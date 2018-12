Stiri pe aceeasi tema

- Executivul european a anuntat infiintarea unui 'sistem de alerta rapida' intre institutiile europene si tarile membre UE pentru a face schimb de informatii 'in timp real' cu privire la eventualele 'campanii de dezinformare', inainte de scrutinul prevazut pentru sfarsitul lunii mai 2019. CE a cerut…

- Comisia Europeana intenționeaza sa solicite platformelor sociale media, inclusiv Facebook, Twitter și Google, sa furnizeze rapoarte lunare despre campaniile de dezinformare desfașurate de Rusia in ajunul alegerilor pentru Parlamentul European din luna mai a anului viitor, scrie Politico, care citeaza…

- Facebook si Twitter nu au descoperit un amestec al Chinei in alegerile pentru Congresul SUA care vor avea loc pe 6 noiembrie, au declarat oficiali ai celor doua companii, contrazicand astfel afirmatiile presedintelui Donald Trump potrivit carora Beijingul ar incearca sa intervina in scrutinul electoral,…

- Facebook, Google si alte companii specializate in difuzarea de continut online au convenit in mod voluntar asupra unor masuri de combatere a stirilor false (fake news) pe fondul temerilor ca acestea ar putea influenta alegerile, a anuntat miercuri Comisia Europeana, informeaza Reuters, scrie Agerpres.In…

- Unda verde data de Parlamentul European pentru reforma in domeniul drepturilor de autor 'este o rusine', a denuntat miercuri Luigi Di Maio, vicepremier al Italiei si lider al Miscarii 5 Stele (M5S, antisistem), informeaza AFP. 'Parlamentul European a introdus cenzura asupra continuturilor utilizatorilor…