Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana va debloca un ajutor umanitar in valoare de 30 de milioane de euro pe care il va oferi Columbiei pentru a o ajuta sa faca fața fluxului de imigranți venezueleni, a informat Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, relateaza site-ul agenției Dpa, conform Mediafax.Federica…

- Sondajele de opinie arata ca socialistii, care in prezent se bazeaza in parlament pe doua partide de extrema stanga pentru a vota legislatia, vor obtine 37-38% din voturi, ceea ce inseamna ca vor avea nevoie de sprijinul a inca unui partid pentru a guverna. Totusi, Costa a indicat ca este favorabil…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca Statele Unite ale Americii asteapta ca legislatia din Romania in domeniul energiei sa fie ameliorata. ‘Exista aceasta preocupare si ea a fost adusa in discutie, insa intr-o nota optimista. Presedintele Trump si ceilalti prezenti au exprimat asteptarea…

- Romania secolului 21 reprezinta o țara in care totul incepe sa ia contur iar afacerile mici incep sa ia amploare. Fiecare sector al muncii incepe sa se dezvolte din ce in ce mai mult, ceea ce duce la o mai buna dezvoltare a economiei țarii dar și la un trai mai decent. In Romania, domeniul construcțiilor…

- 'Nu am spus niciodata ca tara va muri de foame, nu este cazul. Dar vor exista penurii', a declarat la BBC Tim Rycroft, un responsabil al Food and Drink Federation, care reprezinta 7.000 de intreprinderi.'Consideram ca vor exista perturbari grave care vor continua timp de saptamani sau luni…

- Comisia Europeana este dispusa sa discute cu premierul britanic Boris Johnson pentru a evita ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord, lucru care ar putea avea consecințe economice, a declarat luni purtatoarea de cuvant a Comisiei Europene, Mina Andreeva, site-ul agenției Reuters…

- In perioada 14-21 iulie 2019, la Vatra Dornei se afla in plina desfasurare evenimentul cu caracter stiintific „International Summer Law School (ISLS)", editia a XII-a, cu tema „Proprietatea intelectuala in Romania si Uniunea Europeana".Aceasta editie a Scolii de vara este ...

- Uniunea Europeana este deschisa la discuții in ceea ce privește viitorul relației dintre Marea Britanie și Uniunea Europeana, dar Acordul Brexit nu va fi renegociat, a declarat vineri Donald Tusk, președintele Consiliului European, conform unui comunicat publicat pe site-ul instituției, informeaza…