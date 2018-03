Stiri pe aceeasi tema

- Observatorii Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) au transmis luni ca alegerile prezidentiale din Rusia s-au derulat in general corect, in ciuda "lipsei unei veritabile concurente" si a unor nereguli menite a spori prezenta la vot, potrivit AFP. OSCE, care a avut…

- Vladimir Putin, in varsta de 65 de ani, este caștigatorul alegerilor prezidențiale desfașurate duminica in Rusia. Putin va conduce țara inca 6 ani, dupa ce se afla la conducere de aproape 20 de ani. Rezultatele au fost anunțate dupa numararea a peste 99% din voturi. Putin a obținut peste 76 % din voturi…

- Heiko Maas, ministrul de Externe al Germaniei, a declarat, luni, ca Rusia va ramane un partener dificil pentru Europa, in contextul in care Vladimir Putin a reusit sa castige un nou mandat de presedinte al Rusiei, informeaza The New York Times. Ministrul german de Externe a precizat ca…

- „Incercarile Occidentului de a exercita presiuni si a influenta rezultatul alegerilor prezidentiale din Rusia au fost evidente si fara precedent” Camera superioara a Parlamentului Rusiei a inregistrat o serie de incercari din partea altor tari de a impiedica desfasurarea de alegeri prezidentiale democratice…

- Peste 55 de milioane de cetateni rusi au votat pentru Vladimir Putin in cadrul alegerilor prezidentiale din 18 martie, a anuntat luni Comisia Electorala Centrala de la Moscova. Liderul de la Kremlin a obținut victoria cu peste 76% din voturi, dupa cum indica situația, la centralizarea rezultatelor din…

- Marea Britanie sustine ca Rusia a utilizat agentul neurotoxic - dezvoltat inca din perioada sovietica sub denumirea de "Noviciok" - la otravirea lui Serghei Skripal si a fiicei sale Iulie in prima utilizare ofensiva a unei astfel de arme pe teritoriul unei tari occidentale dupa cel de-al Doilea Razboi…

- Opozitia rusa si organizatii neguvernamentale au denuntat mai mult de o mie de nereguli la alegerile prezidentiale de duminica din Rusia, destinate indeosebi sa creasca participarea la scrutinul la care presedintele Vladimir Putin ar urma sa fie reales fara probleme pentru al patrulea mandat, informeaza…

- Cetatean rus din 2013, actorul francez Gerard Depardieu a votat duminica la Paris pentru alegerile prezidentiale din Rusia, informeaza ambasada Rusiei in Franta, relateaza AFP. "Putem sa va confirmam ca a votat deja", a anuntat reprezentanta diplomatica de la Paris, precizand ca a publicat pe Twitter…

- Comisia electorala centrala (CEC) rusa a anuntat ca site-ul sau a fost tinta unei incercari nereusite de atac informatic in timpul alegerilor prezidentiale, relateaza The Associated Press, potrivit news.ro.Presedinta Comisiei, Ella Pamfilova, a declarat pentru presa ca a fost vorba despre…

- Vladimir Putin, omul care a dominat scena politica din Rusia ultimilor 18 ani, este aproape de a castiga un nou mandat de presedinte al Rusiei in cadrul alegerilor de duminica, iar cel mai important obiectiv al liderului de la Kremlin il reprezinta recastigarea influentei internationale a Rusiei.

- Statele Unite ale Americii au anuntat joi o serie de sanctiuni impotriva Rusiei ca raspuns la ingerinta Moscovei in alegerile prezidentiale americane din 2016 si pentru mai multe atacuri cibernetice,...

- Marile economii ale lumii au reacționat, vineri, dupa ce președintele american Dobal Trump a semnat decretul prin care introduce tarife suplimentare la importurile de oțel și aluminiu. Uniunea Europeană Comisarul european pentru Comerţ, Cecilia Malmstrom, a declarat că Uniunea…

- Ministerul rus de Externe a solicitat, luni, condamnarea la nivel international a legii antipropaganda din Republica Moldova, prin care programele rusesti de televiziune si radio cu un continut informativ-analitic, militar si politic au fost eliminate. „Ne-am adresat la structurile internaționale…

- Rusia ”are dovezi” ca SUA vrea sa se implice in alegerile prezidențiale de pe 18 martie. Serghei Riabkov, ministru adjunct de Externe al Rusiei, a declarat luni ca Moscova este in posesia unor dovezi ca SUA incearca sa influențeze alegerile prezidențiale din Rusia, scrie agenția Reuters, citata de Agerpres…

- Biroul procurorului special Robert Mueller a acuzat 13 cetateni si trei firme din Rusia luna trecuta de amestec in alegerile prezidentiale americane din 2016 pentru a-l sustine pe Donald Trump.„Trebuie sa vad mai intai ce au facut. Dati-ne materiale, dati-ne informatii”, a spus Putin intr-un…

- Statele Unite au noi dovezi ca Rusia s-a implicat in alegerile prezidentiale din 2016.Anchetatorii americani au stabilit ca in timpul campaniei electorale, hackerii rusi, sustinuti de Moscova, au spart sistemele de inregistrare a alegatorilor din sapte state.

- De ani de zile, Rusia a cautat sa castige influenta in Europa de Sud-Est, folosindu-se de Serbia pentru a crea un zona prietenoasa pe un continent ostil. Uniunea Europeana, in sfarsit, reactioneaza. Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, se angajeaza intr-un turneu in sapte natiuni din…

- Viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, Ana Birchall, a participat, joi si vineri, la lucrarile Reuniunii de iarna a Adunarii Parlamentare a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (AP OSCE), desfasurata la Viena, conform Agerpres.In cadrul…

- Viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, Ana Birchall, a participat, joi si vineri, la lucrarile Reuniunii de iarna a Adunarii Parlamentare a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (AP OSCE), desfasurata la Viena. In cadrul sedintei comune a celor…

- Coalitia Democratica din Ungaria (DK, de opozitie) a facut apel la Organizatia pentru Securitate si Cooperare din Europa (OSCE) "sa acorde o atentie speciala" voturilor pe care etnicii unguri din strainatate le vor trimite prin e-mail pentru alegerile parlamentare ce vor avea loc la 8 aprilie in…

- Congresul SUA va dezbate o rezolutie in care sprijina Republica Moldova si cere retragerea trupelor ruse din Transnistria "Congresul SUA indeamna conducerea Federatiei Ruse sa se abtina de la amenintari economice sau de la exercitare a presiunilor asupra Moldovei, precum sa inceteze orice actiuni…

- Secretarul general al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa, ambasadorul Thomas Greminger, a declarat luni ca OSCE va sprijini Republica Moldova privind retragerea trupelor ruse din regiunea Transnistria, relateaza site-ul agentiei Sputnik. In cadrul unei intrevederi cu premierul moldovean…

- Secretarul general al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa, ambasadorul Thomas Greminger, a declarat luni ca OSCE va sprijini Republica Moldova privind retragerea trupelor ruse din regiunea Transnistria, relateaza site-ul agentiei Sputnik.

- Dovezile ca Rusia a incercat sa se amestece in alegerile prezidentiale americane din 2016 sunt „incontestabile“, a declarat sambata consilierul american pe probleme de securitate nationala HR McMaster in marja Conferintei de Securitate de la Munchen.

- Rusia sustine ca tarile occidentale se amesteca in viitoarele alegeri prezidentiale de la Moscova si pretinde ca are dovezi, scrie Politico conform News.ro . Purtatorul de cuvant al Ministerului de rxterne, Maria Zakharova, a spus in cadrul unei conferinte de presa ca Moscova are dovezi privind „interferentele…

- Uniunea Europeana nu are inca suficienta vointa politica pentru anularea sau reducerea sanctiunilor internationale impotriva Rusiei, a declarat vineri reprezentantul permanent al Rusiei la UE, Vladimir Chijov, relateaza site-ul agentiei Tass. "Uniunea Europeana nu a introdus noi sanctiuni.…

- Reprezentantul permanent al Rusiei la OSCE, Aleksandr Lukasevici, a cerut Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa 'sa dea o apreciere' legii de modificare a Codului audiovizualului (legea anti-propaganda) in Republica Moldova - care restrictioneaza difuzarea canalelor tv rusesti - adoptata…

- Legea antipropaganda, aprobata de Parlament in decembrie 2017, insa respinsa de Igor Dodon de doua ori, ar fi "un act deschis de discriminare a mass-mediei ruse" și "un atac anti-rus din partea majoritații parlamentare din Moldova", a declarat Alexander Lukashevich, reprezentatul permanent al Federației…

- Persoana de incredere a candidatului la postul de președinte al Rusiei Vladimir Putin urmeaza sa-i transmita acestuia legitimația care confirma inregistrarea lui in calitate de candidat la cea mai inalta funcție in stat.

- Serviciul Federal de Securitate din Rusia (FSB) a anuntat, joi, eliminarea unui membru al organizatiei teroriste Stat Islamic care ar fi planuit un atentat in orasul Nijni Novgorod la 18 martie, ziua primului tur al alegerilor prezidentiale din tara, relateaza site-ul agentiei TASS. „FSB a suprimat…

- Serviciul Federal de Securitate din Rusia (FSB) a anuntat, joi, eliminarea unui membru al organizatiei teroriste Stat Islamic care ar fi planuit un atentat in orasul Nijnii Novgorod la 18 martie, ziua primului tur al alegerilor prezidentiale din tara, relateaza site-ul agentiei Tass. "FSB a suprimat…

- Serviciul Federal de Securitate din Rusia (FSB) a anuntat, joi, eliminarea unui membru al organizatiei teroriste Stat Islamic care ar fi planuit un atentat in orasul Nijnii Novgorod la 18 martie, ziua primului tur al alegerilor prezidentiale din tara, relateaza site-ul agentiei

- Serviciul Federal de Securitate din Rusia (FSB) a anuntat, joi, eliminarea unui membru al organizatiei teroriste Stat Islamic care ar fi planuit un atentat in orasul Nijnii Novgorod la 18 martie, ziua primului tur al alegerilor prezidentiale din tara, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Cele mai multe secții de votare in strainatate pentru cetațenii ruși in cadrul alegerilor Președintelui Rusiei, stabilite pentru martie, vor fi deschise in Moldova, rezulta din hotarirea CEC a Rusiei. Vinerea trecuta a fost finalizata formarea secțiilor din strainatate pentru viitoarele alegeri, in…

- Directorul CIA se asteapta ca Rusia sa incerce sa influenteze alegerile partiale pentru Congresul SUA care vor avea loc anul acesta, scrie BBC, citat de news.ro. Mike Pompeo a declarat pentru BBC ca incercarile rusilor de a initia actiuni subversive in Europa si SUA nu s-au diminuat.

- O delegatie a Comisiei de la Venetia si a Oficiului Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa pentru institutii democratice si drepturile omului OSCE/ODIHR a sosit luni la Chisinau pentru a discuta despre modificarile la legislatia electorala vizand votul mixt in Republica Moldova si…

- Sute de suporteri ai liderului opozitiei din Rusia, Alexei Navalnii, au inceput o zi nationala de protest impotriva autoritatilor, duminica, facand apel catre alegatori sa boicoteze alegerile prezidentiale, care vor avea loc pe 18 martie, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- La 25 ianuarie, Curtea Suprema de la Caracas a cerut consiliului electoral national sa nu permita inregistrarea partidelor de opozitie pentru scrutinul prezidential anticipat din 30 aprilie."In ceea ce priveste recenta decizie de a organiza alegeri prezidentiale, luata de Adunarea Nationala…

- Coreea de Nord continua sa exporte carbune in țari terțe contrar sancțiunilor ONU, iar Rusia o ajuta in acest sens, relateaza Reuters, citand surse din serviciile de informații din Europa de Vest. Potrivit acestora, anul trecut, dupa introducerea de catre Consiliul de Securitate al ONU a interdicției…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, s-a intalnit cu reprezentantul OSCE. OSCE va observa alegerile locale din acest an in Belarus. Despre apropiatele alegeri locale, care vor avea loc in Belarus in 18 februarie, Aleksandr Lukasenko a discutat cu reprezentantul Organizatiei pentru Securitate…

- Duma de Stat a Rusiei a adoptat miercuri o declaratie cu privire la inadmisibilitatea discriminarii mass-media ruse in Republica Moldova, relateaza deschide.md.Prin documentul adoptat, deputatii rusi indeamna Organizatia Natiunilor Unite, Consiliul Europei si Organizatia pentru Securitate…

- Rusia a lansat campanii de dezinformare in mai multe țari din Uniunea Europeana. Acuzația a fost facuta de comisarul european pentru securitate, Julian King, in timpul unor dezbateri in fața europarlamentarilor la Strasbourg.

- In motorul de cautare Google, la intrebarea despre caștigatorul alegerilor prezidențiale din martie 2018 din Rusia aparea un bloc de referința in care se spunea ca Vladimir Putin este caștigatorul alegerilor.

- Misiunea speciala de monitorizare a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a anuntat, vineri, ca tensiunile au escaladat in regiunea ucraineana Donbas, fiind inregistrate 2.000 de cazuri de incalcare a acordului de incetare a focului, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Federația Romana de Fotbal a stabilit astazi in Comitetul Executiv ca alegerile pentru președinția FRF sa aiba loc pe 18 aprilie 2018. In acest moment președinte e Razvan Burleanu, care a caștigat alegerile in martie 2014, dupa ce, cu o zi inainte de votare, Gica Popescu, principalul favorit, a fost…

- Ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Pavlo Klimkin, a declarat ca rezultatele urmatoarelor alegeri prezidențiale din Rusia, planificate pentru 18 martie 2018, vor fi discutabile din punctul de vedere al legitimitații, din cauza ca scrutinul urmeaza sa fie organizat si pe teritoriul Crimeei anexate.

- Presedintele rus Vladimir Putin, care doreste sa obtina un al patrulea mandat in urma alegerilor prezidentiale din martie 2018, si-a depus miercuri, in fata camerelor tv, dosarul de cadindatura la Comisia Electorala Centrala, relateaza agentia AFP, citata de HotNews.ro. Asezat ...

- Presedintele rus Vladimir Putin, care doreste sa obtina un al patrulea mandat in urma alegerilor prezidentiale din martie 2018, si-a depus miercuri, in fata camerelor tv, dosarul de cadindatura la Comisia Electorala Centrala, relateaza AFP.

- Strategia de Securitate americana a lui Donald Trump nota drept competitor, numit deseori chiar „adversar/inamic, ba chiar dusman” – Rusia. Rusia e dusman pentru ca submineaza, prin mijloace subversive, interesele americane, legatura transatlantica, sadeste dubii asupra angajamentelor americane in Europa…

- Comisia Electorala Centrala din Rusia a refuzat sa il inregistreze pe Alexei Navalinii drept candidat la prezidențiale. Motivul este necorespunderea candidaturii sale cu cerințele legilor federale ale țarii. Potrivit unui membru al CEC-ului, Navalinii a fost condamnat la cinci ani cu probațiune, de…