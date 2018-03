Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea care ar putea schimba RADICAL luarea deciziillor, iar Uniunea Europeana ar putea introduce un alt sistem de vot pentru a reactiona rapid la crize, potrivit Mediafax.Ne gandim la posibila trecere la un vot majoritar in materie de afaceri externe si diplomatice, astfel incat sa…

- Uniunea Europeana analizeaza posibilitatea introducerii votului majoritar, in locul sistemului de unanimitate, pentru deciziile in materie de politica externa, a anuntat miercuri seara ministrul german al Apararii, Ursula von der Leyen, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Profitul grupului german Volkswagen aproape s-a dublat in 2017, datorita vanzarilor-record ale diviziilor de lux Audi si Porsche si a reducerii costurilor la brandul VW, transmit DPA, Bloomberg si Reuters, informeaza AGERPRES . Cel mai mare producator auto european a anuntat ca profitul operational…

- Presa germana de sambata anticipa aceasta decizie, menita sa calmeze fronda tot mai puternica din aripa de dreapta a CDU, in contextul pozitiei slabite a cancelarului in urma alegerilor din septembrie. Jens Spahn, in varsta de 37 de ani, era doar secretar de stat in Ministerul Finantelor.…

- Ungaria vrea ca cel putin jumatate din cei 1.2 miliarde de euro pe care i-a cheltuit pentru securizarea granitelor sa fie rambursati de catre Uniunea Europeana, conform prim-ministrului Viktor Orban, scrie news.ro, care citeaza Reuters.

- Serbia nu va recunoaste independenta Kosovo in schimbul aderarii la Uniunea Europeana si numai un compromis poate opri ca statutul provinciei Kosovo sa se transforme intr-un 'conflict inghetat', a avertizat vineri presedintele sarb Aleksandar Vucic, relateaza Reuters. Pe masura ce Serbia face pasi…

- Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, si-a exprimat dorinta, in timpul intrevederii pe care a avut-o vineri, la Berlin, cu premierul italian, Paolo Gentiloni, ca Uniunea Europeana (UE) sa intreprinda in continuare pasi pentru o politica externa comuna, informeaza dpa. Subliniind ca acest lucru…

- Premierul Viorica Dancila face o mișcare politica majora și intinde mana catre opoziție. Dancila susține ca in cazul in care partidele de opoziție vor veni cu proiecte majore, acestea vor fi luate in considerare. ”Nu se poate doar sa critici. Avem nevoie de proiecte importante, iar daca opoziția…

- Sigmar Gabriel, ministrul german de Externe, a declarat, miercuri seara, ca Belgradul trebuie sa accepte independenta fostei provincii sarbe Kosovo daca vrea sa adere la Uniunea Europeana, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- NATO vrea sa creeze un sistem pentru a facilita deplasarile de trupe in Europa, asemanator cu Schengen-ul, sistemul european de libera circulatie a persoanelor, a declarat, azi, ministrul german al Apararii, Ursula von der Leyen.

- Uniunea Europeana si Albania au ajuns luni la un acord privind desfasurarea de politisti ai Agentiei europene pentru frontiere si paza de coasta (Frontex) pe teritoriul albanez, pentru a gestiona problemele privind imigratia, initiativa despre care Bruxellesul spera sa devina un model pentru alte…

- Uniunea Europeana nu are inca suficienta vointa politica pentru anularea sau reducerea sanctiunilor internationale impotriva Rusiei, a declarat vineri reprezentantul permanent al Rusiei la UE, Vladimir Chijov, relateaza site-ul agentiei Tass. "Uniunea Europeana nu a introdus noi sanctiuni.…

- ''Ma aflu aici pentru a vorbi despre politica externa, voi vorbi mai mult despre contextul international si mai putin despre Uniunea Europeana, deoarece pentru noi UE nu inseamna politica externa, ci casa noastra, este locul in care Italia trebuie sa continue sa-si dezvolte relatiile sale economice…

- IG Metall, cel mai mare sindicat din Germania, a ajuns la un acord cu Federatia angajatorilor Suedwestmetall privind programul de munca si majorarea salariilor, stabilind un cadru de referinta pentru milioanele de angajati din cea mai mare economie europeana, transmit APP, Reuters si DPA. Acordul…

- Mai multi lideri ai conservatorilor germani si-au exprimat, joi, optimismul în privinta sanselor ca negocierile de coalitie cu social-democratii sa se încheie duminica, dupa nu mai putin de patru luni de incertitudine politica, relateaza Reuters. Formatiunea cancelarului Angela Merkel, Uniunea…

- Afirmațiile sunt facute cu privire la mentinerea dupa Brexit a sistemului de tip "pasaport", prin care bancile cu sediul in Regatul Unit pot oferi gratuit servicii in UE, dar s-au aratat dispusi sa analizeze un acord de comert liber in acest sector, au declarat, pentru Reuters, diplomati implicati…

- Inflatia anuala ar putea ajunge la 5% in vara acestui an, iar leul s-ar putea deprecia in continuare, daca Banca Nationala a Romaniei nu majoreaza dobanda de politica monetara in tandem cu inflatia. Insa nu acesta este cel mai mare risc asupra economiei Romaniei, sustin economistii UniCredit Bank.…

- UPDATE ora 17:35 Parlamentul reunit in sedinta extraordinara a acordat astazi votul de investitura Cabinetului condus de Viorica Dancila. S-au inregistrat 282 de voturi pentru si 136 impotriva. In prezentarea programului de guvernare, premierul desemnat Viorica Dancila a, precizind ca obiectivul mandatului…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a declarat ca cetatenii din UE care traiesc in Marea Britanie nu ar trebui sa isi faca griji in legatura cu iesirea Londrei din blocul comunitar, pentru ca nu vor fi expulzati, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Într-un discurs susţinut…

- Uniunea Europeana trebuie sa se integreze mai mult si sa-si dezvolte o politica externa comuna mai unita si mai puternica, a afirmat cancelarul german Angela Merkel intr-un discurs sustinut miercuri la forumul de la Davos, in care a criticat \'egoismele nationale\' si \'populismul\', cu aluzii critice…

- Fondatorul Partidului Independentei Regatului Unit (UKIP), Alan Sked, a afirmat marti ca formatiunea politica britanica ar trebui sa se dizolve si sa dispara, relateaza agentia Xinhua. În opinia lui Sked, profesor emerit de istorie internationala la London School of Economics, viata…

- ''SPD trebuie - si va fi - vizibil, auzibil si recognoscibil '', a declarat Schulz in cadrul reuniunii delegatilor social-democrati la Bonn. Circa 600 de delegati ai partidului s-au reunit intr-un congres special la Bonn pentru a dezbate si a se pronunta prin vot asupra proiectului liderilor…

- Mii de elevi si studenti din Ungaria au manifestat vineri în fata parlamentului de la Budapesta pentru a cere reformarea sistemului de educatie, despre care spun ca nu îi pregateste pentru viata din secolul 21, relateaza Reuters. Tinerii au spus ca sistemul este concentrat…

- Serbia si Muntenegru au toate sansele sa fie urmatoarele tari care sa adere la Uniunea Europena, cel mai probabil pana in anul 2025, a declarat, vineri, comisarul european pentru Politica de Vecinatate si Negocierile de Extindere, Johannes Hahn, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Uniunea Europeana vrea ca cetatenii sai sa pastreze drepturile de rezidenta in Marea Britanie dupa iesirea acestei tari din UE, in perioada de tranzitie, au spus miercuri ambasatorii celor 27 de state membre la Bruxelles, pozitie care i-ar putea deranja pe sustinatorii Brexit, transmite Reuters.Reducerea…

- Un purtator de cuvant al prim-ministrului Marii Britanii Theresa May, a declarat, joi, ca Guvernul de la Londra nu va organiza un nou referendum pe tema apartenentei Regatului Unit la Uniunea Europeana, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Uniunea Europeana le-a cerut autoritatilor din Myanmar sa îi puna în libertate pe doi jurnalisti ai agentiei de presa Reuters inculpati miercuri pentru atingere adusa 'secretului de stat' dupa ce au investigat situatia comunitatii rohingya din nord-vestul tarii, transmit AFP si Reuters.…

- Eurodeputatul britanic Nigel Farage, unul dintre cei mai fermi sustinatori ai iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, se va intalni luni cu negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, in ceea ce el a calificat drept o incercare de a comunica opiniile a 17,4 milioane de britanici care…

- Grecia doreste sa rezolve in acest an disputa in privinta numelui fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, miscare care ar putea debloca ambitia statului balcanic de a adera la Uniunea Europeana, noteaza Reuters. Atena a blocat incercarile Republicii Iugoslave de a adera la NATO si obiecteaza la aderarea…

- Ungaria si Polonia doresc sa aiba un cuvant de spus cu privire la viitorul Europei si resping ferm sistemul redistribuirii migrantilor in statele Uniunii Europene pe baza unor cote obligatorii, a declarat premierul ungar Viktor Orban, dupa intalnirea avuta miercuri, la Budapesta, cu omologul sau…

- Conceptul Statele Unite ale Europei, evocat recent de liderul social-democrat Martin Schulz, se bucura de cel mai mare sprijin in Germania si Franta si nu entuziasmeaza deloc in Marea Britanie, care se pregateste sa paraseasca Uniunea Europeana, arata un sondaj YouGov.

- Ministerul chinez de Externe a criticat joi ceea ce a numit 'afirmatiile nechibzuite' ale Uniunii Europene, dupa ce blocul comunitar a introdus noi reglementari pentru a se apara de importurile excesiv de ieftine si a subliniat ca economia chineza se confrunta cu denaturari semnificative ale pietei…

- Peste 60% din investitiile publice din Romania sunt create prin fonduri europene, a declarat, luni, comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, in cadrul „Galei Fondurilor Structurale”, potrivit Agerpres. „In Romania, peste 60% din investitiile publice sunt create prin fonduri europene.…

- Camera Reprezentantilor a aprobat, marti seara, cel mai amplu plan de reforma fiscala din ultimele trei decenii, insa proiectul propus de Administratia Donald Trump are nevoie si de votul Senatului, informeaza agentiile Reuters si Associated Press.

- 6 decembrie 2017 - Uniunea Europeana vrea ca despartirea sa usture Londra, chiar daca raneste Europa prin asta. Un divort poate sa fie o afacere neplacuta. In cele mai multe cazuri, o parte vrea sa plece iar cealalta ar vrea ca prima sa ramana. In anumite cazuri, una din parti face amenintari - de regula…

- Grupul anglo-olandez Unilever a reusit lovitura anului in Europa. Si-a vandut divizia de margarina si produse tartinabile unei firme din Statele Unite pentru pentru 6.83 miliarde de euro (8,1 miliarde de dolari). Tranzactia va fi finalizata la mijlocul anului 2018. Printre brandurile vandute…

- Conducerea Partidului Social Democrat german (SPD) a aprobat vineri initierea discutiilor exploratorii cu conservatorii cancelarului Angela Merkel in legatura cu posibilitatea constituirii unui guvern, o decizie care da sperante pentru incheierea impasului politic in care se afla tara cu cea mai…

- Nu exista 'nicio posibilitate' ca Uniunea Europeana si Marea Britanie sa poata incheia un acord de liber-schimb inainte de iesirea acestei tari din blocul comunitar, in martie 2019, a declarat marti negociatorul-sef al UE, francezul Michel Barnier, dupa o intalnire avuta cu ministri din UE inaintea…

- Ministrii de Finante din primele cinci economii ale Europei au trimis o scrisoare secretarului american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, in care cer administratiei sa isi regandeasca propunerile de reformare a fiscalitatii, care in opinia europenilor ar putea viola tratatele privind dubla impozitare…

- La toate facultațile de științe juridice și la toate cursurile de diplomație, fara excepție, a fost susținut principiul conform caruia politica externa este o prelungire a politicii interne. Astazi, o parte cel puțin din aceasta axioma nu mai sta în picioare. Generații întregi am învațat…

- Votul delegaților la congres le da unda verde liderilor formațiunii sa discute cu blocul Uniunea Creștin-Democrata/Uniunea Creștin-Sociala (CDU/CSU) opțiuni printre care se regasesc reinnoirea 'marii coaliții', o cooperare informala sau un acord formal prin care social-democrații sa susțina un guvern…

- Intre obiectivele sale naționale anuale, Ucraina a promis ca va respecta și dezvolta drepturile minoritaților, dar adoptarea noii legi a educației contrazice complet acest lucru, a subliniat șeful diplomației ungare, in marja reuniunii miniștrilor de externe ai NATO care s-a desfașurat marți și miercuri…

- Marea Britanie nu a efectuat o analiza sectoriala asupra impactului pe care il va avea iesirea din Uniunea Europeana asupra economiei britanice, a declarat miercuri ministrul pentru Brexit, David Davis, adaugand ca o astfel de analiza nu este necesara la momentul actual, informeaza Reuters. 'Din…

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, s-a pronunțat marți pentru o politica mai curajoasa și mai puțin dependenta a țarii sale de Statele Unite, atragand atenția ca relațiile cu SUA 'nu vor mai fi niciodata același dupa Trump', dar și asupra riscului ca Uniunea Europeana și ONU sa-și piarda…

- Bosnia-Hertegovina trebuie sa faca reforme concrete, daca vrea sa adere la Uniunea Europeana, sau oportunitatea de a deveni un membru s-ar putea inchide, a declarat, luni, comisarul european pentru Politica de Vecinatate si Negocierile de Extindere, Johannes Hahn, relateaza site-ul agentiei Reuters,…

- Germanii il considera pe președintele american Donald Trump o provocare mai mare pentru politica externa a Germaniei decat liderii autoritari din Coreea de Nord, Rusia sau Turcia, potrivit unui sondaj efectuat de Fundația Koerber, relateaza marți agenția Reuters. Pe primul loc al listei…

