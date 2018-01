Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei europene, Federica Mogherini, a deplans marti "pierderea inacceptabila de vieti omenesti", in contextul miscarilor de protest care au loc in Iran, solicitand ca "toate partile impicate sa se abtina de la orice violenta".

- Protestele au continuat luni, pentru a cincea zi la rind, in Iran. Manifestantii au scandat impotriva guvernului si au incendiat masini. Autoritatile sustin ca protestatari inarmati au luat cu asalt in ajunul Anului Nou sedii de politie si baze militare. Demonstratiile au fost indreptate initial impotriva…

- Noi proteste antiguvernamentale au avut loc in Iran pentru a treia zi consecutiv, sambata, cea mai ampla mișcare contestatara la adresa regimului de la Teheran din 2009 și pana in prezent.Citeste si: Guvernul din Iran, AVERTISMENT dupa cel mai mare val de PROTESTE din ultimul deceniu Un…

- A avut numeroase viziuni in care i s-a aratat ca mari puteri ale lumii se vor prabusi si se vor razboi.Potrivit unora dintre teoriile conspiratiei, prima care a vorbit despre situatia din zilele noastre a fost o calugarita.

- Se pare ca politicianul kurd Cevdet Ayaz a fost extradat din Serbia in Turcia, in pofida avertismentelor Comisiei ONU impotriva torturii. Atat de mult isi doresc sarbii apropierea de Turcia lui Erdogan? Sute de mii de persoane si-au pierdut locul de munca si zeci de mii au fost arestate dupa…

- Obligarea tarilor UE sa primeasca migranti, nu este corect fata de popoare. Sa obligi tarile sa primeasca refugiati nu va ajuta Europa. Sunt cuvintele cancelarului austriac Sebastian Kurz intr-un interviu pentru cotidianul german Bild.

- Uniunea Europeana a prelungit in mod oficial joi, cu sase luni, sanctiunile economice impotriva Rusiei pentru implicarea acesteia in conflictul ucrainean, relateaza AFP. Consiliul UE, instanta care reuneste cele 28 de state membre, "a prelungit sanctiunile economice care vizeaza sectoare specifice…

- Criza din Uniunea Europeana este demonstrata și de premierele juridice pe care le inregistreaza in serie: dupa ce, in luna mai, Marea Britanie a activat Articolul 50 pentru a ieși din UE, ieri, Comisia Europeana a activat Articolul 7 impotriva Poloniei

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a declarat, miercuri, ca noua sa coalitie de guvernare se va concentra pe lupta impotriva antisemitismului, dupa ce Israelul a transmis ca nu va coopera cu niciun ministru austriac din formatiunea de extrema-dreapta FPO, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- Eurodeputatul PSD Victor Bostinaru, vicepresedintele Grupului S&D pentru politica externa si raportor alternativ pe raportul anual privind Politica de Securitate si Aparare Comuna (PSAC), a subliniat faptul ca apararea europeana comuna reprezinta cel mai ambitios proiect european actual. Declaratia…

- Liderii din Uniunea Europeana vor conveni maine sa extinda cu inca sase luni sanctiunile blocului comunitar impotriva Rusiei, impuse din cauza anexarii peninsulei ucrainene Crimeea si a sprijinului pentru rebelii pro-rusi din estul Ucrainei, relateaza AFP.

- Sefa diplomatiei europene Federica Mogherini a condamnat luni ”toate atacurile impotriva evreilor, peste tot in lume, inclusiv in Europa”, primindu-l la Bruxelles pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, relateaza AFP, conform news.ro.Vizita sefului Guvernului israelian - prima sa vizita…

- Șefa diplomației europene Federica Mogherini și omologul sau iordanian Aymane Safadi au dat asigurari vineri, la Bruxelles, ca nu vor abandona procesul de pace israeliano-palestinian și nici obiectivul crearii unui stat palestinian, relateaza AFP. 'Cu siguranța nu am renunțat',…

- Disparitia Regelui Mihai I nu reprezinta doar pierderea ultimului conducator de stat din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, ci a unui model de decenta si modestie, considera presedintele PSRO, Mircea Geoana, conform Agerpres"Un om de stat care a inteles sa-si iubeasca tara de oriunde…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson se va intalni marti la Bruxelles cu omologii sai din UE si NATO pentru a afisa o hotarare comuna in dosarul privind Coreea de Nord, dar si pentru a incerca sa aplaneze divergente majore intre administratia presedintelui Donald Trump si europeni, comenteaza…

- Ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana va antrena in mod inevitabil restabilirea controalelor vamale la frontiera intre provincia britanica Irlanda de Nord și Republica Irlanda, potrivit unui raport al unei comisii parlamentare britanice, citat de AFP, scrie Agerpres.ro. Decizia britanicilor de…

- Ministrul turc pentru Afaceri Europene, Omer Celik, a declarat vineri ca Uniunea Europeana nu manifesta aceeasi solidaritate cu Turcia în lupta împotriva organizatiilor teroriste FETO si PKK, asa cum se întâmpla în cazul Stat Islamic, relateaza site-ul agentiei Anadolu.…

- Turcan: Plecati sa va sustineti seful la DNA? Guvernul actioneaza impotriva interesului national Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a criticat, miercuri, plecarea din sala a mai multor parlamentari PSD-ALDE, de la dezbaterea motiunii de cenzura, intrebandu-i daca merg sa isi sustina liderul…

- Deputatul Adrian Dohotaru, care a demisionat recent din USR, formatiune pe listele cariea a fost ales, a fost singurul care a votat “impotriva” pe proiectul de lege privind achizitia rachetelor de tip Patriot. Dohotaru sustine ca graba nu este justificata, iar contractul nu respecta legislatia. Camera…

- ”Pierderea unui copil este o trauma catastrofala". O spune un judecator care a avut cea mai grea misiune. Sa stabileasca cati bani acorda unui parinte pentru un copil pierdut. Si au fost trei. Trei tinere care au murit arse de vii in celebrul club "Beirut", din Constanta.

- Pierderea firelor de par poate fi simptomul unei podoabe capilare slabe sau prezenta unor deficiente nutritive in organism. Si, pentru ca este o problema cu care se confrunta tot mai multi oameni, gasirea unei solutii este necesara.

- Comisia Europeana a publicat, miercuri, raportul privind progresele inregistrate de Bulgaria in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) in domeniul justitiei, anuntand ca Sofia a progresat in privinta recomandarilor, dar exista reforme intarziate in lupta impotriva coruptiei.…

- Liga profesionista de fotbal din Spania (La Liga) a avertizat ca va sesiza autoritațile Uniunii Europene daca UEFA nu va sancționa cluburile PSG și Manchester City pentru incalcarea fair-play-ului financiar, relateaza AFP. ''Nu doar cred, sunt sigur ca ei trișeaza, a declarat președintele…

- Uniunea Europeana cere sa nu existe 'nicio interferenta externa' in Liban dupa demisia premierului Saad al-Hariri, a afirmat luni sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, considerand ca este 'esential sa se evite importarea unor conflicte regionale' in aceasta tara, relateaza AFP. 'Nu dorim…

- Un grup de opt state europene, printre care si Romania, sprijinite de Spania, au cerut sefei diplomatiei UE, Federica Mogherini, sa intareasca echipa din subordinea ei, dedicata luptei impotriva propagandei ruse. Dar ministrii de Externe ai Uniunii vor evita, cel mai probabil, sa ia o decizie impotriva…

- Miniștrii de externe ai țarilor membre UE au adoptat luni sancțiuni impotriva Venezuelei, inclusiv un embargo asupra armelor, ca raspuns la criza politica grava care afecteaza aceasta țara, relateaza dpa și AFP. Venezuela devine astfel prima țara din America Latina care este vizata…

- "Cei doi oficiali au avut un schimb de opinii cu privire la stadiul indeplinirii recomandarilor din cadrul MCV. Ministrul justitiei a prezentat in detaliu stadiul procedurii interne si evolutiile in ceea ce priveste modificarea legilor justitiei: Legea 303/2004, privind statutul judecatorilor si…

- Trei vehicule au fost implicate in accidentul rutier, iar la fata locului au intervenit doua ambulante SMURD si patru autospeciale ale pompierilor. In urma accidentului o femeie in varsta de 35 de ani a murit. O alta persoana in varsta de 18 ani a suferit arsuri la nivelul corpului si urmeaza…

- 'Am informații clare ca intenția este ca Statele Unite sa continue sa respecte acordul' nuclear, a spus Federica Mogherini pentru jurnaliști in cadrul unei conferințe de presa.Totodata, șefa diplomației europene a avertizat ca tensiunile actuale din Orientul Mijlociu, in special cele dintre…

- UPDATE 17:10 Parlamentul Scotiei a fost redeschis dupa alerta de securitate declansata in contextul depistarii a trei plicuri care contineau o substanta suspecta, informeaza site-ul cotidianului The Guardian. Serviciile de securitate britanice au stabilit ca nu exista niciun pericol si au…

- In aceasta noapte, in jurul orei 00.10, agent de poliție Cherecheș Ionuț și agent șef adjunct de poliție Antim Benchiș, ambii din cadrul Poliției municipiului Satu Mare, in timp ce se aflau de serviciu, și-au riscat viața pentru a salva doua persoane dintr-un apartament in flacari. La data de 3 noiembrie,…

- Trump la un an de la alegeri: contestat de americani, dispretuit de vest-europeni, ignorat si batjocorit de nord-coreeni. Ce garantii mai ofera astazi Statele Unite lumii libere? Statele Unite, care au inspirat si condus cu succes Occidentul si aranjamentele internationale dupa Al Doilea Razboi…

- Guvernul finlandez ar trebui sa actioneze pentru ca Uniunea Europeana sa desfiinteze directiva privind ora de iarna, a decis un comitet parlamentar. Comisia parlamentara pentru transport si comunicatii a facut aceasta recomandare guvernului dupa ce peste 70 mii de finlandezi au semnat o petitie cerind…

- Potrivit unui comunicat al MAE, oficialul roman i-a remis premierului israelian o scrisoare din partea omologului roman, prin care i-a inaintat propunerea incheierii unui parteneriat Romania-Israel in domeniul noilor tehnologii, cu accent pe sectoarele energie, agricultura sustenabila, securitate…

- Organizațiile sunt paznicii datelor colectate de la clienți și, ca atare, sunt responsabile pentru proiectarea și configurarea proceselor care protejeaza aceste informații impotriva furtului sau utilizarii necorespunzatoare, a atras atenția, intr-un interviu acordat AGERPRES, Dimitris Theodoropoulos,…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii a aprobat participarea Romaniei la o inițiativa comuna a Uniunii Europene dedicata domeniului apararii (PESCO). Concret, este vorba despre asumarea unei cooperari mai intense cu tarile din interiorul Uniunii. Asta inseamna creșterea investițiilor in domeniul apararii…

- Gestul premierului Tudose de a forța demisiile miniștrilor Rovana Plumb și Sevil Shhaideh, din cauza problemelor penale, a starnit nemulțumire in partid și in Guvern. Ministrul Apelor și Padurilor, Doina Pana, afirma ca nu ințelege solicitarea lui Tudose, atata timp cat inclusiv UE ar fi impotriva…

- Ministrii de externe din tarile Uniunii Europene, reuniti luni la Luxemburg, si-au reafirmat sprijinul pentru acordul nuclear cu Iranul, in ciuda criticilor presedintelui american Donald Trump, si au cerut Congresului Statelor Unite sa nu impuna din nou sanctiuni impotriva Teheranului, scrie Agerpres,…

- Bowe Bergdahl este acuzat pentru dezertare si periclitarea vietilor camarazilor dupa ce a disparut in iunie 2009 dintr-o baza militara americana din Afganistan. Bergdahl a fost tinut ostatic de talibani pana in mai 2014, cand a fost eliberat in schimbul a cinci islamisti detinuti la Guantanamo Bay.…

- Șefa diplomației UE, Federica Mogherini, a anunțat luni ca va merge la Washington 'la inceputul lunii noiembrie' pentru a pleda in favoarea menținerii acordului nuclear internațional cu Iranul dupa ce acesta a fost contestat de catre președintele american Donald Trump, relateaza AFP și DPA. …

- Rezultatele referendumului din Catalonia nu sunt suficiente pentru a declara independenta, a spus primarul Barcelonei, Ada Colau, una dintre promotoarele separatismului. Aceasta declaratie fara echivoc a venit inainte de sedinta de astazi a Parlamentului regional de la Barcelona, in timpul careia separatistii…

- Șefa diplomației europene, Federica Mogherini, a salutat vineri atribuirea Premiului Nobel pentru Pace 2017 Campaniei internaționale pentru abolirea armelor nucleare ICAN, cu care Uniunea Europeana impartașește obiectivul ''unei lumi debarasate de arme nucleare'', relateaza AFP. Dna Mogherini…

- Deputatul PMP de diaspora, Doru Coliu, solicita despagubiri pentru românii care vor fi afectați de ieșirea Cataloniei din Uniunea Europeana, dupa o eventuala desprindere de Spania și declarare a independenței. „Pe mine ma intereseaza în primul rând românii…

- Prințul Charles a declarat joi ca sunt necesare "acțiuni decisive" pentru a asigura supraviețuirea oceanelor, in special impotriva poluarii cu plastic, in cadrul unei Conferințe internaționale privind guvernanța oceanelor organizata de Uniunea Europeana la Malta, relateaza AFP. …