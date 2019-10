Intr-o reuniune a ambasdorilor miercuri seara, la Bruxelles, "toti au cazut de acord asupra nevoii unei amanari in vederea unei evitari a unui Brexit fara acord. Durata amanarii este in continuare in discutie", a anuntat o sursa europeana. Presedintele Consiliului European Donald Tusk a continuat discutiile miercuri cu sefii de stat si de guverne. El le-a recomandat, cu o zi inainte, statelor membre UE sa accepte o a treia amanare (...)