Uniunea Europeana s-ar pregati sa ofere Marii Britanii o treia amanare a Brexit-ului, potrivit unei rezolutii consultate de Bussiness Insider, care ar urma sa fie aprobata de Parlamentul European saptamana viitoare. In plus, aceasta noua amanare ar fi sustinuta pentru a fi oferi suficient timp pentru eventuale alegeri generale sau un referendum in Marea Britanie.