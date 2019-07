Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, i-a transmis din nou joi premierului britanic Boris Johnson ca acordul de iesire incheiat cu Londra este singurul posibil pentru Uniunea Europeana, a spus purtatoarea sa de cuvant, potrivit AFP. "Presedintele Juncker a discutat la telefon cu premierul…

- Prevederile acordului divortului incheiat de catre Theresa May cu Uniunea Europeana sunt ”inacceptabile”, a declarat joi noul premier britanic Boris Johnson in fata deputatilor britanici, relateaza AFP, potrivit news.ro.Citește și: Totul s-a aflat! Cine e femeia-jandarm care i-a dat cu spray…

- Marea Britanie va iesi din Uniunea Europeana la 31 octombrie "fara conditii", a declarat miercuri noul premier britanic Boris Johnson in fata resedintei de pe Downing Street 10, la putin timp dupa ce a fost investit oficial prim-ministru de regina Elisabeta a II-a, relateaza Reuters.Johnson,…

- Ursula von der Leyen, viitorul președinte al Comisiei Europene, a declarat ca este dispusa sa ofere o amânare pentru Brexit, daca Administrația de la Londra ofera motive întemeiate, menționând ca un Brexit ordonat este esențial pentru viitorul relațiilor bilaterale, scrie Mediafax,…

- Boris Johnson, favorit pentru a-i succeda Theresei May ca prim-ministru britanic, si-a reiterat pozitia ca acordul de Brexit cu Uniunea Europeana poate fi renegociat, declarand ca "cu energia corespunzatoare si...

- 'Theresa May ar urma sa-si anunte data plecarii din Downing Street vineri dimineata', noteaza site-ul BBC, citand responsabili guvernamentali, sub protectia anonimatului. Lidera conservatorilor urmeaza sa se intalneasca in cursul zilei cu Graham Brady, presedintele 'Comitetului 1922', responsabil…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, a acceptat sa plece din fruntea guvernului, dar numai daca acordul de ieșire a Regatului Unit din UE va fi aprobat in Canera Comunelor, un nou vot putand fi organizat in prima saptamana a lunii iunie. Presa britanica scrie ca Boris Johnson a confirmat joi ca iși…

- Regatul Unit si Irlanda au semnat miercuri, la Londra, un acord care garanteaza ca cetatenii fiecareia dintre cele doua tari isi vor pastra dreptul de a trai si munci in cealalta si dupa ce britanicii vor iesi din Uniunea Europeana, relateaza Reuters, informeaza AGERPRES . Acordul asigura continuarea…