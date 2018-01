Stiri pe aceeasi tema

- Executivul european "a derulat o evaluare aprofundata si a decis sa nu avanseze o propunere legislativa pentru a revizui regulile referitoare la accizele aplicate tigarilor", a explicat purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Vanessa Mock.UE practica o acciza minima pentru tigarete,…

- Ideea reducerii alocațiilor pentru copiii care traiesc in alta țara, in timp ce parinții lor muncesc in Austria, a fost lansata cu 2 ani in urma de Sebastian Kurz, cand era ministru de externe. El aprecia ca este vorba despre o incorectitudine de sistem sa transferi pentru 2 copii care nu traiesc in…

- Comisia Europeana a decis miercuri sa lanseze procedura de activare a articolului 7 al Tratatului Uniunii Europene, articol ce prevede cazurile în care un stat membru poate fi privat de dreptul de vot în Consiliu, în legatura cu temerile privind statul de drept în Polonia,…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a declarat ca se asteapta la declansarea "saptamana viitoare" contra tarii sale a celei mai dure proceduri de sanctiuni posibile in cadrul Uniunii Europene, din cauza controversatelor reforme judiciare, transmite AFP, preluata de Agerpres. Comisia Europeană…

- Marea Britanie intenționeaza sa evite introducerea unei 'frontiere dure' intre Republica Irlanda și provincia britanica Irlanda de Nord dupa ce va parasi Uniunea Europeana, indiferent de rezultatul negocierilor cu blocul comunitar, a declarat luni ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, potrivit…

- Comisia Europeana a recomandat vineri trecerea imediata la faza a doua a negocierilor cu privire la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Executivul comunitar, ce conduce negocierile pentru Brexit in numele celorlalte 27 de state ale blocului comunitar, a estimat ca au fost inregistrate 'progrese…

- Scotia si alte entitati componente ale Marii Britanii trebuie sa aiba permisiunea de a beneficia de orice reguli speciale aplicabile Irlandei de Nord dupa Brexit, a declarat vineri sefa Partidului National Scotian și premierul provinciei, Nicola Sturgeon, potrivit DPA, preluata de Agerpres. Sturgeon,…

- Marea Britanie nu dorește sa fie parte a pieței comune, a uniunii vamale sau sa fie supusa deciziilor Curții de Justiție a Uniunii Europene, a punctat Barnier. ''Daca iei toate acestea, cu ce ramai? Un singur lucru: un acord de liber-schimb pe model canadian'', a declarat Barnier intr-o conferința…

- Un acord de liber-schimb intre Uniunea Europeana si Marea Britanie dupa modelul celui existent intre UE si Canada este singura optiune realista dupa iesirea Regatului Unit din blocul comunitar in 2019, a declarat vineri negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, transmite Reuters, preluata de Agerpres.…

- Comisia Europeana va da in judecata, la Curtea Europeana de Justitie (CEJ), cu sediul la Luxemburg, trei tari - Polonia, Ungaria si Republica Ceha -, pentru ca refuza sa primeasca solicitanti de azil, au indicat miercuri doua surse din cadrul UE. Executivul UE va anunta decizia in cursul zilei de joi,…

- Comisia Europeana va propune miercuri o mai mare integrare a zonei euro care ar ajuta la unificarea intregii Uniunii Europene si nu doar a zonei unice, informeaza Reuters. Executivul comunitar va...

- Noi studii prezentate in cadrul Sesiunii Științifice din 2017 organizata de Asociația Americana a Inimii (AHA) in Anaheim, California, Statele Unite au aratat ca țigarile electronice pot afecta frecvența cardiaca și funcția cardiovasculara. Sistemele electronice de livrare a nicotinei (ENDS) precum…

- Majoritatea romanilor considera ca Presedintia romana a Consiliului UE este un moment foarte important, potrivit unui sondaj prezentat de Comisia Europeana, luni, intr-o conferinta de presa la care a participat ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu.Conform unui comunicat…

- Comisia Europeana a stabilit ca Romania nu a luat masuri eficiente in urma recomandarii Consiliului din luna iunie și, in consecința, propune Consiliului European sa adopte o versiune revizuita a recomandarii adresate țarii pentru a-și corecta abaterea semnificativa de la traiectoria de ajustare…

- Noile planuri ale Uniunii Europene de combatere a contrabandei cu tigari sunt criticate de producatori precum British American Tobacco Plc, potrivit carora promisiunile privind un cadru de reglementare mai favorabil pentru mediul de business nu se aplica si fumatului, transmite Bloomberg.…

- Telemeaua de Sibiu urmeaza sa fie protejata pentru a putea fi exportata in statele Uniunii Europene. Declarația aparține ministrului Agrilculturii, Petre Daea, care a anunțat, sambata, ca va sprijini acest produs tradițional. Petre Daea și-a petrecut ziua de sambata in Sibiu, unde s-a intalnit cu mai…

- Black Friday 2017 a inceput la unii mai devreme, la alții mai tarziu. eMAG a dat startul la ora 6:51. Iata ce ar trebui sa știi de eveniment. UPDATE 22:17: Daca vreți sa bifați o achiziție importanta pe telefoane aveti reducerea de ultim moment de pana la 30% la Huawei si alte device-uri smart, AICI.…

- Donald Tusk le cere statelor membre ale UE sa actioneze rapid in privinta gazoductului Nord Stream 2. Potrivit sursei citate, presedintele Consiliului European a transmis, joi, o scrisoare tuturor sefilor de stat si de Guvern ai celor 28 de state membre UE.Comisia Europeana propune extinderea…

- Executivul a aprobat, în sedinta de ieri, semnarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova si Uniunea Europeana privind asistența macrofinanciara pentru țara noastra si a Memorandumului de întelegere ca parte integranta a acestui Acord. Semnarea documentelor va crea…

- Agentia Nationala de integritate, semnal dur catre Guvern dupa ce Comisia Europeana a publicat raportul MCV. Agentia atrage atentia asupra faptului ca Executivul european a remarcat progresele facute de ANI, in ciuda scaderilor de resurse destinate anului 2017, se arata intr-un comunicat al Agentiei…

- Parchetul General sustine intr-un comunicat de presa remis STIRIPESURSE.RO ca raportul MCV facut public astazi de Comisia Europeana nu face altceva decat sa reafirme pozitia enuntata de Ministerul Public, aceea ca propunerile de modificare a Legilor Justitiei au un impact negativ fata de progresele…

- Raportat la perioada similara a anului trecut avansul a fost de 8,8% pe serie bruta si de 8,6% pe serie ajustata sezonier, potrivit estimarilor "semnal" date publicitatii de Institutul National de Statistica (INS). In primele noua luni din acest an, economia Romaniei a inregistrat o crestere…

- Sistemele electronice de livrare a nicotinei (ENDS) precum țigarile electronice afecteaza frecvența cardiaca și funcția cardiovasculara in cazul șoarecilor, potrivit unei cercetari preliminare prezentata duminica in cadrul Sesiunii Științifice din 2017 organizata de Asociația Americana a Inimii (AHA)…

- "Un salariu minim net de circa 300 euro pe luna este, probabil, sustenabil pentru economia Romaniei și contribuie la diminuarea decalajului dintre cei mai bogați și cei mai saraci romani, insa creșterea sa ulterioara ar trebui sa reflecte creșteri ale productivitații muncii, care in multe domenii…

- Vicepreședinte PNL Cristian Bușoi susține ca Romania este pe punctul de a pierde posibilitatea de a gazdui Agenția Europeana a Medicamentului din cauza faptului ca dosarul a fost superficial intocmit, iar autoritațile romane nu au raspuns clar la toate condițiile prevazute in dosarul de oferta. …

- Comisia Europeana (CE) și-a revizuit estimarile referitoare la creșterea economiei și a deficitului Romaniei in 2017 și 2018, avertizand totodata, ca incertitudinile cu privire la politicile guvernamentale ar putea afecta creșterea economica. Conform previziunilor economice de toamna publicate joi de…

- Comisia Europeana a majorat estimarile de creștere economica in Uniunea Europeana, in 2017, pana la 2,3%, și in zona euro, pana la 2,2%, relateaza agenția EFE. În previziunile macroeconomice de toamna, publicate joi, Executivul comunitar preconizeaza pentru 2018 o majorare a PIB pâna…

- Comisia Europeana a propus, miercuri, reducerea cu 30% a emisiilor de CO2 pentru autoturismele și autoutilitarele noi pana in 2030, comparativ cu 2021, cu un obiectiv intermediar vizand reducerea cu 15% pana in 2025, insa aceste propuneri trebuie negociate cu statele membre și Parlamentul european…

- Fostul ministru de Externe Titus Corlațean a declarat, miercuri, ca în timpul mandatului sau ar fi existat presiuni din partea ambasadorilor Olandei și SUA pentru numirea într-o "funcție de vârf" în sistemul judiciar a Laurei Codruța Kovesi, informeaza…

- In scrisori adresate Guvernelor de la Roma, Paris, Lisabona, Bruxelles și Madrid, Executivul comunitar a subliniat ca reducerea deficitelor lor structurale este sub nivelul reglementarilor cerute de UE, informeaza Agerpres. Spania, Italia, Franța, Portugalia și Belgia risca sa inregistreze…

- Comisia Europeana (CE) a avertizat Italia, Franța, Portugalia și Belgia ca planurile lor privind proiectele de buget pe 2018 prezinta riscul de a nu indeplini țintele UE privind deficitul și datoria și a cerut Spaniei un proiect de buget actualizat, care sa conțina mai multe informații, transmite…

- "Vom examina cu atenție o excepție de la legislația britanica vizand combaterea evaziunii fiscale care se aplica pentru anumite tranzacții ale multinaționalelor, pentru a ne asigura ca nu incalca prevederile UE in materie de ajutoare de stat", a declarat comisarul european pentru Concurența, Margrethe…

- Premierul Mihai Tudose a reacționat dur dupa ce Comisia Europeana a lansat recent un avertisment cu privire la Pilonul II de pensii din Romania. Potrivit unui document datat 24 octombrie si publicat astazi in presa, oficialii europeni sustin ca Executivul de la Bucuresti intentioneaza sa reduca transferurile…

- Comisia Europeana a lansat recent un avertisment cu privire la Pilonul II de pensii din Romania. Potrivit unui document datat 24 octombrie si publicat de Economica.net, oficialii europeni sustin ca Executivul de la Bucuresti intentioneaza sa reduca transferurile catre Pilonul II, transferuri care…

- O reforma structurala a sectorului bancar din UE propusa in 2014, relativ tarziu dupa criza bancara din 2007-2009, trebuia sa fie raspunsul Europei la asa-numita 'regula Volcker', denumita dupa fostul presedinte al Rezervei Federale americane, Paul Volcker, care impiedica bancile de pe Wall Street…

- Tigarile electronice sunt la fel de nocive pentru sanatate precum cele clasice, arata un nou studiu. Rezultatele vin in contextul in care, in ultimii ani, tot mai multi oameni inlocuiesc tigarile clasice cu nicotina lichida sau apeleaza la dispozitive electronice care nu ard tutunul, ci doar il incalzesc,…

- Sadiq Khan, primarul Londrei, a sugerat, luni, ca nu exclude posibilitatea un nou referendum pe tema Brexit, daca Parlamentul britanic nu va aproba viitoarea intelegere dintre Londra si Bruxelles privind despartirea Marii Britanii de UE, relateaza site-ul cotidianului The Independent. …

- 200 de firme din toata țara au reușit sa obțina punctaje ce le-au asigurat finanțarile in cadrul Programului de dezvoltare și modernizare a activitaților de comercializare a produselor și serviciilor de piața. Deși suma maxima disponibila per firma nu era deloc una de neglijat – 55.000 de euro, din…

- Plata defalcata a TVA, cel mai discutat subiect din ultima perioada. Guvernul a decis ca aceasta sa intre in vigoare din data de 1 octombrie, in mod optional, urmand sa devina obligatorie pentru firme de la data de 1 ianuarie 2018. Un singur lucru nu a facut Executivul, lucru ce va schimba complet cursul…