Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2019 vor avea loc trei scrutine in landurile din estul Germaniei. Cum partidul de extrema-dreapta Alternativa pentru Germania se afla pe pozitii de top in sondaje, regiunea ar putea oferi o mostra a unei instabilitați viitoare, scrie Handelsblatt Global , citat de Rador.

- Site-ul spaniol El Diario a anuntat ca bebelusul salvat in Marea Mediterana de nava ''Open arms'' a ONG-ului Proactiva a fost evacuat, impreuna cu mama sa, cu ajutorul unui mic elicopter al Pazei de Coasta din Malta, relateaza Rai News , citat de Rador.

- Misiunea europeana in Marea Mediterana “Eunavformed Sophia" va expira pe 31 decembrie "si ne mentinem cu fermitate indisponibilitatea fata de proceduri de debarcare care prevad acostarea numai in porturi italiene. Momentan nu sunt progrese semnificative in negociere, in ciuda cererilor noastre de a…

- Produsul Intern Brut al Germaniei s-a contractat in trimestrul trei din 2018 pentru prima data din 2015, deoarece tensiunile comerciale globale au afectat exporturile, motorul traditional de crestere al celei mai mari economii europene, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Economia germana a inregistrat…

- Ministrul german de interne Horst Seehofer a anuntat luni ca a dispus "pensionarea provizorie" cu efect imediat a controversatului sef al serviciului de informatii interne al Germaniei (Biroul pentru protectia Constitutiei, BfV), Hans-Georg Maassen, atributiile acestuia fiind preluate cu titlu interimar…

- Franta, Germania, Marea Britanie si Uniunea Europeana (UE) si-au exprimat regretul ''profund'' fata de reimpunerea de sanctiuni Iranului de catre SUA, potrivit unui comunicat comun difuzat vineri, relateaza AFP. Citește și: ALERTA - Incepe NEBUNIA: Donald Trump reinstituie toate sancțiunile…

- Franta, Germania, Marea Britanie si Uniunea Europeana (UE) si-au exprimat regretul ''profund'' fata de reimpunerea de sanctiuni Iranului de catre SUA, potrivit unui comunicat comun difuzat vineri, relateaza AFP. ''Scopul nostru este de a-i proteja pe actorii economici…

- Commerzbank, a doua cea mai mare banca a Germaniei, a depus o oferta surprinzatoare pentru NordLB, firma de stat cu probleme ce reprezinta una dintre cele mai mari banci comerciale ale tarii. In acelasi timp, procesul prin care proprietarii NordLB incearca sa atraga investitori l-a determinat pe seful…