- Presedintia Romaniei la Consiliul UE a ajuns marti la un acord provizoriu cu Parlamentul European referitor la masurile de atenuare a dificultatilor in conectivitatea aeriana pentru pasageri si transport de marfa dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie, in cazul in care aceasta din urma va parasi…

- Scotia urmeaza sa adopte masuri suplimentare, cu scopul de a-i convinge pe cetatenii Uniunii Euripene (UE) sa ramana in tara dupa Brexit, urmeaza sa anunte premierul Nicola Sturgeon intr-o vizita la Paris, unde este invitata sa se exprime in fata parlamentarilor, relateaza Reuters preluata de news.roPropunerile…

- Desi scenariul oficial de lucru ramane cel al unui Parlament European mai mic, dupa ce Marea Britanie va iesi efectiv din Uniunea Europeana, oficialii europeni iau in calcul si ipoteza in care o eventuala amanare a Brexit-ului va insemna ca si britanicii vor primi, in continuare, mandate in noua legislatura.…

- Liderul opozitiei laburiste din Regatul Unit, Jeremy Corbyn, a indicat joi ca partidul sau va sustine acordul de iesire a tarii din Uniunea Europeana, negociat de catre guvernul britanic cu UE, daca Londra se angajeaza sa mentina relatii stranse cu blocul comunitar dupa Brexit, relateaza AFP.…

- Franta si Germania au reusit sa ajunga la un compromis pentru a debloca discutiile asupra controversatei reforme europene a drepturilor de autor, potrivit unor surse concordante, informeaza marti AFP. Datorita acestui acord, reprezentantii celor 28 de tari membre ale UE urmeaza sa se reuneasca din nou…

- Regulamentul a fost adoptat sub coordonarea lui Petre Daea Corespondența din Bruxelles de la Carmen Dinu. Uniunea Europeanǎ va dispune in curand de un cadru general pentru asigurarea consecvenței masurilor de salvgardare incluse in acordurile de liber schimb. Sub coordonarea ministrului roman al agriculturii,…

- Comisia Europeana, care printre altele preseaza statele membre sa adopte propriile masuri la nivel national, a publicat 88 de note sectoriale in vederea pregatirii UE pentru un scenariu de Brexit fara acord.Executivul comunitar a prezentat la 19 decembrie aceste masuri care vizeaza evitarea…

- Un vis urat, din care Marea Britanie s-a trezit .Asa cum anticipam in ultima postare, a inceput batalia pentru ramanerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Uniunea Europeana .In urma votului dat azi in Parlamentul de la Londra, Regatul Unit nu mai are conditiile politice…