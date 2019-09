UE finanțează podul peste Dunăre de la Brăila cu peste 363 milioane de euro UE finanțeaza podul peste Dunare de la Braila cu peste 363 milioane de euro Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDER) va investi 363,3 milioane de euro pentru constructia unui pod peste Dunare, in orasul Braila, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. Proiectul prevede de asemenea construcţia de drumuri de conexiune pentru a îmbunătăţi legăturile de transport între Marea Neagră şi nord-estul României. "Acest proiect finanţat de UE va îmbunătăţi în mod clar calitatea vieţii în… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDER) va investi 363,3 milioane de euro pentru constructia unui pod peste Dunare, in orasul Braila din sud-estul Romaniei, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. Proiectul prevede de asemenea constructia de drumuri de conexiune…

Proiectul prevede de asemenea constructia de drumuri de conexiune pentru a imbunatati legaturile de transport intre Marea Neagra si nord-estul Romaniei. "Acest proiect finantat de UE va imbunatati in mod clar calitatea vietii in regiune, gratie unor deplasari rutiere mai scurte si mai sigure.

