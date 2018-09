Comisia Europeana a deschis luni un nou front in lupta sa cu Varsovia, sesizand pentru a doua oara justitia Uniunii Europene impotriva uneia dintre reformele judiciare in serie ale guvernului polonez, relateaza AFP. Aceasta initiativa vizeaza de aceasta data reforma Curtii Supreme, care ameninta potrivit Bruxellesului independenta justitiei poloneze, intr-un context de ingrijorare in capitala UE in ceea ce priveste tendintele considerate autoritare ale unor guverne europene. Reducerea varstei de pensionare a judecatorilor Curtii Supreme poloneze de la 70 la 65 de ani este "incompatibila cu dreptul…