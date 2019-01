Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana pregateste posibilitatea amanarii pana in iulie a termenului iesirii Marii Britanii din Blocul comunitar, in contextul in care Acordul Brexit elaborat de Bruxelles cu Guvernul Theresa May risca sa fie respins de Parlamentul britanic, afirma surse citate de ziarul The Guardian.Marea…

- Doi consilieri ai premierului britanic Theresa May elaboreaza planuri privind organizarea unui nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana, afirma surse citate de publicatia The Times. Desi premierul Theresa May refuza organizarea unui nou referendum privind apartenenta Marii…

- Premierul britanic Theresa May se va confrunta cu un vot de incredere in interiorul propriului partid in cursul serii de miercuri. La scurt timp dupa ce s-a aflat ca au fost depuse suficiente notificari pentru organizarea acestui vot, premierul a ținut un discurs la Downing Street. „Voi contesta acest…

- Liderii UE au dat o lovitura devastatoare speranțelor Theresei May de a salva acordul pentru Brexit, titreaza The Guardian. Comisia Europeana isi va intensifica pregatirile pentru cazul in care nu va exista un acord cu Marea Britanie privind iesirea sa din UE, a declaratJean-Claude Juncker, scrie…

- Acordul pe tema Brexit este contestat puternic in Camera Comunelor, in principal din cauza situatiei frontierei dintre Irlanda de Nord, parte a Marii Britanii, si Irlanda, stat membru al Uniunii Europene. Pe fondul temerilor ca proiectul de acord pe tema Brexit va fi respins, premierul Theresa May vrea…

- Marea Britanie va trebui sa aleaga intre un Brexit fara un acord cu UE si abandonarea Brexitului in eventualitatea in care Camera Comunelor va respinge acordul privind termenii iesirii Marii Britanii din UE incheiat intre Londra si Bruxelles, a declarat vineri presedintele Consiliului European, Donald…

- Dupa ce acordul a fost semnat duminica de liderii statelor membre ale UE la Bruxelles el va fi votat in Parlamentul britanic. Data aleasa este 11 decembrie 2018, a anuntat luni premierul Theresa May in fata deputatilor britanici, relateaza Reuters, AFP si dpa. Camera Comunelor 'va trebui sa decida…

- Downing Street a confirmat ca Theresa May a discutat cu cabinetul ei posibilitatea unor "solutii tehnologice" pentru pastrarea unei frontiere deschise cu Irlanda dupa Brexit. Potrivit sursei citate, planul, care a fost lansat anterior ca un mod de a evita o frontiera "dura" cu infrastructura…