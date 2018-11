"Acordul pus pe masa este singurul, cel mai bun posibil", a insistat diplomatul francez in timpul unei sesiuni plenare din Parlamentul European, cu referire la "tratatul de retragere" a Marii Britanii din cadrul relatiei sale viitoare cu UE, aprobat duminica de liderii europeni in cadrul unui summit extraordinar.



Acest acord mai trebuie sa obtina ratificarea Parlamentului European si mai ales cea, departe de a fi certa, a parlamentului britanic. "Voi respecta aceasta perioada de dezbatere parlamentara si democratica", a dat asigurari Barnier, chiar daca UE a atentionat in mod clar…