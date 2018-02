Stiri pe aceeasi tema

- Ultima veste uriașa primita de Romania de la UE: „A sosit timpul…” Ce se va intampla cu țara noastraJuncker a declarat miercuri ca „statul de drept nu e optional in UE” si a intarit nevoia unui proiect european care sa fie bazat pe libertatea, egalitate de sanse si statul de drept. Juncker a mai spus…

- Comitetul European al Regiunilor (CoR) și-a adoptat poziția cu privire la evaluarea la jumatatea perioadei a pieței unice digitale. Raportorul Alin Nica (RO-PPE), primarul comunei Dudeștii Noi, subliniaza ca orașele și regiunile au o poziție-cheie pentru a valorifica potențialul de creștere al economiei…

- Cota de piata a Gazprom pe piata europeana a gazelor, unde genereaza majoritatea veniturilor sale, a crescut anul trecut la nivelul record de peste 35%, de la aproximativ 33% in 2016, a afirmat marti presedintele companiei ruse, Viktor Zubkov, transmite Reuters. În 2017, exporturile de gaze ale…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a pledat pentru introducerea unui "salariu social minim" mai intai in zona euro, apoi in toate tarile Uniunii Europene, relateaza AFP. "Cred ca trebuie peste tot in Europa, in toate tarile membre, incepand cu zona euro, un salariu social…

- Comisia Europeana a publicat joi, 25 ianuarie, o serie de instrumenteCautați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN ••• destinate autoritaților naționale și regionale cu scopul de a le ajuta sa elaboreze strategii și proiecte de integrare a migranților și sa identifice resursele UE disponibile.…

- Criptomoneda Ethereum a introdus, prin intermediul tehnologiei pe care o fololoseste un element nou, denumit smart contract, care are puterea de a schimba modul in care companiile si institutiile incheie contractele de prestare servicii la nivel mondial. T ehnologia monedei digitale…

- Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei, a declarat, sambata, ca Guvernul de la Budapesta are o relatie mult mai buna cu SUA in timpul Administratiei Donald Trump, spre deosebire de perioada in care presedintele Statelor Unite era Barack Obama, relateaza Politico.eu. Ministrul…

- Uniunea Europeana devine, pe fondul schimbarilor demografice globale, un bloc de tari relativ mici care trebuie sa 'stea impreuna' pentru a-si mentine pozitia si valorile, a declarat miercuri premierul irlandez Leo Varadkar, intr-un discurs in plenul Parlamentului European, la Strasbourg, informeaza…

- Statele membre ale Uniunii Europene vor obtine o mai mare libertate in a introduce o cota de TVA redusa sau chiar sa o elimine complet la anumite produse, potrivit unui proiect de lege consultat de Reuters, avand drept scop reformarea modului centralizat in care este stabilita Taxa pe Valoarea Adaugata…

- Durabilitatea sporitaoferita de aceasta tehnologie inovatoare este acum disponibila și pentru șoferii profesioniști, cât șipentru posesorii de rulote, deoarece structura Aramid Sidewall, care conține fibre rezistente dearamida, a fost extinsa și la producerea anvelopelor Nokian Tyres pentru…

- Reprezentantii Federatiei Operatorilor Romani de Transport (FORT) sustin ideea ca, la orele de pregatire teoretica si practica pentru obtinerea permisului de conducere auto, sa fie predata si modalitatea de utilizare a aplicatiilor inteligente de tip ITS (Sisteme Inteligente de Trafic), intrucat…

- In trimestrul III 2017, preturile angro de energie electrica au crescut cel mai mult in Romania (+52%) si in august au atins maximele Europei de Est (peste 90 de euro/MWh), reiese dintr-un raport al Comisiei Europene - Directia Generala Energie – privind evolutia pietelor de electricitate din UE.

- Comisia Europeana a prezentat la 20 decembrie 2017 un raport Parlamentului European si Consiliului European despre functionarea regimului liberalizat de vize in tarile Parteneriatului Estic. Comisia a constatat ca Republica Moldova trebuie nu doar sa continue implementarea reformelor, dar si sa intreprinda…

- Grupul german Mercedes-Benz si-a pastrat in 2017 titlul de cel mai mare constructor auto mondial de automobile de lux, gratie unui nou record de vanzari pentru al saptelea an la rand, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Mercedes-Benz a anunţat, luni, că în 2017 a vândut…

- Ungaria si Polonia doresc sa aiba un cuvânt de spus cu privire la viitorul Europei si resping ferm sistemul redistribuirii migrantilor în statele Uniunii Europene pe baza unor cote obligatorii, a declarat premierul ungar Viktor Orban, dupa întâlnirea avuta miercuri, la Budapesta,…

- Aproape o treime dintre nemti sunt de acord cu planurile liderului social-democrat Martin Schulz de a crea „Statele Unite ale Europei”, insa sprijinul pentru aceasta idee variaza pe continent, arata un sondaj de opinie realizat de YouGov. Aproape o treime dintre nemti sunt de acord cu planurile liderului…

- In premiera judeteana, Sindicatul Liber Invatamant Sebes, prin președintele S.L.I. Sebeș, prof. Bogdan Circoana, a depus la Tribunalul Alba o actiune civila care are ca obiect acordarea sporului de predare simultana pentru un cadru didactic pentru invatamantul prescolar. Liderul sindical a precizat…

- Dezbaterea care are loc in prezent in Uniunea Europeana vizeaza libertatea și problema daca toate statele trebuie sa fie "obligate sa devina țari de imigrație" sau iși pot pastra suveranitatea și sa spuna "nu" unui astfel de viitor, a afirmat premierul ungar Viktor Orban, intr-un interviu televizat…

- ♦ De Mos Nicolae, Comisia Europeana si-a oferit planurile pentru crearea unui viitor mai sigur pentru zona euro: un fond comun pentru amortizarea socurilor, pentru investitii si finantarea reformelor in statele care vor sa adopte euro, crearea unui minister european al economiei si finantelor si…

- Comisia Europeana a prezentat, miercuri, planul de aprofundare a Uniunii Economice si Monetare, stabilind obiectivul aprobarii Fondului Monetar European pana in anul 2019. "Comisia Europeana stabileste un plan pentru aprofundarea Uniunii Economice si Monetare (UEM), prezentand masuri concrete…

- Prin reunirea responsabilitatilor existente si a cunostintelor de specialitate disponibile, acest nou post ar imbunatati coerenta, eficienta, transparenta si raspunderea democratica a procesului de elaborare a politicilor economice pentru UE si zona euro, cu respectarea deplina a competentelor nationale.…

- Intr-un interviu acordat Euractiv Greece, Corina Crețu a subliniat ca UE incearca sa maximizeze impactul instrumentelor financiare, adaugand ca exista țari care obțin 5 euro pentru fiecare euro investit. In acest sens, Crețu a precizat ca Austria și Germania inca rotesc fonduri obținute in cadrul…

- În legatura cu informațiile aparute în presa, referitoare la posibilitatea ca Parlamentul European sa decida ,,interzicerea” unor produse alimentare din categoria shaorma, gyros, kebap, aducem o serie de precizari: În prezent, utilizarea fosfaților în prepararea…

- Comisia Europeana va prezenta pe 6 decembrie planul privind inființarea Fondului Monetar European (FME), care va avea un buget inițial de 500 de miliarde euro, potrivit El Pais , publicație ce a avut acces la documentul de 47 de pagini. Acest FMI al Europei va putea salva statele membre de intrarea…

- Potrivit celor de la Android Authority, iata lista cu cele mai frecvente cinci greșeli facute de oameni atunci cand vor sa iși cumpere un nou smartphone. 1. Cumparam un telefon mult prea scump Trebuie mai intai sa stabilim bugetul pe care am dori sa il avem pentru telefon, iar ulterior…

- Europarlamentarul roman Siegfried Mureșan (PMP/PPE), raportor al Parlamentului European pentru bugetul UE pe 2018, a declarat jurnaliștilor romani ca s-a implicat personal pentru includerea in buget a acestui proiect, care ar trebui lansat inainte de vacanța de vara de anul viitor. "Este un…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan, prim-vicepresedinte al PMP, a declarat, miercuri, ca Guvernul actual aplica exact reteta esecului economic patentata de Calin Popescu-Tariceanu in anii 2007-2008, prin rate mari de deficit bugetar si consum in crestere. "Vedem deficit in crestere, in ciuda…

- Negociatorii britanici și europeni au ajuns la un acord asupra reglementarii financiare a Brexit-ului, o suma cuprinsa intre 45 de miliarde și 55 de miliarde de euro, scrie cotidianul britanic The Telegraph. Două surse au confirmat pentru publicația britanică faptul că cele două…

- „Gradul de acoperire vaccinala pentru copii a scazut, ratele de vaccinare impotriva difteriei-tetanosului-tusei convulsive si poliomielitei, precum si gradul de acoperire vaccinala impotriva rujeolei in randul persoanelor cu varsta de un an scazand cu 10 puncte procentuale din anul 2000”, se arata…

- Stephanie Masland Bohlen, viceconsul al SUA, a fost impuscata in picior in cursul noptii de joi spre vineri, pe Autostrada BR-101, in zona Angra dos Reis, situata la periferia orasului Rio de Janeiro, afirma surse citate de Globo.com. Potrivit autoritatilor braziliene, indivizi ramasi neidentificati…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, cauta un supranume biblic pentru jucatorii sai, care sa impresioneze în Europa. ”Vreau cu Tanase, Coman, Man, astia trei, si cu un atcant, sa vedem care o sa fie ala, si cu Nedelcu sa formez o echipa care sa fie „vijelia Europei„. Dar…

- Este vorba despre productia unui dispozitiv care odata integrat in reteaua de comunicatii dintr-o gospodarie ofera protectie impotriva aplicatiilor periculoase ce vizeaza dispozitivele conectate la internet, a declarat Florin Talpes, CEO al producatorului de solutii de securitate IT in cadrul unei…

- Consilierul local si presedintele USR Sector 1, Clotilde Armand, a trimis, miercuri, o scrisoare deschisa adresata presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, presedintelui Parlamentului European, Antonio Tajani, dar si presedintelui francez, Emmanuel Macron, cerandu-le sa analizeze cu atentie…

- „Indicele european privind calitatea aerului", lansat joi de Agenția Europeana de Mediu (AEM) și de Comisia Europeana, centralizeaza ora de ora informații provenind de la peste 2.000 de stații de monitorizare de pe intregul teritoriu european. „Poluarea aerului este un ucigaș invizibil, de aceea,…

- Presedintele PNL Cluj Daniel Buda: Raportul MCV, expresia neputintei si a incompetentei Guvernului PSD-ALDE Europarlamentarul clujean Daniel Buda, presedintele PNL Cluj, a acuzat Guvernul PSD-ALDE ca intoarce Romania la nivelul anilor 2000, dupa criticile din Raportul MCV al Comisiei Europene. "Comisia…

- In intervenția sa din plen, vicepreședintele Comisiei pentru politica externa, europarlamentarul Andi Cristea a subliniat: “Este timpul sa luam la cunoștința opțiunile diferite ale celor șase state din Parteneriatul Estic și sa acționam. Nu mai putem ignora prapastia și divergențele in ceea ce privește…

- Parlamentul European reunit la Strasbourg a dat astazi un vot pozitiv pe Raportul privind Recunoașterea calificarilor profesionale in sectorul navigației interne, urmare a finalizarii negocierilor cu Consiliul European pe textul Directivei propuse de Comisia Europeana. In calitate de raportor…

- "Continuarea relaxarii fiscale și salariale in anul 2018 va pune in pericol nu numai incadrarea in criteriile de convergența nominala, ci și respectarea indicatorilor din tabloul de bord monitorizat de Comisia Europeana in cadrul Semestrului European. Daca in 2014 și 2015 Romania indeplinea 13 din…

- Romania este la coada Europei in ceea ce priveste numarul de elevi care stiu sa citeasca si sa socoteasca si pe locul al III-lea la abandonul scolar cu o rata de 18,5%, cele doua fenomene fiind determinate de faptul ca Romania da cei mai putini bani din UE pentru educatie. Acestea sunt doar cateva dintre…

- Comisia Generala pentru Pescuitul in Marea Mediterana (GFCM) a stabilit limite pentru capturile totale de calcan pentru toate statele riverane Marii Negre pentru perioada ianuarie 2018 - decembrie 2019. Romaniei ii va fi alocata o captura totala maxima de 57 de tone/an, ceea ce reprezinta o crestere…

- In ciuda faptului ca in discursul din septembrie despre Starea Uniunii Europene presedintele CE a afirmat raspicat ca Romania trebuie sa intre in Spatiul Schengen, acum acesta a sugerat ca alte state sunt mai bine pregatite. „O astfel de pozitie arata inconsecventa in viziunea despre proiectul…

- Eurodeputatul brasovean Razvan Popa (PSD) se arata dezamagit de pozitia transmisa de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la Forumul Tinerilor Parlamentari din Europa, referitoare la aderarea Romaniei la Spatiul Schengen, sustinand ca Bulgaria ar fi mai indreptatita. In ciuda faptului…

- Comisia Europeana are noi informații care indica faptul ca defrișarile in padurea Bialowieza (estul Poloniei) continua, in pofida deciziei din 27 iulie a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), a declarat luni, la Bruxelles, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, relateaza…

- Potrivit sursei citate, la nivel mondial, universitatea a fost clasata pe locul 709, cu o usoara variatie fata de anii trecuti, iar la nivelul Europei, UPB ocupa locul 306. "Ponderea indicatorilor in cadrul ierarhizarii este: numarul de articole publicate (21-), totalul documentelor stiintifice publicate…