrat la inceputul lunii martie. Cu toate acestea, Charles Matts, la fel ca multi alti fermieri din Europa, nu are prea multa rapita de vandut, dupa ce daunatorii i-au mancat jumatate din recolta.…

- Ar trebui 'regandita relatia noastra cu Rusia', pentru ca 'a impinge Rusia departe de Europa este o profunda greseala', a estimat marti, la Paris, presedintele francez Emmanuel Macron, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. Adresandu-se ambasadorilor Frantei prezenti la Paris la reuniunea lor anuala,…

- Emmanuel Macron, presedintele Frantei, incearca sa-si extinda puterea in Uniunea Europeana cu ajutorul tarilor din Est. Acesta construieste aliante si ofera functii importante unor personaje cu scopul de a construi o retea de influenta cu impact la Bruxelles, noteaza publicatia europeana Politico. Romanul…

- Austria a devenit prima tara din Uniunea Europeana care a a interzis complet utilizarea glifosatului, dupa ce Parlamentul de la Viena a aprobat un amendament de lege in acest sens, transmite AFP. Majoritatea deputatilor au votat in favoarea amendamentului, in virtutea caruia „punerea pe piata” a produselor…

- Saptamana trecuta, la summit-ul G20, am avut parte de o surpriza imensa. Dupa mai bine de 20 de ani de negocieri, guvernele tarilor Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay si Uruguay) au batut palma cu Uniunea Europeana pentru un acord de liber schimb. Numai ca lucrurile nu sunt atat de simple…